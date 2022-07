Le marché de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes affiche une forte croissance avec les principaux acteurs Broadcom, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hewlett Packard Enterprise Development LP,

Les tendances de l’industrie du rapport sur l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes sont formulées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. En outre, les avis sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont affichés dans le meilleur rapport sur le marché de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes. Ce rapport sur le marché de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Des études de recherche qualitatives et transparentes sont menées avec dévouement pour offrir un document d’étude de marché exceptionnel sur l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes pour la niche.

Le marché de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,60% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La montée des difficultés dans l’écosystème des réseaux de communication par les technologies IoT et 5G accélère la croissance du marché de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes.

Telecom Service Assurance est connu pour être la procédure d’application des politiques et processus standardisés pour garantir la qualité de service pour l’abonné. Il agit comme un outil pour améliorer l’efficacité fournie au fournisseur de services et automatiser le processus métier avec l’introduction d’un traitement des événements de bout en bout.

Le marché mondial de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes est divisé en un type qui comprend

Par Solution (Logiciels et Services),

Taille de l’organisation (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME)),

Type de déploiement (sur site, hébergé, cloud)

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Broadcom, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hewlett Packard Enterprise Development LP, NEC Technologies India Private Limited, Nokia, Accenture, Amdocs, Comarch SA, Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, MYCOM OSI, NETSCOUT, Oracle, Spirent Communications, Tata Consultancy Services Limited , TEOCO Corporation, VIAVI Solutions Inc., ZTE Corporation, Cisco Systems Inc., JDS Worldwide Corp entre autres

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial de l’assurance des services de télécommunications des opérateurs fixes est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

