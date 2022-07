Le marché de l’arthrite psoriasique atteindra 23,10 milliards USD et les prévisions d’application, de type, de taille et de part jusqu’en 2029

Avec le rapport d’étude réaliste sur le marché de l’arthrite psoriasique , une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l’industrie des soins de santé peuvent être obtenues. Le rapport comprend toutes les parts de marché et les approches des principaux acteurs du marché. Il comprend également les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché de l’ arthrite psoriasique qui influencent le marché. Une série de facteurs clés sont analysés dans le rapport, ce qui aidera l’acheteur à étudier le secteur de la santé. L’analyse du paysage concurrentiel est effectuée sur la base des principaux fabricants, des tendances, des opportunités, de l’analyse des stratégies marketing, de l’analyse des facteurs d’effet de marché et des besoins des consommateurs par grandes régions, types, applications dans le monde.Marché de l’arthrite psoriasique compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie.

Le rapport d’étude de marché sur l’arthrite psoriasique a été fourni en fonction des prérequis commerciaux. Ce rapport sur le marché met en évidence la dynamique clé du marché du secteur et englobe les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement,

Analyse et taille du marché

L’arthrite psoriasique est un type d’arthrite qui touche certaines personnes atteintes de psoriasis, une affection cutanée marquée par des zones rouges et des squames argentées. La majorité des patients souffrent d’abord de psoriasis, puis de rhumatisme psoriasique plus tard ; cependant, les problèmes articulaires peuvent commencer avant les patchs cutanés. Les principales indications et symptômes du rhumatisme psoriasique comprennent les douleurs articulaires, la raideur et l’œdème. L’arthrite psoriasique peut frapper n’importe quelle région de votre corps, y compris le bout des doigts et la colonne vertébrale, et les symptômes peuvent varier de modérés à graves. L’arthrite psoriasique peut affecter un ou les deux côtés des articulations du corps.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du rhumatisme psoriasique (PsA) était évalué à 11,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 23,10 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du rhumatisme psoriasique (PsA) sont:

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Cadila Pharmaceuticals (Inde)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Cipla Inc. (États-Unis)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Sumitomo Corporation (Japon)

Dynamique du marché du rhumatisme psoriasique (PsA)

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du rhumatisme psoriasique (RP)

La prévalence croissante du rhumatisme psoriasique (PsA) est un facteur majeur du taux de croissance du marché du rhumatisme psoriasique (PsA). Le rhumatisme psoriasique est une maladie dégénérative liée au psoriasis. La condition peut causer des dommages articulaires irréparables si elle n’est pas traitée correctement et rapidement. Bien que la cause précise de la maladie soit inconnue, la recherche révèle que les facteurs génétiques sont responsables d’environ 40 % des cas.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du rhumatisme psoriasique (PsA) est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

En outre, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées visant à faire connaître la volonté d’élargir le marché de l’arthrite psoriasique (APs). De plus, un revenu disponible élevé et l’évolution du mode de vie des personnes entraîneront l’expansion du marché de l’arthrite psoriasique (AP). Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de l’approbation des thérapies biologiques amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du rhumatisme psoriasique (PsA). Le lancement de médicaments révolutionnaires sur le marché du traitement du rhumatisme psoriasique favorise une compréhension axée sur la recherche de la physiopathologie du rhumatisme psoriasique, stimulant les innovations parmi les acteurs du marché, favorisant ainsi la croissance du marché du traitement du rhumatisme psoriasique. La thérapie biologique ciblée a un bon taux de réussite dans la production d’un soulagement transitoire de la douleur chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique et continue donc d’occuper une position prometteuse sur le marché du traitement du rhumatisme psoriasique.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront davantage d’opportunités bénéfiques pour la croissance de l’arthrite psoriasique (AP) au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé du médicament entravera le taux de croissance du marché. Le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement et la faible sensibilisation au rhumatisme psoriasique (PsA) et à ses complications associées poseront des défis majeurs au taux de croissance du marché. De plus, le manque de politiques de remboursement favorables freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du rhumatisme psoriasique (PsA) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du rhumatisme psoriasique (PsA), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de l’arthrite psoriasique (PsA) fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Développement récent

En décembre 2021, AbbVie a annoncé l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de RINVOQ (upadacitinib ; 15 mg, une fois par jour) pour le traitement des adultes atteints de rhumatisme psoriasique (RP) actif qui ont eu une réponse inadéquate ou une intolérance à une ou plusieurs tumeurs bloqueurs du facteur de nécrose (TNF). RINVOQ est un inhibiteur de JAK qui fait l’objet de recherches pour une utilisation dans divers troubles inflammatoires à médiation immunitaire. RINVOQ a montré un pouvoir inhibiteur plus fort pour JAK-1 par rapport à JAK-2, JAK-3 et TYK-2 dans des études enzymatiques et cellulaires.

Portée du marché mondial de l’arthrite psoriasique (APs)

Le marché du rhumatisme psoriasique (PsA) est segmenté en fonction des types, du traitement, du diagnostic, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les types

PSA symétrique

PSA asymétrique

Spondylarthrite PSA

Mutilans d’arthrite psoriasique

PSA interphalangien distal prédominant

Traitement

Médicament

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM)

Immunosuppresseur

Corticostéroïdes

Les autres

Opération

Chirurgie de remplacement articulaire

Les autres

Les autres

Diagnostic

rayons X

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Les autres

Voie d’administration

Oral

Topique

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

