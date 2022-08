Le marché de l’assurance pour animaux de compagnie a grimpé à 26,66 milliards de dollars et devrait connaître un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

L’assurance pour animaux de compagnie est un type d’assurance conçu pour les animaux de compagnie. L’assurance pour animaux de compagnie fait référence à la couverture du propriétaire d’un animal de compagnie qui aide à réduire les coûts globaux des dépenses vétérinaires coûteuses. L’assurance pour animaux de compagnie paie principalement pour le traitement de l’animal blessé ou malade du propriétaire assuré. Vous serez également couvert si votre animal meurt, est volé ou perdu. Les chiens, les chats et les chevaux sont généralement couverts par une assurance pour animaux de compagnie. Certaines polices d’assurance pour animaux de compagnie couvrent les traitements de routine comme les examens et les soins préventifs, comme le nettoyage des dents et le déparasitage, ainsi que les vaccinations.Toutes les dépenses imprévues pour les soins vétérinaires sont couvertes par l’assurance pour animaux de compagnie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’assurance pour animaux de compagnie, qui était de 6,2 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 26,66 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 9,80 % sur la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe de recherche de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Selon l’enquête 2019 de la North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA), le coût moyen de l’assurance pour animaux de compagnie aux États-Unis en 2019 était de 585,40 $ par an pour les chiens et de 349,93 $ pour les chats. Le marché de l’assurance pour animaux de compagnie aux États-Unis était évalué à 1,56 milliard de dollars. De plus, cela créera directement une opportunité pour les joueurs de capturer des clients inexploités et d’offrir divers articles pour améliorer les ventes et la satisfaction des clients. Il contribue également à atténuer le risque financier de factures vétérinaires imprévues en couvrant les accidents et les maladies tels que le cancer, la dysplasie de la hanche, le glaucome , le parvovirus, entre autres, ainsi que la médecine et la chirurgie.

Dynamique du marché de l’ assurance pour animaux de compagnie

Conducteurs

Amélioration de la santé des animaux de compagnie

Au cours de la période de prévision 2022-2029, le nombre croissant d’animaux de compagnie, les avantages croissants pour la santé de la possession d’un animal de compagnie, la demande croissante d’assurance innovante pour animaux de compagnie et l’augmentation du coût des soins devraient stimuler le marché de l’assurance pour animaux de compagnie. D’autre part, le faible taux de pénétration créera encore plus de potentiel de croissance pour le marché de l’assurance pour animaux de compagnie au cours de la période de projection.

Augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie

Le marché est principalement tiré par l’expansion de l’adoption d’animaux de compagnie et la prévalence mondiale des troubles liés aux chats et aux chiens. De plus, le marché est en croissance en raison d’une augmentation du nombre d’animaux de compagnie et d’une plus grande sensibilisation à l’assurance pour animaux de compagnie. De plus, à mesure que les coûts des soins de santé augmentent, les propriétaires d’animaux adoptent plus facilement une assurance maladie pour animaux de compagnie, élargissant ainsi le marché.

La préférence croissante des consommateurs pour l’adoption d’animaux de compagnie

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est l’inclinaison croissante des clients pour l’adoption et l’humanisation des animaux de compagnie dans le monde entier. De plus, la sensibilisation accrue des propriétaires d’animaux aux polices d’assurance qui couvrent les coûts de traitement des blessures accidentelles et des maladies médicales, telles que les infections des voies urinaires (IVU), les brûlures, les fractures et les rayons X, stimule la croissance du marché. . De plus, l’incidence croissante du cancer chez les chiens a un impact sur le besoin d’assurance pour animaux de compagnie.

Opportunités

L’industrie mondiale de l’assurance pour animaux de compagnie est en croissance en raison de la demande accrue de polices d’assurance pour animaux de compagnie et d’un besoin croissant de sécurité financière en cas d’incertitude accrue. De plus, l’augmentation du nombre de cliniques vétérinaires a un impact bénéfique sur la croissance du marché. Cependant, la croissance du marché est entravée par un manque de compréhension des polices d’assurance pour animaux de compagnie et des primes élevées. Cependant, au cours de la période de projection, l’intégration de la technologie dans les gammes de biens et services existantes et les efforts gouvernementaux liés aux régimes d’assurance pour animaux de compagnie devraient offrir un potentiel lucratif d’expansion du marché.

Restrictions/Défis

Manque de connaissances sur les polices d’assurance pour animaux de compagnie.

Dans les pays sous-développés, il y a un manque de connaissances sur les polices et les services d’assurance pour animaux de compagnie, ce qui pourrait étouffer la croissance du marché. Comparé à leurs homologues industrialisés, le revenu disponible par habitant dans les pays en développement est relativement faible. Un autre problème qui obstrue les chiffres du marché est le manque d’informations sur de nombreuses maladies infectieuses et zoonotiques.

Ce rapport sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse d’import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de pools de revenus émergents, la réglementation des changements de marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie

Le marché de l’assurance pour animaux de compagnie est segmenté par type de police, type d’animal et utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de politique

couverture à vie

couverture maladie

Couverture des accidents

Couverture non-vie

couverture maladie

Couverture des accidents

type d’animal

Chien

Chat

Cheval

Les autres

Utilisateur final

Agence

Coureur

bancassurance

écriture directe

Analyse/perspectives du marché régional de l’ assurance pour animaux de compagnie

Le marché de l’assurance pour animaux de compagnie est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type de police, type d’animal et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’adoption croissante des animaux de compagnie et de la sensibilisation croissante des consommateurs à diverses polices d’assurance innovantes pour animaux de compagnie. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’adoption croissante d’animaux de compagnie et de la croissance de l’économie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Assurance pour animaux de compagnie

Le paysage concurrentiel du marché de l’assurance pour animaux de compagnie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de l’assurance pour animaux de compagnie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie sont :

Société nationale du bâtiment (États-Unis)

Trupanion (États-Unis)

Pethealth Inc. (États-Unis)

Embrace Pet Insurance Agency LLC (États-Unis)

Compagnie d’assurance incendie des États-Unis (États-Unis)

Petplan Ltd. (Royaume-Uni)

Hartville Group, Inc. (États-Unis)

Petfirst Healthcare LLC (États-Unis)

Anicom Holdings Inc. (Japon)

RSA (Royaume-Uni)

ipet Insurance (Japon)

The Oriental Insurance Company Ltd. (Inde)

Figo Pet Insurance, LLC (États-Unis)

Ligne directe (Royaume-Uni)

Animal Friends Insurance Services Limited (Royaume-Uni)

