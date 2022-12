Le marché de l’eau tonique est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

» Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter des rapports d’études de marché tels que Tonic Water Market, qui est devenu assez vital sur ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au point. Ce marché Une étude de recherche analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de l’industrie du marché de l’eau tonique Ce rapport de marché met en évidence la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et l’avenir Le rapport Tonic Water Market étudie la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région.

Les attributs saillants utilisés lors de la formation d’un rapport de recherche influent sur le marché de l’eau tonique incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, le modernisme, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir. L’analyse de marché estime la hausse, la croissance ou la chute attendue du produit au cours de la période de prévision spécifique. Ce rapport sur le marché de l’eau tonique implique six paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Analyse et taille du marché

Les clients ont établi un goût prononcé pour les spiritueux haut de gamme et sont prêts à dépenser de l’argent pour des produits créatifs aux qualités distinctes et à la riche histoire. En conséquence, les mélangeurs haut de gamme deviennent de plus en plus populaires. Parce que les barmans mélangent progressivement de l’eau tonique premium dans des marques de spiritueux de premier plan, la résurgence de la tendance des cocktails dans les économies émergentes a stimulé la croissance de la catégorie super premium.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’eau tonique était évalué à 805,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1374,37 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L’eau tonique est une boisson gazeuse qui était à l’origine consommée comme boisson préventive contre le paludisme. Il est fabriqué à partir de l’écorce de quinquina et contient une petite quantité de quinine pour le rendre plus attrayant et avoir des propriétés médicinales.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (boissons aromatisées, non aromatisées, autres), application (boissons alcoolisées, consommation directe), contenu (régulier, diététique), canal de distribution (supermarché, magasins de détail) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts PepsiCo (États-Unis), Nestlé, AG (Suisse), The Coca-Cola Company. (États-Unis), CG Roxane, LLC (États-Unis), Tempo Beverage Ltd (Israël), Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis), Dr Pepper/Seven Up, Inc (États-Unis), Ferrarelle (Italie), SANPELLEGRINO (Italie), Reignwood Investments UK Ltd (Royaume-Uni), LaCroix Beverages, Inc. (États-Unis), GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG (Allemagne) et Mountain Valley Spring Water (États-Unis) Des opportunités L’urbanisation rapide contribue également à l’augmentation de la demande, car elle a entraîné une augmentation de la consommation d’alcool

Investissements accrus dans les avancées technologiques et les innovations

La popularité croissante des médias sociaux et d’Internet a également eu un impact positif sur le marché

Dynamique du marché de l’eau tonique

Conducteurs

De nombreux avantages à consommer de l’eau tonique

En raison de la présence de quinine, un médicament utilisé pour traiter le paludisme et la babésiose, l’eau tonique est également largement consommée comme boisson saine dans le monde. Cette eau tonique contient 83 milligrammes de quinine par litre et possède d’excellentes propriétés médicinales. Les industriels du marché proposent désormais une gamme diversifiée de produits avec sucres et arômes ajoutés. Ces bienfaits médicinaux de l’eau tonique propulsent également la demande du produit à l’échelle mondiale.

La consommation croissante d’alcool et le développement d’arômes complémentaires

Un autre facteur à l’origine de cette croissance est l’utilisation de l’eau tonique dans les margaritas comme exhausteur de boisson et pour apaiser la déshydratation en raison de son goût prononcé. De plus, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont attirés par l’effet scintillant de l’eau tonique sous les rayons ultraviolets. L’eau tonique apparaît fluorescente lorsqu’elle est exposée à la lumière directe du soleil car la quinine est réactive aux rayons UV en raison de sa teneur en quinine. En raison de son utilisation dans les préparations de cocktails et de ses propriétés médicinales, le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Les fabricants d’eau tonique devraient développer des arômes de produits supplémentaires au cours de la période de prévision.

Opportunité

L’augmentation du revenu disponible des personnes en raison de l’industrialisation et de la croissance économique est un moteur majeur du marché mondial de l’eau tonique. L’urbanisation rapide contribue également à l’augmentation de la demande, car elle a entraîné une augmentation de la consommation d’alcool, auquel s’ajoute fréquemment de l’eau tonique. En dehors de cela, la popularité croissante des médias sociaux et d’Internet a également eu un impact positif sur le marché.

Contraintes

Le manque de sensibilisation aux bienfaits de l’eau tonique pour la santé constituera un frein pour le marché de l’eau tonique, car elle est principalement connue sous le nom de mélangeur d’alcool, alors qu’elle peut également être consommée comme boisson gazeuse, ce qui mettra à l’épreuve la croissance de l’eau tonique. marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de l’eau tonique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’eau tonique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’eau tonique

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie de l’eau tonique. Le secteur de la restauration a été particulièrement touché, car les bars, restaurants, pubs et brasseries ont été contraints de fermer en raison du confinement, et les visites des clients ont été sévèrement restreintes. En comparaison, l’impact sur le canal de vente hors commerce était moins probable car les consommateurs ont stocké des boissons pendant les premières étapes du verrouillage. Cependant, en raison de la distanciation sociale, le confinement a créé une excellente opportunité pour les canaux de commerce électronique.

Développement récent

Fentimans lancera une nouvelle gamme de mélangeurs et de toniques de 200 ml en mai 2021. La nouvelle gamme de mélangeurs de 200 ml, qui comprend l’eau tonique ainsi que la bière au gingembre et la limonade à la rose emblématiques de Fentimans, sera fabriquée à l’aide de la technique artisanale centenaire de Fentimans. La gamme polyvalente de toniques colorés et aromatisés de Fentimans, adaptée à un large éventail de catégories de spiritueux, est également incluse.

Love Tonic, une nouvelle marque de mélangeurs au Royaume-Uni, a lancé en février 2020 une eau tonique sans quinine pouvant être mélangée avec du gin, de la vodka, de la tequila, du whisky ou du rhum.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Eau tonique?

Augmentation rapide de la portée et de l’utilisation du marché de l’eau tonique dans le monde avec un taux d’acceptation élevé sur le marché

L’automatisation avec l’intelligence artificielle aide à améliorer l’expérience client et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec une utilisation optimale des ressources pour gagner une plus grande efficacité de l’entreprise commerciale sur le marché

Stratégies de recherche et outils utilisés du marché Eau tonique :

Ce rapport d’étude de marché sur l’eau tonique aide les lecteurs à connaître le scénario global du marché, la stratégie pour décider davantage de ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

