Le marché de l’ardoise augmentera considérablement ses revenus d’ici 2022 à 2030

Synopsis du marché : marché mondial de l’ardoise

L’ardoise est un type de roche métamorphique formée par métamorphisme de roches sédimentaires composées de cendres volcaniques et d’argile comme composants clés de cette pierre très utile à des fins de construction. L’ardoise est principalement utilisée pour les revêtements de sol, les toitures et les drapeaux dans l’industrie du bâtiment et de la construction en raison de sa grande durabilité et de son aspect attrayant. Il est également utilisé pour les revêtements de sol intérieurs, le pavage extérieur, la pierre de taille et les agrégats décoratifs. L’ardoise absorbe un minimum d’humidité et résiste bien au contact de l’eau glacée. Par conséquent, il est largement utilisé dans l’industrie du bâtiment et de la construction. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des grues tout-terrain dans les prochaines années. Le marché mondial de l’ardoise devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : marché mondial de l’ardoise

L’augmentation de la population et la nécessité de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de l’ardoise au cours de la période de prévision. La demande d’ardoise, car elle offre à la fois une grande fiabilité en termes de performances et de design attrayant, est alimentée par l’attrait croissant pour les immeubles de grande hauteur et le développement des infrastructures.

Le coût élevé des matériaux en ardoise devrait entraver la croissance du marché mondial de l’ardoise. En outre, le coût d’installation de l’ardoise est plus élevé que celui des autres matériaux de couverture. Ce sont quelques-uns des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial de l’ardoise au cours de la période de prévision.

L’acteur du marché a la possibilité d’offrir un produit de construction en ardoise personnalisé et d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents en fournissant des services de conception et en fournissant des produits selon les dessins architecturaux.

Segmentation du marché : marché mondial de l’ardoise

Le marché mondial de l’ardoise est segmenté en fonction de l’utilisation, de l’application et des régions. Le marché mondial de l’ardoise est segmenté en fonction de son utilisation comme toiture, structure, carrelage et aménagement paysager. L’ardoise est principalement utilisée dans le bâtiment et la construction en raison de sa grande durabilité et de son aspect attrayant. Le segment de toiture utilisé est dominant et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’ardoise est segmenté en établissements commerciaux, résidentiels, éducatifs, bureaux et autres applications. Parmi les applications segmentées, on estime que le segment des applications commerciales détient la plus grande part de marché du marché mondial de l’ardoise. L’augmentation de l’immeuble de bureaux de l’entreprise propulse la demande d’ardoise du secteur commercial à travers le monde et devrait augmenter la valeur marchande dans les années à venir.

Aperçu régional : marché mondial de l’ardoise

Dans la région, le marché mondial de l’ardoise est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Europe a dominé le marché des minéraux d’ardoise à travers le monde, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique. L’Espagne est un important producteur et exportateur de minerai d’ardoise en Europe. Environ 90 % de l’ardoise utilisée dans les toitures en Europe provient de l’industrie de l’ardoise en Espagne. La croissance économique et les investissements importants dans l’industrie du bâtiment et du commerce en Asie-Pacifique devraient stimuler le marché des minéraux d’ardoise dans la région. L’Inde et la Chine sont les principaux producteurs d’ardoise dans cette région. Le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine détenaient une faible part du marché des minéraux d’ardoise. Le marché dans ces régions devrait se développer à un rythme soutenu au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : marché mondial de l’ardoise

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’ardoise sont ASV Holdings Inc., Bobcat Company, Case CE, Caterpillar Inc., CNH Agriculture NV, Deere & Co, Doosan Corporation, Hitachi Ltd., Hyundai Heavy Industries Co, JC Bamford Excavators Ltd. , Kato Works Co., Ltd, Komatsu Ltd, Liebherr Group, LiuGong Machinery Co. Ltd., Lonking Holdings Limited, Takeuchi Commercial Machinery, Terex Corporation, Wacker Neuson SE et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée : marché mondial de l’ardoise

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par utilisation – toiture, structure, carrelage et aménagement paysager Par application – Commercial, résidentiel, établissements d’enseignement, bureaux et autres applications Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le marché mondial de l’ardoise rapport basé sur l’utilisation, l’application et la région.

Marché mondial de l’ardoise, par utilisation :

Toiture

De construction

Carrelage

Aménagement paysager

Marché mondial de l’ardoise, par application :

Commercial

Résidentiel

Les établissements d’enseignement

Des bureaux

Autres applications

Marché mondial de l’ardoise, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

