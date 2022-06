Le marché de l’automatisation de la pharmacie devrait atteindre une valorisation de près de 9,88 milliards USD d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur l’automatisation de la pharmacie est une excellente colonne vertébrale pour l’expansion de l’industrie de la santé. Une myriade de défis commerciaux peuvent être surmontés rapidement et facilement grâce à ce rapport d’étude de marché. Ce rapport d’étude de marché traite d’aspects importants du marché qui incluent, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les avancées techniques dans le secteur des soins de santé. Une méthode d’étude de marché transparente a été réalisée avec les bons outils et techniques pour transformer ce rapport d’étude de marché en un rapport de classe mondiale.

L’automatisation de la pharmacie prend de l’ampleur car elle permet le bon déroulement de nombreuses tâches dans les pharmacies et le secteur de la santé. L’introduction de l’automatisation a permis de réduire le nombre d’erreurs dans l’administration des médicaments, assurant ainsi la sécurité des patients. En raison de leur précision et de leur administration rapide des médicaments aux patients en quête de traitement, des produits tels que les systèmes automatisés d’administration de médicaments sont susceptibles d’être populaires. Ces systèmes ont considérablement réduit la possibilité d’erreur humaine lors de la prescription de dosages et de médicaments.

Les systèmes automatisés de distribution de médicaments représentaient la plus grande part du marché de l’automatisation des pharmacies en raison d’avantages tels qu’une meilleure sécurité des médicaments, une meilleure gestion des stocks et une capacité de stockage accrue avec une utilisation optimale de l’espace, ainsi que des économies potentielles de temps et d’argent. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’automatisation de la pharmacie était évalué à 5,07 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 9,88 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Étendue du marché mondial de l’automatisation des pharmacies et taille du marché

Le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en fonction du produit, du type de pharmacie, de la taille de la pharmacie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes

Logiciel

Prestations de service

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes, logiciels et services.

Type de pharmacie

Indépendant

Chaîne

Fédéral

Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral.

Taille de la pharmacie

Grande pharmacie

Pharmacie de taille moyenne

Petite pharmacie

En fonction de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en grande pharmacie, moyenne pharmacie et petite pharmacie.

Application

Distribution et conditionnement de médicaments

Stockage des médicaments

Gestion de l’inventaire

Sur la base des applications, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments et gestion des stocks.

Utilisateur final

Pharmacies ambulatoires

Pharmacies ambulatoires

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance

Organismes de gestion des prestations pharmaceutiques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Distributeur tiers

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Analyse/Aperçus du marché régional de l’ automatisation de la pharmacie

Le marché de l’automatisation de la pharmacie est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type de pharmacie, taille de la pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessous. au dessus. Les pays couverts par le rapport de marché Pharmacy Automation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de «l’Amérique du Sud».

L’Amérique du Nord domine le marché de l’automatisation des pharmacies en raison des développements technologiques dans la gestion des médicaments dans les hôpitaux et les pharmacies. De plus, les inquiétudes croissantes concernant une gestion inadéquate des stocks stimuleront davantage la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché de l’automatisation des pharmacies en raison de la demande croissante pour minimiser les erreurs de médication et de la décentralisation des pharmacies. De plus, les progrès technologiques des acteurs et l’augmentation rapide de la population gériatrique devraient en outre propulser la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation de la pharmacie

Le paysage concurrentiel du marché Automatisation de la pharmacie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises sur le marché de l’automatisation de la pharmacie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation des pharmacies sont:

Talyst, LLC. (NOUS)

ARxIUM (États-Unis)

OMNICELL, INC. (ÉTATS-UNIS)

Cerner Corporation (États-Unis)

Capsa Healthcare (États-Unis)

Parata Systems, LLC (États-Unis)

RxSafe, LLC. (NOUS)

RxMedic Systems, Inc. (États-Unis)

MedAvail Technologies, Inc. (Canada)

Asteres Inc. (États-Unis)

PerceptiMed, Inc. (États-Unis)

bandes dessinées (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Scénario complet (Canada)

McKesson Corporation (États-Unis)

AmerisourceBergen Corporation (États-Unis)

vitabook GmbH (Allemagne)

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC., TOSHO co. (Japon)

Gebr. Willach GmbH (Allemagne)

Échange mondial de soins de santé, LLC. (NOUS)

BIQHS (Portugal)

Grifols, SA (Espagne)

