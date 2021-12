Le marché de l’automatisation de la Microencapsulation s’attend à une croissance énorme d’ici 2027 TCAC + 12% |/ BASF SE, Syngenta Crop Protection AG, Lycored Corp., Koehler Innovative Solutions

L’automatisation de la microencapsulation est une procédure dans laquelle les substances actives sont recouvertes d’un couvercle extrêmement petit. C’est une nouvelle connaissance qui a été utilisée dans l’industrie des peintures à la graisse ainsi que dans les métiers pharmaceutiques et alimentaires, utilisée dans les arômes, les acides, les vitamines, les bactéries, entre autres.

Le Marché mondial de l’automatisation de la Microencapsulation s’attend à une croissance énorme d’ici 2027 TCAC + 12% d’ici 2021 à 2027.

L’automatisation de la microencapsulation est un processus dans lequel de minuscules particules ou billes sont entourées d’un revêtement pour donner des capsules sans importance, avec des biens utiles. L’automatisation de la microencapsulation peut également être utilisée pour encercler des solides, des liquides ou des gaz à l’intérieur d’une paroi micrométrique en film soluble dur ou mou, afin de réduire l’incidence du traitement et de prévenir la carence en produits pharmaceutiques. En général, il est utilisé pour les ingrédients alimentaires, les enzymes, les cellules ou d’autres ressources à l’échelle micrométrique.

Acteurs Clés:

BASF SE, Syngenta Crop Protection AG, Lycored Corp., Koehler Innovative Solutions, Balchem Corporation, Encapsys LLC., Arcade Beauty, Royal (Koninklijke) Frieslandcampina N.V., Koninklijke DSM N.V., Givaudan SA, BASF SE, Syngenta Crop Protection AG, Symrise AG, International Flavors & Fragrances Inc.,

Le rapport couvre la partie motrice importante ayant un impact sur la règle de revenu du marché de la technologie de mécanisation de la Microencapsulation et des informations sur l’intérêt croissant ici. L’affirmation alors, à ce moment-là, souligne le courant et les difficultés auxquelles pourraient faire face les concurrents de l’industrie.

L’enseignement du marché de la technologie d’automatisation de la microencapsulation est adapté aux secteurs d’activité mondiaux tout comme les modèles d’amélioration, l’examen sérieux de la scène et l’équivalent de l’avancement des domaines clés. Les techniques et les plans d’amélioration sont badinés tout comme les cycles modernes et l’examen des structures de coûts. Les applications critiques et les régions d’activité potentielles sont en outre ajoutées à ce rapport. Ce rapport montre en outre l’utilisation des importations / envois, l’intérêt du marché, les coûts, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Sur la base de la catégorie:

• Ruisseler

* Technologies de pulvérisation

* Technologies d’émulsion

* Autres

Sur la base de la Soumission:

* Produits pharmaceutiques et de Santé

* Produits Ménagers et de Soins Privés

* Produits Agrochimiques

• Construction

• Matériel

* Nourriture et boissons

* Autres

Par section

* Asie-Pacifique

• Europe

* Amérique du Sud

* Amérique du Nord

* Moyen-Orient et Afrique

La technologie d’automatisation de la microencapsulation est décrite en détail dans diverses régions et différents segments de l’industrie.

Table des Matières:

* Une opinion descriptive du cadre d’affaires

* Offre des avis de clients

* Différentes approches pour parcourir les opportunités de technologie d’automatisation de la Microencapsulation

* Aperçu global du paysage concurrentiel

* Segmentation du marché à travers le monde

* Fragmentation de la Technologie d’automatisation de la Microencapsulation sur les régions

* Examen détaillé des principaux acteurs, vendeurs et commerçants

* Données informatives pour la planification stratégique de l’entreprise

* Méthode d’évaluation des risques

* Prérequis de la Technologie d’automatisation de la Microencapsulation

* Prévoir les développements innovants et les futurs concurrents

• Annexe

