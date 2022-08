Le marché de l’aromathérapie atteindra 4,4 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029 avec un TCAC de 12,10 %

Les rapports d’études de marché peuvent être utilisés pour définir le public cible avant de lancer une campagne publicitaire. Dans une industrie en évolution rapide, lorsque l’information doit souvent être rapide, une étude de marché secondaire et donc ce rapport de marché sont le meilleur moyen de recueillir ces informations. Ce rapport examine le marché par région, en particulier l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, se concentre sur les principaux fabricants du marché mondial, pour comprendre la production, le prix, les revenus et la part de marché de chaque fabricant. Le rapport sur le marché de l’aromathérapie fournit des informations détaillées sur les spécifications des produits, les technologies, les types de produits et l’analyse de la production, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts, la marge brute et la marge brute.

Le rapport sur le marché de l’aromathérapie évalue la volatilité du marché de la valeur du TCAC sur la période de prévision 2022-2029. L’utilisation de rapports d’études de marché peut vous faire gagner beaucoup de temps en éliminant beaucoup de conjectures du processus. De plus, le rapport peut être utilisé pour rechercher les meilleures pratiques, préparer des appels d’offres, préparer des réunions avec les clients et créer du contenu. Les rapports de recherche permettent de gagner du temps en fournissant des informations et en aidant à valider les informations recueillies à partir de sources primaires. La transformation du marché est mise en évidence ici en raison d’activités telles que les acteurs clés et le développement de la marque, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les frais, qui à leur tour ont changé le paysage mondial de l’industrie de la santé.

L’aromathérapie est de plus en plus utilisée pour des bienfaits liés à la santé tels que le traitement des maux de tête, de la dépression, de l’anxiété, des migraines et d’autres problèmes, notamment les problèmes respiratoires, les troubles neurologiques, les fonctions du foie et de la vésicule biliaire, les maladies cardiovasculaires et les infections gastro-intestinales, ce qui entraîne une demande d’aromathérapie. à l’échelle mondiale. Le marché devrait connaître une croissance considérable au cours des prochaines années en raison de l’adoption généralisée de l’aromathérapie. Une prise de conscience croissante de ses avantages avec une utilisation croissante stimulera la croissance du marché et contribuera à l’énorme expansion du marché dans diverses régions.

Le marché mondial de l’aromathérapie était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Topique » représente le plus grand segment de mode de livraison du marché de l’aromathérapie au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour traiter divers problèmes liés à la peau. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est segmenté en fonction du type de produit, de la méthode de livraison, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

type de produit

consommables

équipement

Sur la base du type de produit, le marché de l’aromathérapie est segmenté en consommables et équipements. Les consommables sont subdivisés en huiles essentielles et huiles de support. Les huiles essentielles sont également subdivisées en singles et en mélanges. Les singles comprennent les herbes, les bois, les épices, les fleurs, les agrumes, la terre, le camphre et plus encore. L’équipement est subdivisé en ultrasons, atomisation, évaporation et chauffage.

Mode de livraison

Application topique

inhalation directe

diffusion aérienne

Sur la base de la méthode de livraison, le marché de l’aromathérapie est segmenté en application topique, inhalation directe et diffusion d’air. On estime que les produits topiques détiennent la plus grande part de marché en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour traiter divers problèmes liés à la peau.

application

relaxation

Insomnie

gestion de la douleur

gestion des cicatrices

Soins de la peau et des cheveux

rhume et toux

Sur la base de l’application, le marché de l’aromathérapie est segmenté en relaxation, insomnie, gestion de la douleur, gestion des cicatrices, soins de la peau et des cheveux, rhume et toux.

canal de distribution

directement au client

B2B

Sur la base des canaux de distribution, le marché de l’aromathérapie est segmenté en direct-to-consumer et B2B. Les ventes directes aux clients sont segmentées en commerce de détail et commerce électronique.

utilisateur final

domicile

Spa et centre de bien-être

Hôpitaux et Cliniques

Centre de yoga et de méditation

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’aromathérapie est segmenté en usage domestique, centres de spa et de bien-être, hôpitaux et cliniques, et centres de yoga et de méditation.

Analyse régionale / aperçu du marché de l’aromathérapie

Comme mentionné ci-dessus, le marché de l’aromathérapie est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, mode de livraison, application, canal de distribution et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’aromathérapie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, La Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont le Moyen-Orient et L’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud appartiennent à l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’aromathérapie en raison d’un système de santé bien établi, d’une prise de conscience croissante des avantages des traitements alternatifs et des dépenses de santé élevées dans les économies développées telles que les États-Unis et le Canada dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prévalence croissante de diverses maladies et du développement des infrastructures de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Aromathérapie

Le paysage concurrentiel du marché Aromathérapie fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points présentés ci-dessus ne concernent que l’orientation de l’entreprise sur le marché de l’aromathérapie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’aromathérapie sont Air Aroma (Australie), Frontier Co-op (États-Unis), doTERRA (États-Unis), Eden Gardens (Inde), Frontier Co-op (États-Unis), Hubmar, (États-Unis) , Isagenix Worldwide Inc., (États-Unis), Mountain Rose Herbs, (États-Unis), NuSkin., (États-Unis), FLORIHANA (France), PLANT THERAPY ESSENTIAL HOIL, (États-Unis), Rocky Mountain Oils LLC., ( États-Unis), Stadler Form (Suisse) et Young Living Essential Oils (États-Unis), entre autres.

