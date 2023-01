Le marché de l’automatisation des processus et de l’instrumentation devrait atteindre un TCAC de 6,4% prévu d’ici 2028, tendances mondiales, taille, part, croissance, portée future et analyse des acteurs clés

L’attention croissante portée à l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des opérations effectuées par divers utilisateurs finaux à différentes étapes et à la réduction supplémentaire des coûts opérationnels a induit une augmentation de la demande d’automatisation et d’instrumentation des processus. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’automatisation et de l’instrumentation des processus affichera un TCAC de 6,4 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande actuelle atteindra 122,90 milliards de dollars d’ici 2028.

Process Automation and Instrumentation est le rapport d'étude de marché le plus pertinent, exclusif et louable formulé en se concentrant sur des besoins commerciaux précis. Une étude sur l'aperçu du marché est réalisée en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. De plus, ce document de marché contient des données importantes, les tendances actuelles du marché, l'environnement du marché, l'innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l'industrie alliée. L'analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base et le paysage concurrentiel.

Analyse du marché de l’automatisation des processus et de l’instrumentation :

L’automatisation et l’instrumentation des processus est un processus qui implique une surveillance attentive des différents processus de production de l’entreprise. Il s’agit d’une automatisation et d’une instrumentation technologiques de processus métier complexes qui aident à rationaliser l’entreprise vers la simplicité, à atteindre les objectifs organisationnels, à améliorer la qualité et à réduire les coûts opérationnels. La technologie implique également la surveillance et le contrôle des grandeurs physiques à l’aide de divers processus interconnectés.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur l’automatisation et l’instrumentation des processus :

Emerson Electric Co., Siemens, Rockwell Automation, Inc., General Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Yokogawa Electric Corporation, Schneider Electric, ABB, Honeywell International Inc., Robert Bosch GmbH, Hollysys Automation Technologies Ltd., Metso Corporation, Beckhoff Automation, Carlo Gavazzi Holding AG, Delta Electronics, Inc., Endress+Hauser Group Services AG, Idec Corporation, Inductive Automation, LLC, INTECH et Maple Systems Inc.

Segmentation du marché de l’automatisation des processus et de l’instrumentation :

On the basis of type, the process automation and instrumentation market is segmented into process automation and process instrumentation

On the basis of instrument, the process automation and instrumentation market is segmented into field instrument, control valve and analyser. Field instrument is further sub-segmented into pressure, temperature, level and humidity. Control valve is sub-segmented into valve body, actuator and others. Others is further bifurcated into positioner and converter I/P. Analyser is sub-segmented into pH analyser, conductivity analyser, gas chromatograph and liquid chromatograph.

On the basis of communication protocol, the process automation and instrumentation market is segmented into wired communication protocol and wireless communication protocol.

On the basis of solution, the process automation and instrumentation market is segmented into programmable logic controller, distributed control system, supervisory control and data acquisition, human machine interface, safety automation, advanced process control, manufacturing execution system. Safety automation is further sub-segmented into emergency shutdown system (ESD), fire and gas monitoring and control, high integrity pressure protection system (HIPPS), burner management system (BMS) and turbo machinery control (TMC).

On the basis of end users, the process automation and instrumentation market is segmented into chemicals, energy and power, food and beverages, metals and mining, oil and gas, pharmaceuticals, pulp and paper, water and wastewater and others.

The wide-ranging Process Automation and Instrumentation report contains market data that provides a detailed analysis of this industry and its impact based on applications and on different geographical regions, and systemic analysis of growth trends and future prospects. Furthermore, this market research report presents delegate overview of the market in following terms; identify industry trends, measure brand awareness, potency, and insights, and offers competitive intelligence. It covers a thorough study of current situation of the global market along with several market dynamics. All the data, statistics and information is backed up by well-established analysis tools which include SWOT analysis and Porter's Five Forces analysis.

Core Objective of Process Automation and Instrumentation Market:

Process Automation and Instrumentation Market Size and growth rate factors.

Important changes in the future Process Automation and Instrumentation Market.

Top worldwide competitors of the Market.

Scope and product outlook of Process Automation and Instrumentation Market.

Developing regions with potential growth in the future.

Tough Challenges and risk faced in the Market.

Global Process Automation and Instrumentation top manufacturers profile and sales statistics.

Geographic Segment Covered in the Report:

North America (USA and Canada)

Europe (UK, Germany, France and the rest of Europe)

Asia Pacific (China, Japan, India, and the rest of the Asia Pacific region)

Latin America (Brazil, Mexico, and the rest of Latin America)

Middle East and Africa (GCC and rest of the Middle East and Africa)

Major Points Covered in TOC:

Market Overview: It incorporates six sections, research scope, significant makers covered, market fragments by type, Process Automation and Instrumentation market portions by application, study goals, and years considered.

Market Landscape: Here, the opposition in the Worldwide Process Automation and Instrumentation Market is dissected, by value, income, deals, and piece of the pie by organization, market rate, cutthroat circumstances Landscape, and most recent patterns, consolidation, development, obtaining, and portions of the overall industry of top organizations.

Profils des fabricants: ici, les acteurs moteurs du marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation des processus sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, des revenus, des coûts et de la création.

État du marché et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation des processus est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: ce segment de l’étude d’exploration montre à quel point des sections client final / application extraordinaires s’ajoutent au marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation des processus.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture de la création et de l’estime de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats de la recherche et conclusion : il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation des processus. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

