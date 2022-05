Le marché de l’automatisation des versions d’applications (ARA) devrait atteindre 8,80 milliards de dollars d’ici 2026

L’adoption croissante de l’automatisation dans les processus de publication propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 2,13 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 19,2%, tendances du marché – La popularité croissante d’Internet.

Le marché mondial automatisation des versions d’applications (ARA) devrait atteindre 8,80 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’adoption croissante de l’automatisation dans les processus de publication est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. De plus, la pénétration d’Internet stimulera également la croissance du marché dans les années à venir.

La croissance rapide du développement, de la publication et des améliorations d’applications est devenue cruciale pour améliorer les fonctionnalités de l’entreprise et la satisfaction des utilisateurs. Cela aide les entreprises à être conscientes des changements du marché et à conserver un avantage concurrentiel. Alors que les organisations se concentrent davantage sur l’accélération des cycles de publication, la demande de pratiques et d’automatisation DevOps augmente progressivement. L’automatisation de ces processus fournit aux équipes informatiques une méthode fluide et cohérente de publication d’applications nouvelles ou mises à jour. Le processus offre plusieurs avantages, notamment la rationalisation des processus, la réduction des délais et des tâches manuelles, une agilité et une flexibilité accrues, ainsi qu’une productivité et une collaboration améliorées, tout en maîtrisant les risques.

Les principaux participants sont Microsoft, CA Technologies, Red Hat, IBM, Micro Focus, XebiaLabs, VMware, BMC Software, Puppet, Fujitsu, Electric Cloud, Chef Software, Flexagon LLC, Clarive, CollabNet, CloudBees, Attunity, Arcad Software, NIIT Technologies, Datical, MidVision, Inedo, Plutora, Octopus Deploy et Rocket Software, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les modèles, le modèle itératif et incrémental est utilisé dans un système étendu avec des composants séparés, par exemple, un système ERP.

Le segment des services devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 20,2 % au cours de la période de prévision. L’application de l’intelligence artificielle pour la publication d’applications permet aux entreprises de surmonter plusieurs difficultés en intégrant ces outils et logiciels dans leurs processus opérationnels.

Les grandes organisations représentent une part de marché plus importante d’environ 64 % en 2018, en raison des investissements croissants dans l’automatisation des outils de publication d’applications.

Le type de déploiement sur site représente une part de marché plus importante d’environ 54 % en 2018. Le déploiement sur site de ces logiciels et services garantit la sécurité des données confidentielles des entreprises. De plus, les informations déployées sur site offrent une meilleure accessibilité et sécurité aux organisations.

L’industrie de l’informatique et des télécommunications représente la plus grande part de marché d’environ 21 % en 2018, attribuée à l’émergence de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’IoT et l’apprentissage automatique. Le secteur de l’informatique et des télécommunications s’est numérisé et offre une expérience client unique pour correspondre aux comportements changeants des clients. Leur investissement dans les opérations numériques de bout en bout a stimulé la croissance de l’industrie.

Les entreprises sont passées des services traditionnels comme la voix et la messagerie aux nouvelles technologies et aux applications téléphoniques (apps). Ces technologies de pointe ont progressivement remplacé ces services traditionnels avec le temps.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 30 % en 2018, en raison des avancées technologiques rapides et de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement de l’IoT, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique. De plus, la présence de certains des principaux acteurs du marché dans la région stimulera également la croissance du marché dans la région.

Les entreprises ont adopté diverses stratégies, y compris des fusions, des acquisitions et des partenariats pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté sur le marché mondial de l’automatisation des versions d’applications (ARA) sur la base du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, du modèle, de la verticale de l’industrie et de la région :

perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Solutions Logiciels matériels

Services support et de maintenance Systèmeintégration Formation



taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

entreprises

Grandes entreprises

et

moyennes

Petites

Perspectives2026)

Prototypage logiciel Modèle

incrémental Modèle

agile Modèle

cascade Modèle

spirale

Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Informatique et télécommunications

Banque, services financiers et assurance

Fabrication

détail et consommation r Marchandises

Santé

Médias et Divertissement

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d'avoir lu notre rapport.

