Le marché de l’aromathérapie devrait atteindre une valeur de 4,4 milliards de dollars, avec un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché mondial de l’aromathérapie devrait atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2029, contre 1,7 milliard USD en 2021, enregistrant un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Topique » représente le mode de livraison le plus important sur le marché de l’aromathérapie au cours de la période de prévision, en raison de la montée en flèche de la préférence pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

L’étude de marché menée pour élaborer le rapport de premier ordre sur le marché de l’aromathérapie couvre des marchés hétérogènes conformément aux exigences de l’industrie de l’aromathérapie, en extrayant la meilleure solution possible et des informations méticuleuses sur les tendances du marché. Les informations granulaires sur le marché recueillies dans le rapport aideront l’industrie de l’aromathérapie à prendre des décisions commerciales éclairées. Ce rapport d’analyse de l’industrie traite également de l’évaluation des opportunités de croissance (GOA), de la connaissance des clients (CI), de la veille concurrentielle (CBI) et de l’évaluation des canaux de distribution (DCA). L’article sur le marché de l’aromathérapie fournit également un aperçu du marché sur la génération de revenus et la durabilité. planifier.



Résumé du marché : –

L’aromathérapie est essentiellement l’utilisation d’huiles aromatiques et d’autres composés aromatiques (dérivés de plantes et transformés naturellement pour former des produits biologiques) pour améliorer le bien-être physique et mental. Il devient de plus en plus populaire dans les maisons pour le traitement du rhume et de la grippe et le soulagement de la douleur, ainsi que pour l’amélioration de l’humeur, la relaxation et le sommeil. L’aromathérapie est un traitement qui traite une variété de maux, y compris les maladies cardiovasculaires, l’anxiété, l’insomnie, la cicatrisation des plaies et les problèmes de peau. Les arômes et les huiles aromatiques sont utilisés pour leur effet thérapeutique. L’aromathérapie est également un traitement de médecine alternative pour les problèmes de peau, la gestion de la douleur, l’insomnie, les problèmes cardiovasculaires et respiratoires, les problèmes digestifs, le rhume et la toux, le fonctionnement du système immunitaire, l’anxiété et la cicatrisation des plaies.

Une augmentation de l’utilisation de l’aromathérapie pour des avantages liés à la santé, tels que le traitement des maux de tête, la dépression, l’anxiété, les migraines et d’autres problèmes, notamment les problèmes respiratoires, les troubles neurologiques, la fonction hépatique et vésiculaire, les maladies cardiovasculaires et les infections gastro-intestinales, a pris le monde entier . En raison de la forte adoption de l’aromathérapie, le marché devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir. L’utilisation croissante a fait prendre conscience de ses avantages qui alimenteront la croissance du marché et contribueront à une expansion massive du marché dans différentes zones géographiques.

Les principaux acteurs du marché de l’aromathérapie sont

Air Aroma, (Australie), Frontier Co-op (États-Unis), doTERRA (États-Unis), Eden Gardens, (Inde), Frontier Co-op., (États-Unis), Hubmar, (États-Unis), Isagenix Worldwide Inc., (États-Unis ) ) ), Mountain Rose Herbs, (États-Unis), NuSkin., (États-Unis), FLORIHANA (France), PLANT THERAPY ESSENTIAL HOIL, (États-Unis), Rocky Mountain Oils LLC., (États-Unis), Stadler Form (Suisse) et Young Huiles essentielles vivantes, (États-Unis), etc.

Analyse au niveau du pays du marché de l’aromathérapie:

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’aromathérapie sont : Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, États-Unis, Canada et Mexique. Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA ), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donne accès à des informations telles que :

Marché de l’aromathérapie [Global – Segmentation par région]

Segmentation au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/industrie

Prévision/Prévision du marché

Pourquoi devrais-je considérer ce rapport ?

Ce rapport fournit une évaluation complète du marché mondial de l’aromathérapie. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources certifiées et des projections de la taille du marché. La prédiction est calculée à l’aide d’une méthodologie de recherche éprouvée.

Ce rapport est basé sur des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire est menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend également des scénarios réglementaires de l’industrie pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Ce rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées au secteur dans diverses régions.

Ce rapport comprend également une analyse concurrentielle à l’aide de l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste, le Positioning Quadrant.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de l’aromathérapie :

Chapitre 1: Introduction, informations de base et aperçu des produits du marché mondial de l’aromathérapie

Chapitre 2: Objectifs de recherche et portée de la recherche sur le marché de l’aromathérapie

Chapitre 3: Dynamique du marché de l’aromathérapie – Facteurs de croissance, facteurs perturbateurs, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché de l’aromathérapie, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; Paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et profilage de l’entreprise sur le marché de l’aromathérapie

Chapitre 6 : Afficher la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final et autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché pays par pays avec plus de détails

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

