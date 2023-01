Le marché de l’azote liquide connaîtra une croissance explosive d’ici 2029

Taille et analyse du marché

L’azote liquide est largement utilisé comme fluide cryogénique en plongée et est produit par distillation cryogénique. L’azote liquide est souvent utilisé pour conserver les aliments, les produits biologiques et médicaux car il refroidit rapidement et est sans danger pour les ingrédients alimentaires. De plus, il est non toxique et inerte pour les aliments naturels et ses composants, ce qui devrait augmenter la demande du marché. L’expansion rapide des industries chimiques et pharmaceutiques a augmenté la demande d’azote liquide, dynamisant le marché. En outre, l’industrie agroalimentaire en plein essor devrait également stimuler de manière significative le marché de l’azote liquide au cours de la période de prévision.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’ azote liquide est évalué à 15,98 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 23,61 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Obtenez un exemple de rapport PDF + tous les graphiques et diagrammes connexes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-liquid-nitrogen-market&Rohit

définition du marché

L’azote est un élément diatomique présent dans l’atmosphère et existe à l’état gazeux à température ambiante. L’azote liquide est un liquide cryogénique qui se liquéfie à très basse température, environ moins 320 degrés Fahrenheit ou moins 196 degrés Celsius. L’azote liquide est un liquide inodore, incolore et ininflammable préparé par un procédé appelé absorption par variation de pression. L’azote liquide a une large gamme d’applications, y compris comme liquide de refroidissement.

Avec l’étude primée du rapport sur le marché de l’azote liquide, des opportunités de marché clés et des facteurs d’influence qui contribuent à élever l’entreprise au plus haut niveau sont proposés. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré pour apporter une croissance élevée et une prospérité durable au marché des entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend également des prévisions utilisant les incertitudes et les dispositions pratiques des technologies. Les données du marché sont analysées et prévues par une équipe d’experts utilisant des statistiques de marché éprouvées et des modèles solides qui rendent le rapport sur l’ azote liquide excellent.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Azote liquide

Le paysage concurrentiel du marché Azote liquide fournit des informations détaillées par concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données ci-dessus sont fournis uniquement en relation avec l’approche de l’entreprise par rapport au marché de l’azote liquide.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’azote liquide sont:

Produits de l’air et produits chimiques (États-Unis)

Linde SA (Allemagne)

Praxair Technologies, Inc. (États-Unis)

Nike air. (nous)

Air Liquide SA (France)

Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japon)

Basse température du Golfe (EAU)

Emirates Industrial Gases Ltd. (Emirats Arabes Unis)

Southern Industrial San Bhd (Malaisie)

Gaz industriels généraux, (États-Unis)

Yingde Gas Group (Chine)

Groupe Messer (Allemagne)

AMCS Corporation (États-Unis)

Statebourne Cryogénie (États-Unis)

Famille (Singapour)

Demandez le rapport complet ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-nitrogen-market?Rohit

Impact du COVID-19 sur le marché de l’azote liquide

Le COVID-19 a entravé la croissance du marché de l’azote liquide. L’industrie du transport a été durement touchée par l’épidémie en raison des fermetures mondiales. Cependant, en raison de la pandémie en cours, le secteur de la santé a connu une croissance énorme en raison de l’augmentation des problèmes de santé. Cela devrait encore augmenter la demande du marché en azote liquide, car la demande de dispositifs médicaux devrait augmenter dans les années à venir.

développement récent

En février 2021, Inox Air Products a annoncé un investissement de 20 milliards de roupies pour construire une usine et construira 8 nouvelles unités de séparation d’air en Inde. Ces nouvelles usines seront situées dans les États du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh, de l’Andhra Pradesh, du Gujarat, du Maharashtra, du Tamil Nadu et du Bengale occidental.

En mars 2021, Bluefors et Linde ont signé un accord pour créer des solutions de refroidissement pour les grands ordinateurs quantiques.

En juin 2021, Inox Air Products a annoncé qu’il proposait de mettre en service une usine à Hosur d’ici décembre 2022 pour produire de l’azote liquide et d’autres produits. Portée du marché mondial de l’azote liquide

Le marché de l’azote liquide est segmenté en fonction de la fonction, de la technologie de production, du stockage, de la distribution et du transport, et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Caractéristiques

Le réfrigérant

Le réfrigérant

fabrication technique

distillation cryogénique

Message d’intérêt public

Stockage, distribution et transport

Bouteilles et gaz en bouteille

Marchand de liquide/vrac

tonnage

industrie d’utilisation finale

soins de santé

Nourriture et boissons

Produits chimiques et pharmaceutiques

Fabrication et construction métalliques

caoutchouc et plastique

autre

Dans ce rapport, les chercheurs se concentrent sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se concentrent sur les sujets tendance, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques populaires et les perceptions des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux. Social, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils examinent l’impact de la certification, des allégations et de l’étiquetage, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris les approches futures et les scénarios historiques, influençant les facteurs sociaux et économiques, le développement des normes et la consommation. habitudes d’achat.

Sections géographiques couvertes dans le rapport :

Le rapport Azote liquide fournit des informations sur la zone de marché, qui est divisée en sous-régions et pays. Ce chapitre du rapport contient également des informations sur les opportunités rentables, en plus des parts de marché pour chaque pays et sous-région. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période d’estimation.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine) )

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Renseignez-vous avant d’acheter : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-liquid-nitrogen-market&Rohit

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché de l’azote liquide 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché de l’azote liquide

Chapitre 2 Impact de l’économie mondiale sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence mondiale des fabricants sur le marché

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, importation et exportation par région

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendances des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre onze Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre douze Prévisions du marché de l’azote liquide

Pour demander le catalogue, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-liquid-nitrogen-market&Rohit

Nous contacter

Étude de marché sur les ponts de données

E-mail : Sales@databridgemarketresearch.com

Téléphone : États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475