Le marché de l’automatisation alimentaire devrait croître à un TCAC de 7,60 % de 2022 à 2029 Le marché mondial de l'automatisation alimentaire devrait croître à un TCAC de 7,60 % de 2022 à 2029, pour atteindre 14,47 milliards de dollars par an. Le marché de l'automatisation alimentaire est sur le point de connaître une croissance rapide en raison des progrès uniques de l'Internet des objets (IoT) et de l'énorme potentiel de surveillance des consommateurs et des entreprises pour améliorer la sécurité alimentaire et les normes de qualité.

L’automatisation est l’évolution de la technologie et son utilisation pour gérer et suivre la création et la livraison de divers biens et services. Il fait des choses qui étaient auparavant manipulées par les humains. Dans l’industrie alimentaire et des boissons, l’automatisation des aliments est utilisée pour automatiser la préparation, la transformation et l’emballage des aliments.

Le marché de l’automatisation alimentaire sera tiré par l’utilisation croissante des initiatives numériques. De plus, des lois internationales strictes sur la sécurité alimentaire et une sensibilisation accrue à la santé sont des variables macroéconomiques qui ont un impact positif sur l’industrie mondiale de l’automatisation alimentaire. L’innovation accrue dans la technologie d’automatisation est un autre facteur important qui accélérera le taux d’expansion du marché de l’automatisation alimentaire. L’urbanisation accrue et l’augmentation du revenu disponible stimuleront la demande d’automatisation alimentaire. Le marché de l’automatisation alimentaire connaîtra une croissance nettement plus rapide en raison de l’adoption croissante des technologies d’automatisation dans l’emballage et la logistique.

Étendue du marché mondial de l’automatisation des aliments et taille du marché

Le marché de l’automatisation alimentaire est segmenté en fonction du type, de l’application et de la fonction. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché de l’automatisation alimentaire est segmenté en moteurs et générateurs, commandes de moteurs, contrôleurs et affichages discrets, produits rotatifs, produits linéaires et autres.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation alimentaire est dérivé des produits laitiers, de la boulangerie, de la confiserie , des fruits et légumes, de la viande, de la volaille et des fruits de mer et des boissons.

Sur la base de la fonction, le marché de l’automatisation alimentaire est segmenté en transformation, emballage et reconditionnement, palettisation, tri et cueillette, prélèvement et placement, etc.

Analyse au niveau national du marché Automatisation des aliments

Analyse du marché de l’automatisation alimentaire et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par le pays, le type, l’application et la fonction mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation alimentaire comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, certaines parties de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Reste de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché de l’automatisation alimentaire et continuera de dominer au cours de la période de prévision en raison de l’infrastructure bien établie de la région. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de l’augmentation des niveaux de revenu disponible et de l’urbanisation croissante dans la région.



La section par pays du rapport sur le marché de l’automatisation des aliments fournit également des facteurs influençant les marchés individuels ainsi que les changements réglementaires du marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en aval Ci-dessus se trouvent certains des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans divers pays .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de l’automatisation des aliments

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation des aliments fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par l’entreprise sur le marché de l’automatisation alimentaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation alimentaire sont ABB, Siemens, Rockwell Automation, Mitsubishi Electric Corporation, Yokogawa Electric Corporation, Schneider Electric, GEA Group Aktiengesellschaft, Fortive, KUKA AG, FANUC UK Ltd. et Honey Weil International Corporation. , JLS Automation, Falcon Autotech, Food Automation Pty. Ltd., Rexnord Corporation, Emerson Electric Co. et NORD et al.

