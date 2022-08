Le marché de l’aromathérapie par type de service, type d’appareil, technologie, application et devrait gagner une valeur de 4,4 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le « marché de l’aromathérapie », comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché mondial de l’aromathérapie était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Topique » représente le plus grand mode de segmentation du marché de l’aromathérapie au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs du marché couvert

Air Aroma, (Australie), Frontier Co-op (États-Unis), doTERRA (États-Unis), Eden Gardens, (Inde), Frontier Co-op., (États-Unis), Hubmar, (États-Unis. États-Unis), Isagenix Worldwide Inc., (USA), Mountain Rose Herbs, (USA), NuSkin., (USA), FLORIHANA (France), PLANT THERAPY ESSENTIAL HOIL, (USA .), Rocky Mountain Oils LLC., (USA), Stadler Form (Suisse), et Young Living Essential Oils, (États-Unis)

Dynamique du marché de l’aromathérapie

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

L’aromathérapie offre divers avantages pour la santé

Il a été démontré que l’aromathérapie réduit le stress, la dépression et l’anxiété. De plus, les autres applications de l’aromathérapie comprennent le traitement des problèmes respiratoires, le traitement des troubles nerveux, des troubles cardiovasculaires et des infections gastro -intestinales , en plus de son rôle dans la prévention du mal des transports, la gestion du poids et le maintien du bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. La forte utilisation de l’aromathérapie pour divers avantages liés à la santé est le principal facteur qui devrait accélérer la croissance globale du marché.

De plus, la sensibilisation croissante de la population à ces traitements alternatifs freine également la croissance du marché dans les délais prévus. La croissance rapide du secteur du commerce électronique en raison de la facilité d’achat et de la disponibilité d’une large gamme de produits devrait également freiner la croissance du marché. De plus, les différentes stratégies d’innovation et de développement de produits, ainsi que le nombre croissant d’initiatives visant à étendre leur présence géographique par les acteurs du marché, devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. La préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et l’évolution des tendances dans les thérapies curatives vont encore amplifier le taux de croissance du marché de l’aromathérapie à l’avenir.

Restrictions/Défis

Des preuves scientifiques limitées pour entraver la croissance du marché

Les preuves scientifiques de l’aromathérapie sont limitées dans certaines régions. Le manque de preuves à l’appui de l’utilisation de l’aromathérapie dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson et des maladies cardiaques devrait entraver la croissance du marché.

Les effets secondaires associés à l’huile essentielle à poser comme un défi

En outre, la plupart des huiles essentielles peuvent être utilisées en toute sécurité, mais des précautions doivent être prises lors de leur utilisation car elles peuvent avoir des effets secondaires susceptibles de défier le marché de l’aromathérapie au cours de la période de prévision 2022-2029.

Este informe de mercado de aromaterapia proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado , análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d'informations sur le marché de l'aromathérapie, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d'analyste,

Accédez au rapport PDF complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aromatherapy-market

Le rapport fournit des informations sur les indicateurs suivants :

Pénétration du marché – Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché de l’aromathérapie. Développement de produits/Innovation – Informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché – Informations complètes sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché de l’aromathérapie.

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Ce marché des innovations récentes et des événements importants

Etude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de ces acteurs leaders du marché

Etude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie de ce marché : moteurs, contraintes et principaux micro-marchés

Impression favorable au sein des dernières tendances vitales du marché et des technologies affectant ce marché

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde (ROW)

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’ancienneté.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial de l’aromathérapie

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial de l’aromathérapie

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’aromathérapie par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

La table des matières complète est disponible sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-aromatherapy-market

Étendue du marché mondial de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est segmenté en fonction du type de produit, du mode de livraison, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

consommables

équipe

En fonction du type de produit, le marché de l’aromathérapie est segmenté en consommables et équipements. Le consommable est sous-segmenté en huiles essentielles et huiles de support. Les huiles essentielles sont également subdivisées en simples et en mélanges. Les plus faciles sont herbacées, boisées, épicées, florales, agrumes, terreuses, camphrées et autres. L’équipement est sous-segmenté en ultrasons, nébuliseurs, évaporatifs et thermiques.

Mode de livraison

application topique

Inhalation directe

Diffusion aérienne

En fonction du mode d’administration, le marché de l’aromathérapie est segmenté en application topique, inhalation directe et diffusion aérienne. On estime que l’application topique détient la plus grande part de marché, en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau.

Demande

Relaxation

Insomnie

gestion de la douleur

gestion des cicatrices

Soins de la peau et des cheveux

rhume et toux

Basé sur l’application, le marché de l’aromathérapie est segmenté en relaxation, insomnie, gestion de la douleur, gestion des cicatrices, soins de la peau et des cheveux, rhume et toux.

Canal de distribution

directement au client

B2B

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’aromathérapie est segmenté en direct au client et B2B. La vente directe au client est sous-segmentée en commerce de détail et commerce électronique.

Utilisateur final

Usage domestique

Centres de spa et de bien-être

Hôpitaux et Cliniques

Centres de yoga et de méditation

