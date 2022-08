Le marché de l’automatisation de la pharmacie atteindra 9,88 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours des prévisions jusqu’en 2029

L’automatisation des tâches et des processus courants exécutés dans une pharmacie ou d’autres établissements de soins de santé est connue sous le nom d’automatisation de la pharmacie. Le processus mécanique de toute tâche de pharmacie, comme le comptage de petits objets, la mesure et le mélange de poudres et de liquides pour la préparation, et le suivi et la mise à jour des informations sur les clients dans des bases de données, est connu sous le nom d’automatisation de la pharmacie.

Les systèmes automatisés de distribution de médicaments représentaient la majorité du marché de l’automatisation des pharmacies en raison d’avantages tels qu’une sécurité accrue des médicaments, une meilleure gestion des stocks et une capacité de stockage accrue avec une utilisation optimale de l’espace, ainsi que des économies potentielles de temps et de coûts. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’automatisation de la pharmacie était évalué à 5,07 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,88 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 8,7 % sur la période de prévision de 2022 à 2029.

Dinámica del mercado de automatización de farmacias

Conductores

Aumento de la demanda para minimizar los errores de medicación

Los errores de medicación y dispensación son ampliamente reconocidos como las principales causas de reingresos hospitalarios en todo el mundo. Un error de medicación puede ocurrir debido a una serie de factores, incluida la comunicación deficiente entre el médico y el farmacéutico, las prácticas de almacenamiento inseguras en la farmacia y la confusión causada por el uso de etiquetas similares que, como resultado, acelerarán el crecimiento del mercado.

Desarrollos tecnológicos

La introducción de avances tecnológicos y el desarrollo de sistemas automatizados con sistemas de automatización de farmacia mejorados dan como resultado una mayor tasa de éxito y aplicaciones más nuevas del dispositivo con una mayor demanda de productos innovadores para combinar, dispensar, almacenar y etiquetar medicamentos recetados, impulsando el crecimiento. del mercado de automatizaciones de farmacia.

Aumento de la población geriátrica

Ha habido un aumento en la población geriátrica mundial. Como resultado, la prevalencia de enfermedades crónicas y potencialmente mortales está aumentando, y se anticipa que la distribución de medicamentos impulsará el crecimiento del mercado.

Oportunidades

Además, se estima que la creciente conciencia entre los farmacéuticos brindará oportunidades potenciales para el crecimiento del mercado de automatización de farmacias en los próximos años.

Alcance del mercado global Automatización de farmacia y tamaño del mercado

El mercado de automatización de farmacias está segmentado según el producto, el tipo de farmacia, el tamaño de la farmacia, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Sistemas

Software

Servicios

Según el producto, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en sistemas, software y servicios.

Tipo de farmacia

Independiente

Cadena

Federal

Según el tipo de farmacia, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en independiente, cadena y federal.

Tamaño de la farmacia

Farmacia de Gran Tamaño

Farmacia Mediana

Farmacia de Pequeño Tamaño

Sobre la base del tamaño de la farmacia, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en farmacias de gran tamaño, farmacias de tamaño mediano y farmacias de tamaño pequeño.

Solicitud

Dispensación y envasado de medicamentos

Almacenamiento de drogas

La gestión del inventario

Según la aplicación básica, el mercado de automatización de farmacias se segmenta en dispensación y envasado de medicamentos, almacenamiento de medicamentos y gestión de inventario.

Usuario final

Farmacias para pacientes hospitalizados

Farmacias ambulatorias

Farmacias Minoristas

Farmacias en línea

Farmacias de pedidos por correo/surtido central

Organizaciones de administración de beneficios de farmacia

Otros

Sobre la base del usuario final, el mercado de automatización de farmacias está segmentado en farmacias para pacientes hospitalizados, farmacias para pacientes ambulatorios, farmacias minoristas, farmacias en línea, farmacias centrales de pedidos por correo/surtir, organizaciones de administración de beneficios farmacéuticos y otros.

Canal de distribución

Licitación Directa

Distribuidor de terceros

Análisis/percepciones regionales del mercado de automatización de farmacias

Se analiza el mercado de automatización de farmacias y se proporcionan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, producto, tipo de farmacia, tamaño de farmacia, aplicación, usuario final y canal de distribución, como se mencionó anteriormente. Los países cubiertos en el informe de mercado de automatización de farmacias son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India , Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de automatización de farmacias debido a los avances tecnológicos en la gestión de medicamentos en hospitales y farmacias. Además, el aumento de las preocupaciones sobre la gestión inadecuada del inventario impulsará aún más el crecimiento del mercado de automatización de farmacias en la región durante el período de pronóstico. Se proyecta que Asia-Pacífico observe una cantidad significativa de crecimiento en el mercado de automatización de farmacias debido al aumento en la demanda para minimizar los errores de medicación, la descentralización de las farmacias. Además, se anticipa que los avances tecnológicos de los jugadores y la población geriátrica en rápido aumento impulsarán el crecimiento del mercado de automatización de farmacias en la región en los próximos años.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de automatización de farmacias

El panorama competitivo del mercado de Automatización de farmacias proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento del producto, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de automatización de farmacias.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de automatización de farmacias son:

Talyst, LLC. (A NOSOTROS)

ARxIUM (EE. UU.)

OMNICELL, INC. (EE. UU.)

Corporación Cerner (EE. UU.)

Capsa Healthcare (Estados Unidos)

Parata Systems, LLC (EE. UU.)

RxSafe, LLC. (A NOSOTROS)

RxMedic Systems, Inc. (EE. UU.)

MedAvail Technologies, Inc. (Canadá)

Asteres Inc. (EE. UU.)

PerceptiMed, Inc. (EE. UU.)

BD (EE. UU.)

Baxter (Estados Unidos)

Fullscript (Canada)

McKesson Corporation (US)

AmerisourceBergen Corporation (US)

vitabook GmbH (Germany)

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC., TOSHO co. (Japan)

Gebr. Willach GmbH (Germany)

Global Healthcare Exchange, LLC. (US)

BIQHS (Portugal)

Grifols, S.A. (Spain)

