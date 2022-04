Le marché de l’automatisation en tant que service (AaaS) atteindra 15,47 milliards de dollars d’ici 2026 | Microsoft Corporation, HCL Technologies, Accenture plc, IBM Corporation, etc.

La demande croissante de services d’automatisation des processus robotiques (RPA) dans les PME BFSI et de commerce électronique, associée à des investissements élevés dans la R&D de l’automatisation en tant que service (AaaS), alimente la croissance du marché.

Taille du marché – 1,92 milliard USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 29,7 %, tendances du marché – Augmentation de la demande d’automatisation en tant que service (AaaS) basée sur le cloud dans les secteurs BFSI et du commerce électronique pour la gestion des finances et des opérations applications.

Le marché mondial automatisation en tant que service (AaaS) devrait atteindre 15,47 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’automatisation en tant que service (AaaS) est les services automatisés adaptatifs offerts par les entreprises technologiques à divers secteurs verticaux de l’industrie afin d’automatiser leur flux de travail de processus et d’augmenter leur productivité par une marge substantielle. Le marché mondial de l’automatisation en tant que service (AaaS) se développe principalement, car toutes les industries s’orientent lentement vers l’adaptation d’un minimum d’efforts humains. L’intelligence artificielle et l’automatisation cognitive sont le mode avancé d’automatisation déjà commencé à être mis en œuvre dans les conglomérats technologiques. Plus de 88 % des grandes entreprises ont intégré l’automatisation dans leur inventaire de processus, et environ 62 % des PME auront exécuté des systèmes d’automatisation pour leurs opérations internes d’ici la fin de la période de prévision.

L’APAC devrait connaître la croissance la plus rapide d’environ 34,9 % au cours de la période 2019-2026, en raison d’une augmentation de l’adoption de l’automatisation en tant que -service (AaaS) dans les PME et les grandes entreprises dans tous les secteurs verticaux de l’industrie dans des pays comme la Chine, Singapour et l’Inde. L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée d’environ 37,6% en 2018 en raison du rythme prodigieux de mise en œuvre des services d’automatisation, en particulier dans les conglomérats.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le sous-segment de l’informatique et des télécommunications détenait une part de marché de 16,1 % en 2018 et devrait croître à un TCAC de 31,0 % pendant la période de prévision. Les services d’automatisation via l’automatisation robotique des processus (RPA) ou l’automatisation avancée avec l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation cognitive offrent aux entreprises de télécommunications une efficacité opérationnelle en rationalisant les opérations globales et d’autres processus commerciaux frontaux. Automation Anywhere fournit une automatisation pour les industries de l’informatique et des télécommunications avec une plate-forme RPA et un IQ Bot avancé avec IA et automatisation cognitive, qui comprend les exigences spécifiques d’automatisation en cours.

Le sous-segment cloud devrait atteindre 38,5 % de part de marché d’ici 2026, après avoir augmenté avec un TCAC de 32,1 % tout au long de la période de prévision. L’automatisation du cloud fait référence aux outils basés sur le cloud qu’une organisation utilise pour réduire les efforts manuels associés au provisionnement et à la gestion des charges de travail. AutomationEdge propose la RPA en tant que service sur le cloud avec un coût d’infrastructure inférieur, moins de maintenance et des coûts de mise à niveau.

L’automatisation des ressources humaines améliore l’efficacité du service RH en libérant les employés des nombreuses tâches manuelles et leur permet de se concentrer sur des tâches très complexes dans la prise de décision et d’élaborer des stratégies. Le segment a réalisé un chiffre d’affaires de 0,29 milliard USD en 2018. Le TCAC est calculé à 30,2 % au cours de la période de prévision.

L’Europe atteindrait une part de marché de 26,7 % d’ici 2026, après avoir augmenté à un TCAC de 27,7 % au cours de la période de prévision. Le Royaume-Uni et l’Irlande comptent parmi les joueurs les plus précieux de cette région.

Les principaux participants sont Microsoft Corporation, Automation Anywhere, HCL Technologies, Kofax Inc., Accenture plc, Pegasystems, IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Blue Prism et Uipath.

Aux fins du présent rapport, Rapports et données ont segmenté le marché mondial de l’automatisation en tant que service (AaaS) sur la base du type de déploiement, de l’application métier, du composant, de la taille de l’organisation, des industries d’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de déploiement (Revenu : milliards USD ; 2016- 2026)

Perspectives

cloud

(chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Ressources humaines

Ventes et marketing

finances

informatiques et logistiques

de gestion des opérations

(chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Automatisation des processus robotiques (RPA)

Artificiellede l’intelligence (IA) et de l’automatisation cognitive

(chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Grandes entreprises

PME

Perspectives des industries d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

BFSI

Informatique et télécommunications

Vente au détail et commerce électronique

Gouvernement et public Secteurs

Transport & Logistique

Medi a & Divertissement

Industries manufacturières

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

