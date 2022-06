Le marché de l’atomisation des poudres métalliques devrait atteindre 1 400,67 millions USD dans le monde d’ici 2028

La portée de notre étude récente sur les «Prévisions du marché de l’atomisation de la poudre métallique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit (atomisation de la poudre de fer, atomisation de la poudre de cuivre, atomisation de la poudre d’acier, atomisation de la poudre d’aluminium et autres) et application ( Métallurgie, revêtements et décorations, matériaux électroniques, pièces frittées, outils de coupe au diamant, fabrication additive et autres) »comprend les facteurs qui alimentent la croissance du marché, l’estimation et la prévision des revenus et l’analyse des parts de marché, ainsi que l’identification des principaux acteurs du marché et leurs principaux développements.

Le marché de la poudre métallique d’atomisation était évalué à 919,26 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 400,67 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2021 à 2028. Les poudres métalliques peuvent être fabriquées à l’aide de divers procédés tels que l’atomisation, la synthèse chimique, l’électrolyse et la réduction à l’état solide. Parmi ces procédés, l’atomisation est une méthode dominante pour produire des poudres métalliques et préalliées, telles que le fer, l’aluminium, le cuivre, l’acier, le bronze et l’étain. La technique utilise des jets de fluide à haute pression pour disperser le flux de métal fondu en fines gouttelettes, qui se solidifient ensuite en fines particules. Il existe différents types de processus d’atomisation, tels que l’atomisation à l’eau, l’atomisation au gaz, l’atomisation centrifuge et l’atomisation par ultrasons. L’atomisation de l’eau et du gaz est un processus populaire et utilisé commercialement en raison de sa rentabilité et de sa disponibilité facile. L’atomisation de la poudre métallique a de nombreuses applications dans la métallurgie, les revêtements et les décorations, la fabrication additive et les pièces frittées. Les différents types de poudres métalliques sont utilisés comme agents de liaison dans la fabrication d’outils de coupe et de meulage au diamant. De plus, l’utilisation croissante de la fabrication additive stimule la croissance du marché de l’atomisation des poudres métalliques.

Sur la base du produit, le marché mondial de la poudre de métal d’atomisation est segmenté en poudre de fer d’atomisation, poudre de cuivre d’atomisation, poudre d’acier d’atomisation, poudre d’aluminium d’atomisation, etc. Le segment de la poudre de fer à atomiser détenait la plus grande part du marché en 2020. Les poudres de fer à atomiser ont une pureté élevée, ce qui se traduit par une compressibilité élevée et une densité de frittage élevée. Ces types de poudres ont des formes de particules irrégulières offrant une excellente résistance à l’état vert. La poudre de fer à atomiser est utilisée dans diverses applications, telles que les pièces frittées, la coupe de l’acier inoxydable, les outils diamantés et les électrodes de soudage. La demande croissante de poudres de fer à atomiser pour diverses applications entraîne la croissance du marché des poudres métalliques à atomiser pour ce segment.

Marché de la poudre métallique d’atomisation: analyse régionale

Le marché mondial des poudres métalliques d’atomisation est segmenté en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale (SAM). L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est un marché lucratif pour l’atomisation de la poudre métallique en raison de l’évolution rapide de l’industrie automobile. Les pays de la région connaissent une urbanisation croissante et des industries manufacturières croissantes associées à une industrialisation croissante, ce qui offre de nombreuses opportunités aux acteurs clés du marché de la poudre métallique par atomisation. L’utilisation croissante de poudres métalliques d’atomisation dans de nombreuses applications, telles que la métallurgie, les revêtements et les décorations, les matériaux électroniques et les pièces frittées, propulse la demande d’atomisation de poudres métalliques dans toute l’Asie-Pacifique.

Principaux acteurs : Höganäs AB, JFE GROUP, Sandvik AB, GKN Sinter Metals Engineering GmbH, Advanced Technology & Materials Co., Ltd, KOBE STEEL, LTD., Kymera International, Makin Metal Powders (UK) Ltd, MITSUI MINING & MELTING CO. , LTD., Pometon S.p.A., m-tec powder GmbH.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la poudre métallique d’atomisation

La pandémie de COVID-19 en cours a radicalement modifié le statut du secteur des produits chimiques et des matériaux et a eu un impact négatif sur la croissance du marché de la poudre métallique atomisée. La mise en place de mesures de lutte contre la propagation du virus a aggravé la situation et impacté la croissance de plusieurs secteurs. Des industries telles que l’automobile et l’électronique ont été entravées par la distorsion soudaine de l’efficacité opérationnelle et les perturbations des chaînes de valeur dues à la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales. La baisse significative de la croissance de plusieurs secteurs industriels a réduit la demande de poudre métallique d’atomisation sur le marché mondial. La pandémie a également impacté le secteur de la métallurgie des poudres. De nombreux fabricants de pièces et fabricants de poudres du secteur de la métallurgie des poudres ont dû réduire et ajuster leurs opérations en raison de la baisse de la demande du marché. La pénurie de matières premières dans l’industrie automobile a nui aux performances du secteur de la métallurgie des poudres et réduit la demande de poudres métalliques d’atomisation. Cependant, alors que les économies envisagent de relancer leurs opérations, la demande de poudre métallique d’atomisation devrait augmenter à l’échelle mondiale dans les années à venir. La fabrication additive est largement utilisée dans l’industrie des dispositifs médicaux. Avec les défis économiques posés par la pandémie de COVID-19, l’importance de l’impression 3D ne cesse de croître. Les entreprises opérant dans le domaine de la métallurgie des poudres sont sur la bonne voie, les contraintes d’approvisionnement affectant l’industrie automobile se résorbant progressivement. La demande croissante de poudre métallique d’atomisation dans diverses applications, telles que les pièces frittées, la métallurgie des poudres et la fabrication additive, et les investissements importants de fabricants de premier plan devraient stimuler la croissance du marché de la poudre métallique d’atomisation au cours de la période de prévision.

Marché de la poudre métallique d’atomisation: analyse segmentaire

Par produit, le marché mondial de la poudre de métal d’atomisation est segmenté en poudre de fer d’atomisation, poudre de cuivre d’atomisation, poudre d’acier d’atomisation, poudre d’aluminium d’atomisation et autres. Par application, le marché est segmenté en métallurgie, revêtements et décorations, matériaux électroniques, pièces frittées, outils de coupe au diamant, fabrication additive et autres. Par géographie, le marché de la poudre métallique d’atomisation est segmenté en cinq régions principales: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale (SAM).

