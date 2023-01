Le marché de l’ataxie dépassera une valeur de 36 900,18 mille USD avec un taux de croissance potentiel de 6,9 ​​% d’ici 2029.

Étude de marché sur les ponts de données, dernières études sur les versions du marché de l’ataxie avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions. Le ‘Global Ataxia Research Report’ est complet avec des recherches sophistiquées par des analystes réputés et une analyse détaillée de l’industrie mondiale. Cette étude comprend un examen sophistiqué et approfondi de cette industrie ainsi que les paramètres clés les plus susceptibles d’avoir un impact sur la matrice marketing du marché. Le rapport sur le marché de l’ataxie comprend la taille du marché mondial, la demande, la consommation, le prix, l’importation, l’exportation, l’analyse macroéconomique, le type et les informations sur les segments d’application par régions, notamment l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’analyse de la chaîne industrielle,

Le marché mondial de l’ataxie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et qu’il devrait atteindre USD 36 900,18. 22 631,81 mille USD de 2021 à 2029 mille

Aperçu du marché:

L’ataxie est un terme utilisé pour désigner un groupe de troubles qui affectent la coordination, l’équilibre et la parole. Bien que n’importe quelle partie puisse être affectée, les personnes atteintes d’ataxie ont souvent des difficultés avec des tâches qui nécessitent un degré élevé de contrôle, comme l’équilibre, la marche, la parole, la déglutition et l’écriture, l’alimentation et la vue. Les symptômes exacts et la gravité dépendent du type d’ataxie.

L’ataxie résulte généralement de dommages à une partie du cerveau appelée cervelet, mais elle peut également résulter de dommages à d’autres parties du système nerveux. Ces dommages peuvent faire partie d’une affection sous-jacente, telle que la sclérose en plaques (SEP), ou résulter d’une blessure à la tête, d’un manque d’oxygène au cerveau ou d’une consommation excessive d’alcool sur une longue période. L’ataxie héréditaire est causée par des gènes défectueux transmis par des membres de la famille qui peuvent ou non être affectés.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’ataxie comprennent:

Novartis AG, Merck KGaA, Aurobindo Pharma., Pfizer Inc., Sanofi, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Acorda Therapeutics, Inc., Viatris Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Lupin., Amneal Pharmaceuticals LLC., Apotex Inc., Cipla Inc., Biovista, Design Therapeutics Inc., Reata Pharmaceuticals, Inc., MATRIX BIOMED, ​​​​Intrabio, Biohaven Pharmaceuticals, Retrotope Inc., Adverum Biotechnologies, Inc., Priory., Sutter Health., Upstream Rehabilitation Inc., Bannière Santé, 의료법인, ATI물리치료사 등을 선정합니다.

développement récent

En novembre 2022, Pfizer Inc. a annoncé avoir finalisé son acquisition d’Arena Pharmaceuticals. Il s’agit d’une société au stade clinique qui développe des thérapies potentielles innovantes pour traiter de multiples maladies immuno-inflammatoires. Cela a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits grâce à cette acquisition.

Analyse / aperçu du marché régional de l’ataxie

Le marché de l’ataxie est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit et canal de distribution mentionnés ci-dessus sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’ataxie sont les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine , et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’ataxie en raison de la visibilité accrue des produits chez plusieurs détaillants. En outre, la présence de conglomérats multinationaux qui se concentrent sur la fourniture de produits de soins capillaires de qualité supérieure, y compris les produits coiffants, les revitalisants, les colorations capillaires et les shampooings, alimentera davantage la croissance du marché de l’ataxie dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché de l’ataxie en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’essor des entreprises de commerce électronique. En outre, l’utilisation accrue de produits de soins capillaires haut de gamme devrait alimenter davantage la croissance du marché de l’ataxie dans la région dans les années à venir.

Périmètre du marché de l’ataxie

Le marché mondial de l’ataxie est segmenté par type, produit, forme posologique, voie d’administration, type de patient, utilisateur final et canal de distribution. La croissance entre ces segments analyse les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

écrit

Ataxie spinocérébelleuse

Ataxie télangiectasie

ataxie épisodique

Autre (atrophie multisystématisée (AMS))

En fonction du type, le marché mondial de l’ataxie est segmenté en ataxie spinocérébelleuse, ataxie-télangiectasie, ataxie intermittente et autres (atrophie multisystématisée (AMS)).

produit

Diagnostic

guérir

Sur la base du produit, le marché mondial de l’ataxie est segmenté en traitement et diagnostic.

formulation

A duré

Liquide

Etc

Sur la base de la forme posologique, le marché mondial de l’ataxie est segmenté en solides, liquides et autres.

voie d’administration

oral-

par voie parentérale

Etc

En fonction de la voie d’administration, le marché mondial de l’ataxie est segmenté en oral, parentéral et autre.

type de malade

adulte

enfants

maladie gériatrique

En fonction du type de patient, le marché mondial de l’ataxie est segmenté en adultes, enfants et personnes âgées.

utilisateur final

hôpital

clinique

soin à domicile

Etc

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’ataxie est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins de santé à domicile et autres.

canal de distribution

enchère directe

ventes au détail

Etc

Les régions suivantes sont couvertes dans ce rapport :

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Cette étude répond aux questions clés suivantes.

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Ataxie? Quels sont les enjeux pour la croissance du marché ? Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Ataxie? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

