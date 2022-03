Le marché de l’avoine dépassera 9 939,82 millions de dollars d’ici 2028 en croissance robuste à un TCAC de 3,6 % – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

Selon l’étude d’Insight Partners sur le «marché de l’avoine jusqu’en 2028 – Analyse et prévisions mondiales – par type de produit, gamme de prix, type de réservoir, canal de distribution et géographie», le marché devrait atteindre 9 939,82 millions de dollars américains d’ici 2028 à partir de dollars américains. 7 764,49 millions en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 3,6 % entre 2021 et 2028.

L’avoine est de plus en plus utilisée pour remplacer les céréales à haute teneur énergétique, telles que l’orge et le maïs. En conséquence, l’industrie de l’alimentation animale s’est imposée comme un utilisateur final clé sur le marché. L’avoine peut également être utilisée dans les céréales et les collations extrudées pour le petit-déjeuner, les poudres instantanées, les soupes et sauces sèches, les boissons prêtes à boire, le pain, les gâteaux, le pain croustillant, les biscuits, les desserts, les glaces, les pâtes/nouilles, les produits alimentaires diététiques et médicaux, et barres pour sportifs/nourriture/poudre/boissons, en tant qu’ingrédient nutritionnel et fonctionnel. Il a une concentration élevée de protéines totales, de glucides (amidon), de matières grasses brutes, de fibres alimentaires (sans amidon), d’un antioxydant unique, de vitamines et de minéraux.

En 2020, l’Europe représentait la plus grande part du marché mondial de l’avoine. La croissance des industries agro-alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi que les avantages pour la santé associés à l’avoine, stimulent la croissance du marché de l’avoine en Europe. L’avoine est une céréale de petit-déjeuner populaire utilisée pour faire du porridge ou des flocons d’avoine, des céréales chaudes, des biscuits, du pain, du muesli, des aliments pour bébés et des barres granola. Ceux-ci sont naturellement sans gluten et sont idéaux pour les consommateurs souffrant d’intolérance au gluten et de maladie coeliaque, entre autres maladies auto-immunes et inflammatoires. La forte présence nationale de fabricants tels que JELU-WERK J. Ehrler GmbH & Co. KG, Lantmännen, Morning Foods, Oy Karl Fazer Ab et Swedish Oat Fiber, associée à une augmentation des investissements dans l’expansion de leurs capacités de production, est un autre facteur contribuant à la croissance du marché de l’avoine en Europe.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’avoine

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. Les interruptions des services de restauration ont eu une influence considérable sur la demande alimentaire. Les fabricants et les transformateurs de produits alimentaires ont dû faire face à un certain nombre de défis dans leurs opérations quotidiennes en 2020. La préférence des consommateurs pour rester à la maison qui a eu un impact néfaste sur le secteur HORECA (c’est-à-dire les hôtels, restaurants et cafés). Cependant, le processus de production n’a pas été affecté puisque les gouvernements ont autorisé la livraison et la vente de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Europe et l’Asie centrale disposaient d’approvisionnements alimentaires suffisants, y compris les principaux produits alimentaires. Cependant,

Demande croissante d’avoine dans l’industrie des soins personnels pour stimuler la croissance du marché

L’incorporation de composants d’origine alimentaire dans les produits de soins personnels procure santé et nutrition à la peau. L’avoine a toujours été considérée comme un aliment nutritif, mais sa popularité a augmenté ces dernières années en raison de l’introduction de nouveaux produits à base d’avoine et de la reconnaissance croissante en tant qu’élément à faible potentiel allergène mais à fort bénéfice thérapeutique prouvé. L’extrait naturel d’avoine est une nouvelle matière première cosmétique avec des composants actifs connus, tels que les avenanthramides, les protéines et les bêta-glucanes. À de faibles concentrations, il a été prouvé que les avenanthramides réduisent la libération d’histamine. Dans le même temps, les bêta-glucanes d’avoine augmentent la synthèse du pro-collagène, repulpant la peau, réduisant les rides et restaurant la barrière d’hydratation naturelle de la peau. Ainsi,

Marché de l’avoine : aperçu segmentaire

Par processus, le marché de l’avoine est divisé en laminé et en acier découpé. En 2020, le segment laminé représentait une part de revenus plus importante sur le marché. Le marché de l’avoine, basé sur la catégorie, est segmenté en biologique et conventionnel. Le segment biologique a dominé le marché en 2020 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Le marché de l’avoine, par nature, est divisé en sans gluten et conventionnel. En 2020, le segment conventionnel représentait une plus grande part de marché. Sur la base de la forme, le marché de l’avoine est segmenté en flocons, farine et autres. Le segment des flocons a dominé le marché en 2020 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Par application, le marché mondial de l’avoine est segmenté en aliments et boissons, aliments pour animaux, soins personnels et autres. En 2020,

Marché de l’avoine: paysage concurrentiel et développements clés

Avena Foods, Limited Blue Lake Milling Glanbia Plc Grain Millers, Inc. JELU-WERK J. Ehrler GmbH & Co. KG Lantmännen Morning Foods Oy Karl Fazer Ab Richardson International Limited Swedish Oat Fiber AB

