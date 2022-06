Le marché de l’automatisation de la conception électronique devrait croître à un TCAC de 12,0 % d’ici 2027

Le rapport sur le marché de l’automatisation de la conception électronique comprend un résumé des principaux acteurs clés opérant sur le marché, leurs offres de produits, leur taille, leur part, leur croissance, les tendances, les derniers développements clés, l’analyse SWOT, la faisabilité et les rendements des investissements, ainsi que les tendances de croissance et les prévisions pour 2022. jusqu’en 2028. Le rapport calcule également la solution de marché, le service, le déploiement, les revenus et le taux de croissance. Il comprend une évaluation complète de l’état de croissance du marché et du risque de marché.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Electronic Design Automation – Global Analysis and Forecast to 2027 », le marché mondial de l’automatisation de la conception électronique devrait croître à un TCAC de 12,0% au cours de la période de prévision 2019 – 2027, représenter 28,27 milliards de dollars d’ici 2027.

Le logiciel d’automatisation de la conception électronique comprend plusieurs outils et applications. Intégrer ces outils en fonction de la demande des clients devient parfois un travail compliqué. Les exigences complexes des utilisateurs finaux en matière de positionnement de produit hautement stable et précis sont traitées à l’aide de l’EDA. La complexité croissante et les défis en matière de coûts auxquels sont confrontés les industries pour la mise en œuvre de conceptions complexes coûteuses sont un facteur clé qui stimule la demande d’EDA.

Pénétration croissante de l’IdO, de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle

Les maisons intelligentes, les téléviseurs, les smartphones, l’Internet des objets, les voitures connectées, l’intelligence artificielle sont tous les aspects de la vie humaine que l’industrie de l’électronique grand public a imprégnés. La demande d’électronique grand public à travers le monde a été largement motivée par le désir des consommateurs de disposer de capacités plus grandes, plus récentes et améliorées, ce qui a encouragé le secteur à explorer en permanence des innovations et des technologies qui non seulement résument l’imagination des gens, mais sont également abordable et pertinent pour répondre à leurs besoins quotidiens. Dans de tels cas, les fournisseurs de logiciels EDA, les fabricants de composants électroniques et les technologues, doivent concevoir un prototype approprié des appareils. Par conséquent, l’évolution des attentes des consommateurs et la demande croissante d’électronique grand public devraient stimuler le marché de l’EDA dans les années à venir.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’automatisation de la conception électronique fournit une analyse qualitative et quantitative pour la période de 2019 à 2027 par les principaux fabricants clés :

Liste des meilleurs joueurs clés mentionnés :

Agnisys Inc., Aldec, Inc., Autodesk, Inc., Cadence Design Systems, Inc., Labcenter Electronics Ltd., Keysight Technologies, Mentor Graphics Corporation, Silvaco, Inc., Synopsys, Inc., Zuken Inc.

Le rapport segmente le marché mondial de l’automatisation de la conception électronique comme suit :

Marché mondial de l’automatisation de la conception électronique – par type

Ingénierie assistée par ordinateur (IAO)

IP semi-conducteur (SIP)

Conception physique et vérification des circuits intégrés

Carte de circuit imprimé (PCB) et module multipuce (MCM)

Marché mondial de l’automatisation de la conception électronique – par application

Aérospatial et Défense

Électronique grand public

Télécom

Automobile

Industriel

Les autres

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché de l’automatisation de la conception électronique :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Reste du monde (RoW)

Principaux résultats de l’étude :

L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché de l’automatisation de la conception électronique et enregistrerait un TCAC de 13,0 %

Sur la base du type, SIP devrait dominer le marché de l’automatisation de la conception électronique

L’électronique grand public a dominé le marché de l’automatisation de la conception électronique par application en 2018

