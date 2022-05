Le marché de l’audio 3D pourrait valoir 15 000,34 millions de dollars américains d’ici 2028, selon The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Marché de l’audio 3D Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type, Product, and Industry Vertical », le marché devrait passer de 5 611,50 millions de dollars US en 2021 à 15 000,34 dollars US. millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 15,1 % de 2021 à 2028.

Le son audio 3D est un système acoustique utilisé pour fournir un son dans un espace tridimensionnel aux utilisateurs. L’effet audio 3D est une combinaison de différents effets sonores produits par des réseaux de haut-parleurs 3D, des haut-parleurs stéréo, des haut-parleurs surround et des écouteurs. L’audio 3D est largement influencé par plusieurs facteurs économiques et non économiques qui prévalent à travers le monde. Ces systèmes sont installés dans un large éventail d’applications, y compris les appareils mobiles, les consoles de jeu, les systèmes de cinéma maison, les systèmes audio basés sur AR/VR, etc.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative : – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPEL00002494/

La demande croissante de technologie audio 3D dans diverses applications dans des secteurs tels que le cinéma, les jeux et les concerts VR, en raison des progrès continus de la technologie audio, est un facteur majeur de croissance du marché mondial de l’audio 3D. En outre, l’adoption croissante d’appareils audio tels que les écouteurs, les appareils Bluetooth et les haut-parleurs à des fins personnelles et commerciales alimente la croissance du marché cible. Cependant, les problèmes liés à la mise en œuvre de systèmes audio 3D dans des salles virtuelles et les problèmes d’audition causés par l’utilisation continue d’écouteurs sont les facteurs qui entravent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel : Marché audio 3D : Auro Technologies ; BARCO, chère réalité ; Dolby Laboratories, Inc. ; FRAUNHOFER ; MIMI HEARING TECHNOLOGIES GMBH ; SENNHEISER ELECTRONIC GMBH ET CO. KG ; PARTICULES SONORE S.A. ; ONDES AUDIO, LTD ; et XPERI HOLDING CORPORATION.

Le marché de l’audio 3D est segmenté sur la base des composants, des industries d’utilisation finale et de la géographie. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2020, le segment du matériel représentait la plus grande part de marché. En termes d’industries d’utilisation finale, le marché de l’audio 3D est segmenté en consommateurs, automobile, médias et divertissement, jeux et commercial. En 2020, le segment des médias et du divertissement représentait la plus grande part de marché. En termes géographiques, le marché mondial de l’audio 3D est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial Audio 3D est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Audio 3D est analysée et décrite dans le rapport.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché : – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPEL00002494/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’audio 3D

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Inde, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés en raison de la Pandémie de covid19. En 2020, l’économie mondiale a subi les conséquences importantes de la pandémie en raison de perturbations dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs et de la fabrication, entre autres. Cependant, au dernier trimestre de 2020, des entreprises de nombreux secteurs ont commencé leurs activités virtuellement et les employés ont commencé à travailler à domicile, ce qui a renforcé la demande d’écouteurs et d’écouteurs. De plus, avec la demande croissante de divertissement à domicile due à la fermeture des salles de cinéma et de théâtre, la demande de systèmes audio 3D dans la région a été stimulée. Cependant, la restriction partielle du fret et du transport au début de la pandémie a entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des matières premières. L’augmentation soudaine de la demande de listes de lecture 3D et AR / VR dans l’industrie du jeu a favorisé la croissance du marché de l’audio 3D, et le marché devrait poursuivre sa croissance au cours de la période de prévision.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de l’audio 3D du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Audio 3D dans ces régions.

Détails du chapitre sur le marché de l’audio 3D :

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de l’audio 3D

Partie 04 : Dimensionnement du marché de l’audio 3D

Partie 05 : Segmentation du marché de l’audio 3D par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques : – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPEL00002494/

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876