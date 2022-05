Le marché de l’aquaculture devrait augmenter à un TCAC vigoureux de 4,3% au cours de la période d’évaluation 2021-2028

Le marché de l’aquaculture était évalué à 267 423,64 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 357 903,27 millions de dollars américains d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 4,3% de 2021 à 2028.

L’aquaculture est la culture de diverses espèces d’animaux aquatiques tels que les poissons, les crustacés, les mollusques et les algues. En aquaculture, les animaux aquatiques sont élevés dans des environnements culturels, notamment en eau douce, en eau de mer et en eau saumâtre. C’est une méthode de culture durable qui répond à la demande de fruits de mer destinés à la consommation humaine sans nuire à la biodiversité aquatique.

Quelques acteurs opérant sur le marché de l’aquaculture comprennent Cermaq Group AS; P/F Bakkafrost; Blue Ridge Aquaculture, Inc.; Danish Salmon A/ S; Farallon Aquaculture Group; Cooke Aquaculture, Inc. Leroy Seafood Group ASA; Stolt-Nielsen Limited; Mowi ASA; et Thai Union Group PCL. Ces entreprises sont engagées dans la fourniture d’une gamme complète de produits d’aquaculture de portefeuille de produits. Ils exploitent également leurs installations de culture de produits aquacoles dans divers pays du monde pour répondre à une clientèle plus large.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2020 et devrait croître au TCAC le plus rapide du marché mondial de l’aquaculture de 2021 à 2028. Le taux de production de poisson est beaucoup plus élevé que la consommation de poisson dans des pays tels que la Chine et l’Inde. De plus, la Chine dessert le marché aquacole national et international avec son énorme capacité de production. L’Asie-Pacifique est devenue le plus grand producteur et exportateur de produits de l’aquaculture. La production halieutique et aquacole est l’un des principaux contributeurs aux économies nationales de l’Asie-Pacifique. Tous ces facteurs sont principalement à l’origine de la croissance du marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’aquaculture

De nombreux secteurs, y compris l’industrie des aliments et des boissons, ont été confrontés à des défis inattendus en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Diverses restrictions telles que les confinements, la fermeture des unités de fabrication, les interdictions de voyager et les restrictions aux frontières ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cela a également conduit à une pénurie de matières premières et de main-d’œuvre. En raison de la fermeture des restaurants et des hôtels, la demande de poisson frais de grande valeur et d’aliments aquatiques a également diminué, ce qui a entravé la croissance du marché de l’aquaculture. Cependant, le marché mondial de l’aquaculture devrait connaître une croissance positive dans les années à venir en raison de la hausse des taux de vaccination et de l’assouplissement des restrictions imposées par les gouvernements de différents pays. De plus, comme les entreprises manufacturières sont autorisées à fonctionner à pleine capacité, le secteur connaît des taux de reprise positifs qui propulsent la croissance du marché.

Culture Informations Basées sur l’Environnement

En fonction de l’environnement de culture, le marché de l’aquaculture est classé en eau douce, eau de mer et eau saumâtre. Le segment des eaux saumâtres devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. L’eau saumâtre a plus de salinité que l’eau douce, mais pas comme l’eau de mer. L’eau saumâtre est un déchet du processus d’alimentation par gradient de salinité, et l’eau saumâtre naturelle peut être trouvée dans le monde entier dans les zones côtières, se formant de différentes manières. Les sources d’eau saumâtre les plus connues sont les estuaires. Divers types de poissons tels que la crevette tigrée (Penaeus monodon), le crabe de boue (Scylla serrata) et le poisson-lait sont élevés dans des eaux saumâtres. La pisciculture en eau saumâtre se concentre également sur la production d’ailerons et de crustacés de qualité dans les ruisseaux, les lagunes et les estuaires.

