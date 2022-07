Le marché de l’automatisation industrielle devrait atteindre 233,94 milliards de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’automatisation industrielle jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, type de système et utilisateurs finaux », le marché devrait atteindre 233,94 milliards de dollars américains d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 7,6 % de 2021 à 2028.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00025985/

L’automatisation industrielle utilise des systèmes de contrôle tels que des robots, des ordinateurs et des technologies de l’information pour gérer diverses machines dans une industrie afin de remplacer l’intervention humaine. Les systèmes d’automatisation industrielle sont classés en automatisation des usines de traitement et en automatisation de la fabrication en fonction des opérations impliquées. L’automatisation industrielle offre une qualité de produit, une fiabilité et un taux de production élevés tout en réduisant les coûts de production et de conception en déployant des technologies et des services nouveaux, innovants et intégrés. Ils possèdent diverses caractéristiques, telles qu’une productivité, une qualité, une flexibilité et une précision des informations élevées, ce qui est susceptible d’augmenter l’adoption de l’automatisation dans le secteur industriel au cours de la période de prévision. En outre, la montée en flèche de l’adoption de solutions d’automatisation dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux,

Les sociétés mentionnées sont : ABB LTD. ; B&R Industrial Automation GmbH ; HITACHI LTD. ; Automatisation industrielle (M) SDN BHD. ; Koyo Electronics Industries Co., LTD. ; Mitsubishi Electric Corporation ; Omron Corporation ; Rockwell Automation ; Siemens ; et Yokogawa Electric Corporation

La pénétration croissante des technologies avancées, telles que l’apprentissage automatique (ML), l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA), a contribué à accélérer la croissance du marché de l’automatisation industrielle. Les robots guidés par la vision connaissent une augmentation demande dans tout le secteur en raison de leur efficacité dans l’exécution de tâches répétitives, telles que la manipulation des bouteilles, la cueillette des bacs et le chargement des plateaux. De nombreux avantages, notamment une traçabilité améliorée, une efficacité améliorée et une grande flexibilité, ont stimulé le besoin d’automatisation dans l’industrie agroalimentaire au fil des ans. Ces facteurs ont encouragé les producteurs d’aliments et de boissons à investir massivement dans l’intégration de technologies automatisées dans leurs installations de production. Par exemple, une marque de collations basée aux États-Unis, Utz Brands Inc.,

De même, Hormel Foods prévoit également d’intégrer l’automatisation dans ses installations de production en 2022. Parmi les autres marques d’aliments et de boissons qui adoptent rapidement la technologie automatisée, citons Tyson Foods et ITC. Ainsi, l’augmentation des investissements dans l’automatisation dans l’industrie agroalimentaire alimente la croissance du marché de l’automatisation industrielle. En outre, le développement croissant de produits et les initiatives stratégiques des principaux acteurs du marché des applications d’automatisation industrielle entraînent une croissance du marché. Par exemple, en janvier 2022, le groupe Khronos a lancé une nouvelle initiative avec l’European Machine Vision Alliance (EMVA) pour produire une norme API ouverte et libre de droits afin de réglementer les durées d’exécution des systèmes de caméras embarquées, mobiles, industrielles, XR, automobiles et industries scientifiques. Ainsi,

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00025985

Aperçu du marché – Marché de l’automatisation industrielle

Intégration de la robotique dans l’industrie de la construction Propulser le marché de l’automatisation industrielle

La construction est l’une des industries les plus manuelles, le travail physique étant la principale source de productivité. Les robots ne jouent encore un rôle important à aucune étape du cycle de vie d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction commerciale, d’une rénovation ou d’une déconstruction. Cependant, avec l’automatisation croissante dans toutes les industries, le secteur mondial de la construction connaît également une augmentation des investissements dans les solutions automatisées, telles que les robots. Par exemple, Shimizu Corporation a réalisé des investissements d’une valeur de 180,7 millions de dollars depuis 2015 pour le développement de robots de construction, tels que Robo-Welder et Robo-Buddy. Ces facteurs alimentent davantage l’adoption de robots dans l’industrie de la construction, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché de l’automatisation industrielle au cours de la période de prévision.

GLOBAL INDUSTRIAL AUTOMATION – SEGMENTATION DU MARCHÉ Marché

de l’automatisation industrielle – Par composant

matériel et

logiciel

Marché de l’automatisation industrielle – Par type de système

Contrôle de supervision et acquisition de données

Système de contrôle distribué Contrôle

logique programmable

Autres

Marché de l’automatisation industrielle – Par utilisateurs finaux

Pétrole et gaz

Automobile

Agroalimentaire

Chimie et matériaux

Aérospatiale et défense

Autres

Marché mondial de l’automatisation industrielle par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

De plus, les entreprises clés contribuant à l’évaluation du marché du laser à fibre sont étudiées de manière approfondie. L’étude comprend une liste de ces entreprises ainsi que des informations exhaustives sur leurs offres, les décisions stratégiques telles que les partenariats, les lancements de produits, les fusions et acquisitions et l’analyse SWOT.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00025985/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876