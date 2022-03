Le marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe passera de 4,64 milliards de dollars américains de 2021 à 2027 | Alpine Electronics, Inc., Clarion Co., Ltd., HARMAN International, JVC Kenwood Corporation

Le marché de l’audio automobile devrait passer de 4,64 milliards de dollars américains en 2017 à 6,43 milliards de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 4,2 % entre 2017 et 2025.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que avec l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

La demande d’une expérience de conduite supérieure avec des assistants avancés à commande vocale tels que Siri et Cortana pendant la conduite alimente la demande de système audio de voiture à reconnaissance vocale. Cependant, dans les années à venir, la technologie audio de voiture à reconnaissance vocale permettrait au système d’ignorer les suspensions ou les haut-parleurs hors axe intrusifs, ce qui permettrait en outre aux passagers de communiquer simultanément avec le système ainsi qu’avec les autres passagers sans aucun souci. Cependant, le marché est encore en phase d’émergence et a une taille de marché comparativement inférieure à celle des appareils audio non reconnus par la voix.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Alpine Électronique, Inc.

• Clarion Co., Ltd.

• HARMAN International

• JVC Kenwood Corporation

• Panasonic Corporation

• Société pionnière

•Sony Corporation

• Automate automobile Delphi

• Bose Corporation

• JL Audio Corporation

• Blaupunkt GmbH

L’industrie automobile du monde entier évolue et adopte des développements et des innovations technologiques de pointe, ainsi qu’une attention accrue portée au confort et à la sécurité du conducteur. Le marché de l’audio automobile connaît également plusieurs développements dans la technologie, tels que les systèmes audio à commande vocale et les systèmes audio contrôlés par smartphone. De plus, avec le développement de l’ADAS et de la technologie des voitures connectées, le marché de l’audio automobile connaît un changement radical, les entreprises se concentrant sur le développement de leurs produits pour concurrencer efficacement leurs concurrents.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché de l’audio automobile en Amérique du Nord et en Europe.

