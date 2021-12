Le marché de l’assurance dentaire devrait connaître une croissance révolutionnaire d’ici 2028 l Principaux acteurs: Aetna Inc, Allianz, AFLAC INCORPORATED, AXA, Ameritas, Delta Dental Plans Association

Le marché de l’assurance dentaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 210,29 milliards de dollars et croître à un TCAC de 5,01% au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du soutien de plusieurs gouvernements partout dans le monde stimule le marché de l’assurance dentaire.

La police d’assurance dentaire est essentiellement conçue pour payer une partie des coûts associés au traitement des affections dentaires et aux soins dentaires préventifs. Il est très utile pour payer les urgences dentaires inattendues qui peuvent être coûteuses à réparer. De plus, les Régimes d’indemnisation, les Organisations de Fournisseurs Privilégiés (PPO), les Organisations de Maintien de la Santé Dentaire (DHMO), le Remboursement Direct et les Organisations de Fournisseurs Exclusifs (OEB) sont plusieurs types de couvertures d’assurance dentaire actuellement offertes aux particuliers, aux familles et aux groupes

Segmentation du Marché de l’Assurance Dentaire:

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport:

Aetna Inc, Allianz, AFLAC INCORPORATED, AXA, Ameritas, Delta Dental Plans Association, Cigna, MetLife Services And Solutions, LLC, HDFC Ergo Health Insurance Ltd, Humana et United HealthCare Services

Par Types:

Organismes de Fournisseurs Préférés de Soins Dentaires (ODPP), Organismes de Maintien de la Santé Dentaire (OMD), Régimes d’Indemnisation Dentaire, Autres

Par Application:

Particuliers, Entreprises

Analyse de marché et perspectives : Marché Mondial de l’Assurance Dentaire

L’augmentation de la protection des assureurs dentaires contre les fluctuations des revenus est le facteur vital qui intensifie la croissance du marché, également une sensibilisation accrue à l’hygiène bucco-dentaire, une baisse des prix des assureurs dentaires, une augmentation des progrès et des développements des médicaments pour les traitements dentaires, une convergence accrue des couvertures d’assurance dentaire dans l’assurance maladie, une sensibilisation accrue à l’assurance dentaire et l’adoption de services technologiques dans les gammes de produits d’assurance dentaire et une adoption accrue de l’assurance dentaire aux États-Unis sont les principaux facteurs qui animent le marché de l’assurance dentaire. De plus, l’augmentation des activités de recherche et de développement dans le secteur de la santé et l’augmentation des marchés émergents avec une base de population gériatrique croissante créeront de nouvelles opportunités pour le marché de l’assurance dentaire au cours de la période prévue de 2021 à 2028.

Cependant, l’augmentation des progrès et des développements des médicaments pour les traitements dentaires, les marges bénéficiaires difficiles et l’augmentation de la convergence de l’assurance dentaire et de l’assurance maladie sont les principaux facteurs qui entraveront la croissance du marché et défieront davantage la croissance du marché de l’assurance dentaire au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Analyse du Marché de l’Assurance Dentaire Au Niveau National:

Le marché de l’assurance dentaire est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’assurance dentaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le reste de l’Asie-Pacifique, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l’Égypte, Israël, le Koweït, l’Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La section pays du rapport sur le marché de l’assurance dentaire fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché national qui ont une incidence sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse des chaînes de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou limitée des marques locales et nationales, l’impact des tarifs douaniers nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données par pays.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de l’Assurance Dentaire

Le paysage concurrentiel du marché de l’assurance dentaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’attention des sociétés sur le marché de l’assurance dentaire.

Table des Matières –

Taille, statut et prévisions du marché Mondial de l’Assurance Dentaire en 2028

1 Résumé du marché

Profil de 2 Fabricants

3 Ventes Mondiales d’Assurance Dentaire, Chiffre d’affaires Global, Part de Marché et Concurrence par Fabricant

4 Analyse du marché mondial de l’assurance Dentaire par de nombreuses régions

5 Assurance dentaire en Amérique du Nord par pays

6 Assurance Dentaire en Europe par Pays

7 Assurance Dentaire Asie-Pacifique par Pays

8 Assurance Dentaire en Amérique du Sud par Pays

9 Assurance dentaire Moyen-Orient et Afrique par Pays

10 Phase du marché mondial de l’assurance Dentaire par variétés

11 Phase du Marché Mondial de l’Assurance Dentaire par Applications

12 Prévisions du Marché de l’Assurance Dentaire

13 Canaux de Vente, Distributeurs, Commerçants et Concessionnaires

14 Constatations et Conclusion de l’analyse

15 Appendice

