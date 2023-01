Le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) connaîtra un TCAC de 5,15 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le marché de l’automatisation basée sur un ordinateur personnel (PC) est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, composant, produit, canal de vente et industrie susmentionnée.

L’automatisation sur PC fait référence à l’utilisation de logiciels pour gérer des programmes en temps réel écrits en C++ et .NET qui peuvent effectuer des tâches spécifiques telles que le contrôle de mouvement et la vision par ordinateur dans une variété d’industries. L’automatisation basée sur PC combine des éléments de contrôle PLC en un seul appareil qui communique avec des ordinateurs et d’autres systèmes industriels. Il existe des demandes croissantes d’exactitude, de précision et de productivité accrue dans une variété d’industries qui peuvent bénéficier de l’utilisation de l’automatisation basée sur PC.

En raison des processus de fabrication complexes dans les industries de l’ aérospatiale et de la défense , l’adoption accrue de l’automatisation basée sur PC agira comme un facteur clé de l’expansion du marché. Le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) est également stimulé par des facteurs tels que l’évolution de Riot, la demande croissante de solutions d’automatisation intelligentes et la demande de systèmes de surveillance bien organisés dans les installations de fabrication.

Étendue du marché mondial de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) et taille du marché

Le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) est segmenté en fonction du composant, du produit, du canal de vente et de l’industrie. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du composant, le marché de l’automatisation basée sur un ordinateur personnel (PC) est segmenté en composants de mise en réseau et de positionnement, composants d’alimentation, composants de détection, composants optoélectroniques et d’affichage, composants de contrôle et composants d’interface.

Sur la base des composants, le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) est segmenté en IHM, SCADA et autres.

Sur la base de l’offre, le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) est segmenté en matériel, logiciels et autres.

Le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) est divisé en ventes directes et ventes indirectes basées sur les canaux de vente.

Analyse du marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) par pays

Le marché de l’automatisation basée sur un ordinateur personnel (PC) est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, composant, produit, canal de vente et industrie susmentionnée.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation basée sur un ordinateur personnel (PC) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et L’Afrique (MEA), qui fait partie de l’Amérique du Sud, le Brésil, qui fait partie de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) et la tendance dominante continuera de prospérer en raison de l’adoption accrue et de l’industrialisation rapide des technologies de fabrication développées dans la région. L’Amérique du Nord devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la présence croissante d’une infrastructure de fabrication industrielle robuste et sophistiquée dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de l’automatisation basée sur un ordinateur personnel (PC)

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation basée sur les ordinateurs personnels (PC) comprennent ABB, Advantech Co., Ltd., Emerson Electric Co., General Electric, Honeywell International Inc, Kontron, Mitsubishi Electric Corporation, OMRON Corporation et Robert Bosch. GmbH, Schneider Electric, Siemens, SCADAfence, Bosch Rexroth AG, IDEC Corporation, Beckhoff Automation, Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation, Inc., etc.

