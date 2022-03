Le marché de l’automatisation de la pharmacie devrait atteindre 7 818,66 millions USD d’ici 2027 | OMNICELL, INC. Cerner Corporation Capsa Healthcare Parata Systems

Le marché de l’automatisation de la pharmacie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 7 818,66 millions USD. d’ici 2027 contre 4 290,36 millions USD en 2019.

Scénario de marché du marché Automatisation de la pharmacie

L’utilisation croissante de la simulation CT dans l’automatisation de la pharmacie et le traitement interventionnel, l’introduction de l’automatisation avancée de la pharmacie, l’incidence croissante des maladies chroniques , en particulier le cancer, la sensibilisation au diagnostic précoce des maladies et le changement de paradigme vers la tomodensitométrie (CT) à faible dose sont les principaux moteurs qui propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

L’automatisation de la pharmacie utilise des machines avancées qui automatisent la manipulation des médicaments. Les systèmes et les logiciels sont utilisés depuis l’entrée du point de commande jusqu’à la livraison du médicament, ce qui rend le processus sans erreur. En automatisant l’ensemble du processus de livraison des médicaments, les pharmacies sont en mesure de répondre aux demandes des patients et des clients avec une plus grande efficacité. L’automatisation des processus réduit la probabilité d’erreur humaine. Cela aide à réduire les médicaments incorrects et améliore le service client.

Les progrès technologiques dans le domaine de l’automatisation, y compris les logiciels, jouent un rôle important dans l’automatisation de la pharmacie. En plus des systèmes de distribution de médicaments, un logiciel est nécessaire pour la gestion et le stockage des données des patients, l’interopérabilité des informations entre les prestataires de soins de santé et les patients et la gestion du flux de travail. Les dossiers de santé électroniques (DSE) sont utilisés avec des systèmes de gestion des flux de travail et des équipements robotiques pour réaliser l’automatisation de la pharmacie.

La demande d’automatisation de la pharmacie a augmenté par rapport aux années précédentes avec l’utilisation croissante de robots avancés dans une variété d’industries. De plus, la demande d’automatisation des pharmacies a augmenté avec la préférence croissante pour l’automatisation du processus de stockage et de distribution des médicaments. La technologie de lecture de codes-barres pour faciliter l’exécution des ordonnances joue également un rôle dans l’adoption de l’automatisation des pharmacies. En outre, le coût élevé des systèmes d’automatisation des pharmacies et des rénovations connexes devrait limiter l’adoption de l’automatisation des pharmacies et devrait ralentir la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie et taille du marché

Le marché mondial de l’automatisation des pharmacies est segmenté en six segments notables basés sur le produit, le type de pharmacie, la taille de la pharmacie, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes , logiciels et services . En 2020, le segment des systèmes devrait dominer le marché de l’automatisation de la pharmacie car il comprend des équipements essentiels permettant l’automatisation d’une pharmacie, notamment des systèmes de distribution de médicaments automatisés, des systèmes d’emballage et d’étiquetage automatisés, des systèmes de stockage et de récupération automatisés, des comptoirs de table automatisés et des médicaments automatisés. systèmes de composition. Ces systèmes sont très coûteux par rapport aux logiciels et services et dominent donc le marché en termes de revenus.

Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. En 2020, le segment indépendant devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies car il comprend principalement les pharmacies situées dans les grands hôpitaux de plus de 200 lits. Ces pharmacies situées à l’intérieur des hôpitaux sont les principaux utilisateurs finaux de l’automatisation des pharmacies, y compris les grandes pharmacies hospitalières centralisées ainsi que les pharmacies ambulatoires. Ces pharmacies exigent la plus grande efficacité possible pour réduire les erreurs médicales et offrir des services adéquats aux patients. De plus, ces pharmacies ont le capital pour entreprendre les investissements coûteux pour l’automatisation de la pharmacie.

Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille. En 2020, le segment des pharmacies de grande taille devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies, car elles sont généralement situées dans de grands hôpitaux dans un système centralisé avec la capacité de se procurer des systèmes d’automatisation des pharmacies coûteux. Les grandes pharmacies ont principalement besoin de l’automatisation de la pharmacie pour réduire les erreurs humaines et, par conséquent, l’adoption de systèmes robotiques est plus élevée.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments et gestion des stocks . En 2020, le segment de la distribution et de l’emballage des médicaments devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies en raison de la demande croissante de distributeurs automatiques avec une prévalence accrue de maladies chroniques. Le besoin croissant de réduire les erreurs de médication augmente également l’adoption de solutions de distribution et d’emballage de médicaments. Comme ces systèmes assurent un stockage et un suivi sécurisés des médicaments dans les unités de soins aux patients, les hôpitaux optent pour ces systèmes pour l’automatisation des pharmacies.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres. En 2020, le segment des pharmacies hospitalières devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies en raison du besoin croissant de réduire les erreurs, d’améliorer l’efficacité et la rapidité. Les hôpitaux proposent des procédures préopératoires et postopératoires et disposent de grandes pharmacies pour soutenir ces processus. L’automatisation des pharmacies devrait réduire les erreurs et économiser des ressources pour les hôpitaux à long terme. Par conséquent, les pharmacies hospitalières dominent le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies, car il s’agit de la principale source d’approvisionnement dans les hôpitaux et les pharmacies pour patients hospitalisés. Avec l’augmentation du coût des soins de santé, les hôpitaux se concentrent sur de meilleurs services pour les clients tout en réduisant les erreurs. L’approvisionnement en solutions d’automatisation de la pharmacie par appel d’offres direct est plus fiable pour les prestataires de soins de santé car ils sont achetés dans le cadre d’un contrat de service.

Étendue du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie

Le marché mondial de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde , Sud Corée, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial de l’automatisation des pharmacies sont analysées en six segments notables basés sur le produit, la taille de la pharmacie, le type de pharmacie, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. Sur la base du produit, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes , logiciels et services . Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille. Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments et gestion des stocks . Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie jusqu’en 2027

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Marché de l’automatisation de la pharmacie Le rapport présente une gamme de segments liés à cette industrie et à ce marché avec une recherche et une analyse complètes. Le rapport donne des idées sur divers inhibiteurs ainsi que sur les facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse de l’industrie propose une analyse complète et intelligente de la concurrence, de la segmentation, de la dynamique et de l’avancement géographique du marché mondial. Cette étude de marché a été analysée et prend en compte le TCAC du marché, la valorisation, le volume, les revenus (historiques et prévisionnels), les ventes (actuelles et futures) et d’autres facteurs clés liés au marché.

Marché de l’automatisation de la pharmacie Le rapport de recherche met à disposition les détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie associée. Il prend généralement en compte les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications de collecte de données. Ce rapport de marché est un merveilleux canal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Pour élaborer des stratégies commerciales durables, lucratives, bénéfiques et rentables,

Options de personnalisation

• Toutes les divisions indiquées ci-dessus dans ce rapport sont traitées au niveau national et peuvent être modifiées en fonction des besoins.

• Tous les articles sollicités à l’affût, le volume d’articles et les coûts de vente normaux seront intégrés en tant que choix ajustables qui pourraient entraîner des dépenses supplémentaires nulles ou négligeables (dépend de la personnalisation)

