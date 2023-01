Le marché de l’eau de Seltz va établir une croissance phénoménale dans les régions clés d’ici 2030

La taille du marché mondial de l’eau de Seltz a été estimée à 7,4 milliards USD en 2021 et atteindra 19,87 milliards USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 19,87 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La boisson hard seltzer est une boisson highball contenant de l’eau gazeuse, de l’alcool et des arômes de fruits. Il existe une variété de saveurs de Seltz dur disponibles sur le marché. Le marché de l’eau de Seltz dure a été stimulé après avoir été annoncé dans des films et des chansons. Sa demande a augmenté avec le nombre croissant de clubs et de pubs à travers le monde.

Facteurs affectant le marché Hard Seltzer au cours de la période de prévision

Dans les boissons sans gluten, les gens trouvent que l’eau de Seltz dure est bénéfique pour leur santé, en particulier les personnes souffrant de maladie coeliaque ou d’allergies. En outre, il s’est avéré bénéfique pour les personnes confrontées à des maladies inflammatoires. Par conséquent, avec l’augmentation des habitudes alimentaires malsaines, la consommation de Seltz dur augmente pour remédier à ces problèmes de santé.

Le seltzer dur a une variété de saveurs qui incitent le client à choisir sa saveur préférée et à en profiter car il a un faible volume d’alcool, ce qui, à son tour, augmente le marché du seltzer dur à travers le monde. Cependant, la disponibilité de la teneur en alcool limite le seltzer dur, et des droits de douane et des droits d’accise plus élevés entraveront la croissance du marché du seltzer dur au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché du Seltzer dur

L’épidémie continue de COVID-19 a influencé défavorablement le marché de l’eau de Seltz dure, les tâches d’assemblage étant accidentellement suspendues sur d’importants points centraux d’assemblage, provoquant un blocage considérable du journal dans la création. De nombreux pays pratiquent le confinement pour contrôler la propagation du COVID-19, ce qui est le plus grand défi pour les fabricants et les revendeurs de Seltz dur d’étendre leurs activités dans des régions inexploitées.

Le marché du hard seltzer a été segmenté en fonction du contenu ABV –

Moins de 5%

Plus de 5%

Le marché du hard seltzer a été segmenté en fonction du canal de distribution –

Hors-commerce

Hors commerce

Le marché de l’eau de Seltz dure a été segmenté en fonction de l’emballage –

Boîtes métalliques

Bouteilles en verre

Bouteilles en plastique

Perspectives régionales du marché Hard Seltzer

Le marché de l’eau de Seltz a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part en termes de revenus sur le marché mondial de l’eau de Seltz, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de l’eau de Seltz dure au cours de la période de prévision en raison de la production croissante de boissons alcoolisées et de boissons froides, qui exportent encore largement dans le monde entier. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde en raison de l’augmentation des investissements des principales entreprises pour répondre à la demande d’emballages d’alcool dans les années à venir.

Les principaux concurrents du marché mondial Hard Seltzer comprennent

Le marché de l’eau de Seltz dure est composé d’un grand nombre d’acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs du hard seltzer opérant sur le marché mondial comprennent –

Anheuser-Busch InBev

Caves aux pieds nus

Marbre bleu

Boathouse Beverage Co.

Bon & Vive

Seltzer Bud Light

Couronne Seltzer

SPIRITUEUX CUTWATER

Ficks & Co.

Future Proof Brands LLC

chez Henri

COMPAGNIE DES SPIRITUEUX HIGH NOON

Kona Brewing Co

Pont élévateur Brewing Co.

Nauti Seltzer

Nutri

Brasserie Oskar Blues

Polaire

Encore Pura

Smirnoff

Seltz enrichi

Vraiment

Sel de sel dur Vizzy

Griffe Blanche.

