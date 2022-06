Le marché de l’artichaut devrait croître de 4 448,21 millions de dollars américains et accélérer à un TCAC de 3,6 % de 2021 à 2028 | Les partenaires Insight

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Prévisions du marché des artichauts jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par catégorie (biologique et conventionnel); Type de produit (artichauts globe {Baby Anzio, Big Heart, Green Globe et autres} et artichauts allongés {Siena et autres}) ; Utilisation finale (transformation des aliments, consommation directe, transformation des boissons et autres) » publié par TheInsightPartners, la taille du marché des artichauts devrait passer de 3 343,42 millions de dollars US en 2020 à 4 448,21 millions de dollars US d’ici 2028, à un taux de croissance annuel composé (CAGR ) de 3,6 % au cours de la période de prévision.

La plante d’artichaut est un type d’épine, des fleurs durables et un individu de la famille du tournesol, qui est principalement développé dans les pays entourant le district méditerranéen. Il est généralement consommé lorsque les boutons floraux sont immatures. La partie de base tendre du bourgeon est délicieusement fruitée qui est cuite et mangée. L’attention croissante portée à la consommation d’aliments de santé et de nouveauté parmi la population est la principale considération qui anime le marché mondial des artichauts.

Télécharger la brochure PDF : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007764

Quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial des artichauts sont Caprichos del Paladar, Agro T18 Italia Srl, Gaia Herbs, Master Fruit Srl, The Sa Marigosa Op, Ocean Mist, Herrawi Group et Ole, entre autres. Les entreprises de ce marché se sont continuellement concentrées sur des stratégies telles que le développement de produits et la stratégie et la planification commerciale pour étendre leur présence dans le monde entier et répondre à la demande croissante du marché.

En 2020, l’Europe est le plus grand détenteur de parts de marché des artichauts. Comme les principaux pays producteurs d’artichauts sont en Europe la croissance de la consommation de produits alimentaires nutritionnels et biologiques, la demande d’artichauts a considérablement augmenté en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui stimule les ventes globales de ces produits en Europe. De plus, la sensibilisation des consommateurs aux utilisations et aux avantages des artichauts propulse également la croissance du marché dans la région. De plus, les fabricants investissent dans des activités de recherche et développement pour diversifier l’utilisation des artichauts. Cela a également fait grimper la demande pour le produit dans la région.

La pandémie en cours a radicalement modifié le statut de l’industrie agricole et a eu un impact négatif sur la croissance du marché des artichauts. Étant l’un des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, l’industrie agricole a connu un impact significatif en raison de la pandémie de COVID-19, en particulier dans la production de fruits et légumes. L’épidémie de COVID-19 a faussé l’efficacité opérationnelle et perturbé les chaînes de valeur en raison de la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales, entraînant des pertes de revenus et des dommages. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production et l’approvisionnement en artichauts ont été considérablement touchés par l’épidémie de COVID-19 ainsi que par de graves changements climatiques.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00007764

Aperçu du marché

Avantages pour la santé associés aux artichauts

L’artichaut est une riche source de potassium, de magnésium, de fibres alimentaires et d’autres vitamines et minéraux essentiels. Il est riche en agents bioactifs tels que l’apigénine et la lutéoline, et en antioxydants. Les fibres alimentaires des artichauts aident à la digestion et contribuent à une perte de poids saine. Il régule également les niveaux de sucre dans le sang et de cholestérol sanguin. Plusieurs études ont montré que les extraits d’artichaut contiennent de la silymarine, un flavonoïde, qui s’est avéré être un agent anticancéreux. Il a un effet négatif sur les cellules cancéreuses du sein. Les polyphénols et les antioxydants contenus dans les artichauts, tels que la rutine, la quercétine et l’acide gallique, se sont également avérés réduire la croissance des cellules cancéreuses.

Les artichauts aident à la désintoxication et aident à améliorer la santé du foie. Les fibres alimentaires, la cynarine et les lactones et la teneur en potassium de l’artichaut présentent une action réductrice lipidique et glycémique, qui abaisse le mauvais cholestérol, contrôle la glycémie et améliore considérablement la santé cardiaque. Non seulement cela, mais les antioxydants présents dans les artichauts sont utiles pour le développement sain du collagène. Cela améliore la santé et l’apparence de la peau et ralentit le vieillissement cutané. Tous ces avantages pour la santé associés aux artichauts ont encouragé les consommateurs à inclure des boissons et des produits alimentaires à base d’artichauts dans leur alimentation quotidienne. L’inclinaison croissante des consommateurs pour les produits alimentaires et les boissons à base d’artichaut stimule considérablement la croissance du marché.

Marché des artichauts, par catégorie

Biologique

Conventionnel

Marché des artichauts, par type de produit

Artichauts Globe

Baby Anzio

Big Heart

Green Globe

Autres

Artichauts allongés

Sienne

Autres

Marché des artichauts, par utilisation finale

Consommation directe

Transformation des aliments Transformation des

boissons

Autres

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007764

À propos de nous:

« The Insight Partners » est une solution unique pour toutes les exigences de la recherche industrielle. Nous aidons nos clients à obtenir des solutions rapides concernant le scénario et les exigences du marché sur la base de notre méthodologie de recherche de pointe.

Nous excellons dans la fourniture de rapports basés sur la recherche dans un large éventail de secteurs et d’industries tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, la santé, l’informatique, la fabrication et la construction, la technologie des dispositifs médicaux, les médias et les télécommunications et les produits chimiques. et Matériaux.

Nous gardons notre modèle de recherche lucide pour comprendre. Servir le meilleur à nos clients est notre priorité absolue. Nos rapports de recherche se sont à maintes reprises révélés dignes de l’argent du client en fournissant les données et l’analyse de marché les plus appropriées.

Notre travail de recherche se concentre précisément sur les performances du marché en termes de taille de marché, de tracé concurrentiel, d’analyse d’entreprise, d’analyse régionale ou nationale, etc. Nous fournissons les données catégoriquement segmentées qui fournissent le savoir-faire de la géographie, de la technologie, des produits et des services, ainsi permettant aux clients de mieux comprendre leurs besoins de recherche industrielle.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876