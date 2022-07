Le marché de l’assurance maladie croît à un TCAC le plus élevé de 4,4 % avec des acteurs de premier plan comme Unitedhealth Group, Aetna, Cigna

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’assurance maladie devrait atteindre la valeur de 2 541,78 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’un des principaux facteurs clés de la croissance de le marché mondial de l’assurance maladie est un coût accru des services de santé associé à une prévalence élevée de maladies liées au mode de vie par rapport aux années précédentes. De plus, les gouvernements du monde entier prennent des initiatives pour financer le secteur de l’assurance maladie à différentes échelles, ce qui stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de l’assurance maladie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Lorsqu’il s’agit de diriger le marché ou de se faire une place sur le marché en tant que nouvelle émergence, un tel rapport d’étude de marché sur l’industrie de l’assurance maladie est toujours crucial. Ce rapport contient des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie de l’assurance maladie et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il effectue également une analyse systémique des tendances de croissance et des perspectives d’avenir. Les ressources qui ont été utilisées pour collecter les données et les informations du rapport commercial crédible sont très fiables et vont des revues, des sites Web d’entreprise et des livres blancs, etc. Le rapport sur l’industrie de l’assurance maladie met à disposition les détails techniques et financiers actuels et à venir du l’industrie jusqu’en 2029.

Segmentation clé du marché :

Par type (produits et solutions)

Par services (traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale et autres)

Par niveau de couverture (Bronze, Argent, Or et Platine)

Par les fournisseurs de services (fournisseurs d’assurance-maladie publics, fournisseurs d’assurance-maladie privés)

Par les régimes d’assurance maladie (point de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie d’indemnisation, compte d’épargne santé (HSA), accords de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), organisation de fournisseur préféré (PPO), organisation de maintien de la santé (HMO) et autres)

Par démographie (adultes, mineurs et seniors)

Par type de couverture (couverture à vie et couverture temporaire)

Par utilisateur final (entreprises, particuliers, autres) Le rapport d’étude

de marché sur l’industrie de l’assurance maladie donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de la meilleure qualité. Et pour atteindre le même objectif, chaque sujet majeur de l’analyse des études de marché, allant de la définition du marché à la segmentation du marché, en passant par l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche de premier ordre, a été pris en compte. De plus, le rapport sur le marché de l’industrie de l’assurance maladie a été élaboré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial de l’assurance maladie :

Unitedhealth Group, Anthem Insurance Companies, Inc., Aetna Inc., Centene Corporation, Cigna, Allianz Care, Axa, Assicurazioni Generali SPA, Bupa, AIA Group Limited, Aviva, BMI Healthcare, Broadstone Corporate Benefits Limited, HBF Health Limited, Healthcare International Global Network Ltd., International Medical Group, Inc., Mapfre, Now Health International, Oracle, VHI Group, Vitality Corporate Services Limited et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Le rapport de classe mondiale sur le marché de l’assurance maladie met à disposition des données notables ainsi que des prévisions futures et une analyse approfondie du marché aux niveaux international et régional. Une méthode de triangulation des données est appliquée à cette fin qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les autres modèles de données utilisés pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse chronologique du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. En outre, des échantillons de grande taille ont été utilisés pour la collecte de données dans le rapport d’analyse crédible du marché de l’assurance maladie, qui répond aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de l’assurance maladie en raison de l’accessibilité des polices d’assurance maladie à valeurs multiples, de la disponibilité d’un paysage d’assurance maladie favorable aux États-Unis, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé de la période de prévision. de 2020 à 2029 en raison de la disponibilité d’établissements de santé coûteux et de l’augmentation de la demande de polices d’assurance maladie dans les pays très peuplés tels que l’Inde et la Chine.

