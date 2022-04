Le marché de l’authentification 3D Secure en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,2 % jusqu’en 2028 avec des entreprises de premier plan comme AsiaPay Limited ; GPayments Pvt. Ltd. ; iZealiant Technologies Pvt. Ltd.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché de l’authentification sécurisée 3D en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Asie-Pacifique Authentification 3D sécurisée au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le marché de l’authentification sécurisée 3D en APAC devrait passer de 103,06 millions de dollars US en 2021 à 245,18 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 13,2 % de 2021 à 2028.

Les pays analysés sont la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. Ces pays ont connu une croissance phénoménale de leur secteur du commerce électronique et de la banque. Les progrès technologiques et le taux d’adoption ont considérablement augmenté dans ces pays. Un pourcentage substantiel de la population dans les pays respectifs mentionnés ci-dessus a commencé à utiliser le paiement par carte pour améliorer la numérisation dans le pays. En raison de la nécessité de saisir les détails de la carte en ligne, la demande d’une meilleure sécurité lors du paiement en ligne a fortement augmenté. Ceci, à son tour, a conduit au développement et à l’adoption de la technologie d’authentification, stimulant ainsi la croissance du marché de l’authentification sécurisée 3D. La montée en puissance de la numérisation dans le secteur bancaire de la région APAC a entraîné une augmentation de la disponibilité des cartes de débit et des cartes de crédit. La facilité d’obtention de ces cartes a permis à une fraction importante de la population d’utiliser les détails de la carte pour les transactions en ligne, ce qui a entraîné une augmentation de l’adoption des paiements en ligne. Outre la croissance des paiements en ligne, en raison de la disponibilité des cartes et de la facilité des portails de paiement en ligne, la présence d’entreprises proposant des technologies d’authentification joue également un rôle important.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique Authentification 3D Secure. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Asie-Pacifique Authentification 3D sécurisée pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. .

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

AsiaPay Limited

GPayments Pvt. Ltd.

iZealiant Technologies Pvt. Ltd.

Modirum

Netcetera

Ravelin Technologie Ltée

Logiciel RS

UL, LLC

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique Authentification 3D Secure. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché Asie-Pacifique Authentification 3D Secure.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique de l’authentification 3D Secure se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique de l’authentification 3D sécurisée en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

