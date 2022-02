Le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud atteindra un TCAC de 36,2% d’ici 2027, stimulé par la pandémie de Covid-19 | Aperçu du marché des entreprises

Le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud représentait 64,3 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 36,2% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 1 009,1 millions de dollars américains d’ici 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

La RPA offre à ses utilisateurs la possibilité de fournir des services gérés RPA en source et en mer, ce qui leur permet en outre de regagner la gouvernance sur le processus sans aucun surcoût. Le coût encouru pourrait même être inférieur à un processus off-shore sans RPA. En outre, les acheteurs sont également attirés par le solide retour sur investissement offert par les déploiements RPA.

La robotique et l’automatisation transforment de manière perturbatrice le fonctionnement des entreprises. Actuellement, plus de la moitié des prestataires de services BPO (Business Process Outsourcing) à travers le monde se consacrent à la simple réplication des processus clients, à des coûts réduits. Cependant, l’environnement technologique en évolution rapide impose une pression constante sur les BPO, car leurs méthodes conventionnelles vont devenir obsolètes dans les années à venir. En outre, les clients finaux envisagent également l’automatisation des processus, tout en sélectionnant le fournisseur de services BPO. En raison de ces facteurs, les fournisseurs de services BPO sont témoins d’investir dans l’automatisation robotique de divers processus répétitifs.

Au cours des dernières années, les fournisseurs de services BPO, qui ont déjà mis en œuvre des solutions RPA, ont atteint des improvisations importantes dans leurs niveaux de productivité et ont connu un gain notable dans leurs statistiques financières. Cela a en outre encouragé plusieurs autres fournisseurs de services BPO à mettre en œuvre la RPA à un stade précoce afin d’identifier les opportunités de croissance futures, de réduire les dettes et d’éviter les coûts indésirables. En 2014, UiPath et Capgemini ont commencé à travailler sur une technologie RPA avancée, qui, après un an, avait permis de réduire les coûts de 60 à 70 %. Cette tendance avait reçu une réponse positive d’autres fournisseurs de services BPO.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud pour établir avec précision des prévisions et fournir des informations d’experts aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. .

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : Atos SE, Blue Prism Group PLC, NICE SYSTEMS, Pegasystems Inc., Thoughtonomy LTD

Dans les années à venir, à mesure que l’innovation RPA progresse, de plus en plus d’initiatives de BPO, de services partagés et d’opérations captives devraient devenir ciblées pour une implication humaine minimale ou nulle. Ils seraient susceptibles de réorganiser leurs modèles commerciaux afin de refléter des niveaux de service plus élevés tels que la réduction des coûts et l’amélioration de la vitesse de cycle. Ce modèle économique rénové des BPO devra intégrer des produits RPA. Ces facteurs devraient stimuler le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud.

La recherche sur le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographiepériode de distribution 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud.

