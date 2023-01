Le marché de l’automatisation et du contrôle devrait croître à un TCAC de 10,10 % jusqu’en 2028. L'Europe est en tête du marché de l'automatisation et du contrôle en raison de l'augmentation des investissements dans le marché de la région. Se proyecta que la región de Asia Pacífico se expanda a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico de 2021-2028 debido a la creciente demanda de automatización y control en la industria de la robótica, lo que impulsará el crecimiento del mercado objetivo dentro de la région.

Le marché de l’automatisation et du contrôle devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 10,10 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur l’automatisation et le contrôle fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir pendant la période de prévision. période tout en ayant un impact sur la croissance du marché.

L’automatisation et les contrôles permettent aux installations de fabrication d’améliorer la qualité des produits, d’augmenter la quantité et la fiabilité tout en réduisant les coûts engagés dans la conception et la production des produits. Réduisez les intrusions humaines en utilisant des systèmes de contrôle et des instructions de programmation logique pour entretenir les machines et les processus industriels.

La demande croissante d’automatisation et de contrôle dans l’industrie de la robotique, associée aux progrès de l’intelligence artificielle, a eu un impact direct sur la croissance du marché de l’automatisation et du contrôle au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Croissance du marché de l’automatisation et du contrôle. De plus, grâce à l’automatisation, diverses entreprises réduisent considérablement les coûts d’exploitation et de main-d’œuvre et minimisent les erreurs humaines grâce à la cohérence et à l’efficacité du système, ce qui a également un impact positif sur la croissance du marché.

Étendue du marché mondial Automatisation et contrôle et taille du marché

Le marché de l’automatisation et du contrôle est segmenté en fonction du type, du type de produit et de l’application. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché de l’automatisation et du contrôle est segmenté en appareils de terrain, systèmes de contrôle industriels et autres.

Les segments de type de produit du marché de l’automatisation et du contrôle sont le contrôle de supervision et l’acquisition de données (SCADA), les systèmes de contrôle distribués (DCS), les systèmes d’exécution de la fabrication (MES), les API, les interfaces homme-machine (IHM), les contrôleurs d’automatisation programmables (PAC), l’UTR, etc. .

Analyse au niveau national du marché Automatisation et contrôles

Le marché de l’automatisation et du contrôle est analysé et des informations sont fournies sur la taille et le volume du marché par pays, type, type de produit et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation et du contrôle sont l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie. , Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Ils font partie du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

L'Europe est en tête du marché de l'automatisation et du contrôle en raison de l'augmentation des investissements dans le marché de la région. Se proyecta que la región de Asia Pacífico se expanda a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico de 2021-2028 debido a la creciente demanda de automatización y control en la industria de la robótica, lo que impulsará el crecimiento del mercado objetivo dentro de la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Contrôles et automatisation

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation et du contrôle sont Siemens AG, General Electric, Schneider Electric, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., OMRON Corporation, Fanuc Corporation, Emerson Electric Co., Dwyer Instruments, Inc., ABB, Advantech Co. Ltd., AMETEK, Inc., Schlumberger Limited, Yokogawa India Ltd., Bosch Rexroth AG, Stratasys Ltd, KUKA AG, Mitsubishi Electric Corporation, M+W Group, Endress+Hauser Group Services AG et d’autres acteurs nationaux et internationaux .internationale. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

