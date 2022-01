Le marché de l’éclairage antidéflagrant devrait croître à un TCAC de 10,7 % pour atteindre 606,1 millions de dollars américains de 2021 à 2027

Dernière étude de marché sur le « marché de l’éclairage antidéflagrant jusqu’en 2027 par type de lumière (lumière LED, lumière fluorescente, lumière incandescente et lumière HID) ; Type (éclairage fixe, éclairage mobile, petit éclairage portable) ; et application (chimie, marine, centrales électriques, aéroport, bases militaires, exploitation minière, pétrole et gaz, laboratoires, installations de transport, aliments et boissons et autres) – Analyse et prévisions mondiales », le marché de l’éclairage antidéflagrant devrait atteindre les États-Unis 606,1 millions de dollars d’ici 2027 contre 250,1 millions de dollars américains en 2018. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

L’éclairage antidéflagrant joue un rôle crucial dans l’industrie pétrolière et gazière. Les États-Unis disposent d’un vaste réseau de plates-formes pétrolières sur le continent nord-américain ainsi que dans le monde. Ce fait a contribué à propulser le marché au fil des ans. Les installations de traitement du pétrole et du gaz ne sont pas sûres en raison de la présence de composés dangereux pendant les opérations. Les systèmes d’éclairage antidéflagrants sont déployés pour empêcher l’allumage de l’étincelle de l’équipement électrique.

Obtenez un exemple de rapport de rapport sur le marché de l’éclairage antidéflagrant @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003155/

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : ABB Ltd, Abtech Ltd, Airfal International, Alfred Pracht Lichttechnik Gmbh, Atomsvet LLC, Cortem S.P.A., Eaton Corporation, Emerson Electric Co., General Electric, Glamox et dix-sept autres.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Éclairage antidéflagrant. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de l’éclairage anti-explosion.

Le rapport segmente le marché mondial de l’éclairage antidéflagrant comme suit :

Marché mondial de l’éclairage antidéflagrant – par type

Éclairage fixe Éclairage mobile Éclairage petit et portatif

Marché mondial de l’éclairage antidéflagrant – par type de lumière

Lumière LED Lumière fluorescente Lumière incandescente Lumière HID

Marché mondial de l’éclairage antidéflagrant – par application

Chimie Marine Centrales électriques Aéroports Bases militaires Pétrole et gaz Laboratoire Agroalimentaire Installations de transport Autres

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003155/

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Site Web : https://www.theinsightpartners.com/