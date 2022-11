Le marché de l’automatisation et de la réponse de l’orchestration de la sécurité atteint 2 763,43 millions USD avec un TCAC de 15,00 % d’ici 2028 : Data Bridge Market Research

Ce rapport d’étude de marché, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies de pointe, est utilisé, ce qui offre une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux. De plus, il comprend également des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Ce rapport d’activité contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché, toutes dérivées de l’analyse SWOT. Ce rapport marketing permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail effectué pour développer l’entreprise.

Marché de l'automatisation et de la réponse de l'orchestration de la sécurité2022, ce rapport comprend l'analyse de l'impact de l'épidémie de COVID19 des points clés influençant la croissance du marché. Ce rapport sur l'automatisation et la réponse de l'orchestration de la sécurité fournit des détails sur les développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations-exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché et la taille du marché. Le marché mondial de l'automatisation et de la réponse de l'orchestration de la sécurité est segmenté en fonction des composants, des applications et des régions.

Le marché de l’automatisation et de la réponse de l’orchestration de la sécurité atteindra une valeur estimée à 2 763,43 millions USD et croîtra à un TCAC de 15,00 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation des failles et des incidents de sécurité est un facteur essentiel à l’automatisation de l’orchestration de la sécurité et le marché de la réponse.

L’orchestration, l’automatisation et la réponse de la sécurité (SOAR) sont définies comme une combinaison de nombreux logiciels qui permettent aux organisations de faire face aux petites menaces en automatisant les processus. Cette pile de solutions permet aux organisations de recueillir des informations sur de nombreuses menaces de sécurité provenant de diverses sources et d’éliminer les menaces de bas niveau sans assistance humaine.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial de l’automatisation et de la réponse à l’orchestration de la sécurité est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché de l’automatisation de l’orchestration de la sécurité et du marché de la réponse pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Automatisation de l’orchestration de la sécurité et réponse du marché 2029 Principaux acteurs (analyse du marché, opportunités, demande, prévisions)

Cyberbit ; IBM Corporation ; FireEye, Inc. ; Cisco ; Palo Alto Networks, Inc. ; Splunk Inc. ; Rapide7 ; Couloir ; ThreatConnect, Inc. ; DFLabs SpA ; Exabeam ; LogRhythm, Inc. ; Ayehu Software Technologies, Ltd. ; Siemplifier ; résoudre les systèmes ; CyberSponse, Inc. ; Zscaler, Inc. ; Microsoft ; Securonix, Inc. entre autres.

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie de l’automatisation et de la réponse de l’orchestration de la sécurité, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial de l’automatisation et de la réponse de l’orchestration de la sécurité. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur le marché mondial de l’automatisation et de la réponse de l’orchestration de la sécurité. L’analyse des données présente dans le rapport Security Orchestration Automation And Response est basée sur la combinaison des ressources principales et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou contraintes du marché sur les activités Security Orchestration Automation And Response.

Segmentation : Marché de l’automatisation et de la réponse de l’orchestration de la sécurité

Par composant

Solutions

Prestations de service Services professionnels Services gérés



Par demande

Renseignements sur les menaces

Forensique et sécurité du réseau

La gestion des incidents

Gestion de la conformité

Solutions de billetterie

Sécurité des terminaux

Gestion des flux de travail

Les autres

Par modèle de déploiement

Nuage

Sur site

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Par verticale

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Gouvernement

Énergie et services publics

Soins de santé

Détail

Informatique & Télécom

Fabrication

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie ROYAUME-UNI France Espagne Pays-Bas Belgique Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



