Le marché de l’azote industriel devrait connaître une croissance robuste d’ici 2027

Le marché de l’azote industriel devrait atteindre une valeur de 29,36 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’azote liquide est largement utilisé dans l’emballage des produits médicaux car il contribue à garantir et à maintenir la stérilité du produit. De l’azote gazeux de haute pureté est introduit dans l’emballage avant qu’il ne soit scellé, créant ainsi un environnement stérile pour préserver et protéger les produits pendant le transport et le stockage. Les kits de test pour les cabinets médicaux, les réserves de sang, les conteneurs d’échantillons et d’autres dispositifs médicaux sont des exemples de produits fréquemment emballés avec de l’azote gazeux.

Les générateurs d’azote sont des systèmes qui produisent de l’azote gazeux de haute qualité et sont utilisés dans les équipements médicaux des laboratoires et des hôpitaux. Les générateurs d’azote sont plus sûrs à utiliser et plus faciles à manipuler que les cylindres à force élevée. Ces générateurs peuvent être utilisés pour contrôler la quantité d’oxygène dans l’espace de travail, les laboratoires ou toute une zone fermée.

Quelques faits saillants du rapport

En octobre 2018, Linde Group et Praxair ont fusionné pour devenir une seule entité avec une capitalisation boursière de 90 milliards de dollars. La fusion contribuerait en outre à consolider sa position sur le marché de l’azote en devenant une force mondiale en termes d’empreinte géographique.

En novembre 2020, Chart Industries, Inc. (NASDAQ : GTLS) a finalisé le rachat de la propriété intellectuelle, de l’équipement et des actifs connexes du réservoir cryogénique Microbulk à IC Biomedical (ICB).

En 2019, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus du marché mondial de l’azote industriel, et la part des revenus devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Praxair, Air Products and Chemicals, Air Liquide, Linde, Taiyo Nippon Sanso, Cryotec, Bhuruka Gases Limited, Sudanese Liquid Air Company, Cross Country Infrastructure Services Inc. et Canair Nitrogen

Inc.

L'étude a été menée sur la base des contributions des leaders de l'industrie. Ainsi, un effort conscient pour plonger profondément et dénicher des informations difficiles à trouver concernant le paysage du marché en pleine croissance et les perspectives de croissance au cours des prochaines années est clairement visible dans l'étude. Le rapport d'information sur le marché comprend en outre des discussions sur les principaux fournisseurs opérant dans la

segmentation de l’espace de l’azote industriel:

aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’azote industriel en fonction de la forme, de la technologie de production, de la distribution et du transport, de l’utilisation finale , et région :

Formulaire Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2020-2027)

comprimés

liquides

technologie de production de

Perspectives

2020-2027

de

(Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

bouteilles

en vrac

Tonnage

perspectives de l’utilisateur final du pipeline (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Industrie métallurgique

Aliments et boissons

Pétrole et gaz

Chimie

Électronique

Paysage géographique du marché mondial de l’azote industriel – Synopsis :

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial de l’azote industriel. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Aperçu du rapport sur le marché de l'azote industriel :

introduction, étendue du produit, aperçu du marché et

analyse des opportunités des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix Analyse

complète du paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que de leurs stratégies commerciales et de la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que des types, des applications et de la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

L’étude élabore sur les informations cruciales concernant à la part régionale de l’azote industriel. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

