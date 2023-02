Le marché de l’éclairage à semi-conducteurs devrait atteindre une valeur de 45,97 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,20 % Le COVID-19 a touché la plupart des pays du monde et la plupart des pays ont déclaré l'état d'urgence. Le COVID-19 aura un impact significatif sur l'offre et la demande du secteur manufacturier.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande du système d’éclairage à semi-conducteurs , qui était de 22,73 millions de dollars en 2021, devrait atteindre 45,97 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision. «L’automobile et les transports» parmi les utilisateurs finaux devraient dominer le marché mondial de l’éclairage à semi-conducteurs au cours de la période de prévision. Les technologies d’éclairage à semi-conducteurs et d’autres technologies écoénergétiques soutiennent les constructeurs automobiles en raison de leur rendement élevé et de la longue durée de vie de leur batterie. La technologie d’éclairage à semi-conducteurs est rapidement intégrée dans les applications automobiles de l’industrie automobile.

Pour l’éclairage général, les systèmes d’éclairage à semi-conducteurs ont largement remplacé l’éclairage fluorescent et incandescent traditionnel. Avec l’avènement des sources lumineuses écoénergétiques, l’éclairage à semi-conducteurs a le potentiel de transformer l’industrie de l’éclairage. Avec l’introduction des LED à haute luminosité, les ampoules à incandescence traditionnelles risquent de devenir obsolètes.

L’éclairage à semi-conducteurs est une méthode de production de lumière utilisant des LED à semi-conducteurs, des OLED et d’autres diodes électroluminescentes comme sources lumineuses. L’éclairage à semi-conducteurs présente plusieurs avantages par rapport aux tubes/ampoules en verre fragiles traditionnels, notamment une plus grande résistance aux contraintes et aux vibrations, un rendement lumineux de meilleure qualité, des luminaires plus petits et plus flexibles et une durée de vie plus longue.

Dynamique du marché de l’éclairage à semi-conducteurs

conducteur:

augmentation de la recherche et du développement.

La croissance du marché doit être soutenue par l’innovation des produits conduisant à une meilleure production de lumière, à l’efficacité énergétique et au développement de produits.

L’essor de la technologie LED dans les applications horticoles.

Produits cultivés qui profitent aux applications agricoles et horticoles en raison d’une efficacité énergétique accrue, d’un contrôle du spectre, d’un contrôle du faisceau, d’un faible entretien et d’une faible génération de chaleur.

Son utilisation est en augmentation dans l’éclairage automobile.

L’augmentation de l’innovation des produits entraînant une augmentation de la puissance lumineuse, de l’efficacité énergétique et du développement de produits devrait freiner la croissance du marché des systèmes d’éclairage à semi-conducteurs.

Impact post-COVID-19 sur le marché des systèmes d’éclairage à semi-conducteurs

Le COVID-19 a touché la plupart des pays du monde et la plupart des pays ont déclaré l’état d’urgence. Le COVID-19 aura un impact significatif sur l’offre et la demande du secteur manufacturier. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs, avec un arrêt temporaire de la production dans les principaux centres de fabrication et des ralentissements importants des chaînes d’approvisionnement. La pandémie en cours a affecté la demande des clients pour les articles en vitrine, qui devrait être renforcée par des litiges clos.

Étendue du marché mondial des systèmes d’éclairage à semi-conducteurs

technologie

Diodes électroluminescentes (DEL)

Diode électroluminescente organique (OLED)

application

lieu d’habitation

publicité

industrie

lumière d’extérieure

utilisateur final

éclairage existant

voitures et transports

Appareils

les soins de santé

médias et divertissement

Les principaux acteurs opérant sur le marché du système d’éclairage à semi-conducteurs sont:

AIXTRON (Allemagne)

Bridgelux, Inc. (États-Unis)

Visual Communications Company, LLC (en anglais)

concentration énergétique. (Nous)

General Electric (États-Unis)

NICHIA CORPORATION (Japon)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Toshiba Lighting France (TLF) SA (France)

