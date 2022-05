Le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale atteindra 1 145,2 millions de dollars américains d’ici 2028 pour croître régulièrement à un TCAC de 38,8 % | Business Market Insights

Selon la dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et centrale jusqu’en 2028 – Impact et analyse du COVID-19 – par composant et secteur vertical», le marché devrait atteindre 1 145,2 millions de dollars d’ici 2028 à partir de 115,3 dollars. millions en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 38,8 % de 2021 à 2028.

L’automatisation robotique des processus (RPA) se distingue de l’automatisation informatique traditionnelle car elle peut capturer et interpréter les actions de processus spécifiques dans des applications logicielles existantes. En outre, il peut manipuler des données, déclencher des réponses, initier de nouvelles actions et communiquer avec d’autres systèmes de manière autonome. Les grandes et petites entreprises peuvent tirer parti de la RPA en accélérant les tâches de back-office et de middle-office dans un large éventail de secteurs, tels que l’assurance, la finance, les achats, la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM), la comptabilité, la gestion de la relation client (CRM) et les ressources humaines. gestion des ressources (GRH).

Marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale – Profils d’entreprise

Growtec

SI agit

NICE Ltd.

AUTOMATIONEDGE

Pegasystems Inc.

SAP SE

Groupe prisme bleu

Systèmes d’aide

UiPath

Société IBM

Aperçu du marché de l’automatisation des processus robotiques basée sur les composants en Amérique du Sud et en Amérique centrale

Analyse du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et centrale par composant, le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale est divisé en solutions et services. Le marché du segment des services est en outre divisé en services professionnels et services gérés. Le segment des services représentait une plus grande part de marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale en 2020 en raison de la demande croissante pour l’accomplissement des tâches répétitives à volume élevé en externalisant la RPA et en déployant des logiciels via le cloud pour l’automatisation. La concurrence intense entre les entreprises a contraint les prestataires de services à renforcer leurs services de conseil, de formation et de conseil. L’amélioration continue des services d’automatisation pour obtenir une évolutivité accrue et des coûts réduits a stimulé la demande de RPA en tant que service.

Segmentation du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale

Par composant

Solutions

Prestations de service

Verticale de l’industrie

BFSI

Détail

Télécommunication

Soins de santé

Transport & Logistique

Autres

