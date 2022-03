Le marché de l’apprentissage numérique des langues connaîtra une croissance massive d’ici 2027 | Pearson PLC, Preply, Rosetta Stone

Selon notre dernière étude de marché sur « Le marché de l’apprentissage des langues numériques jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse et prévisions mondiales par type de langue (anglais, allemand, espagnol, mandarin et autres); Type de déploiement (sur site et cloud) ; Type d’entreprise (entreprise à entreprise et entreprise à client); Utilisateur final (universitaire et non universitaire) ; et géographie », le marché était évalué à 6 300,4 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 17 333,4 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,7 % de 2020 à 2027.

L’apprentissage de la langue anglaise est en tête de la croissance du marché de l’apprentissage des langues numériques avec un TCAC de 14,5 % sur la période 2020-2027

Certains des principaux acteurs clés présentés dans l’étude sont Babbel, Busuu, Ltd., Fluenz, Lingoda GmbH, Living Language (Penguin Random House, LLC), Pearson PLC, Preply, Inc., Rosetta Stone, Inc., Verbling, Inc. ., Yabla, Inc.

L’adoption croissante d’appareils intelligents et d’Internet, en particulier dans les pays en développement, est l’un des principaux facteurs qui propulsent le marché mondial de l’apprentissage numérique des langues. L’émergence de technologies de pointe facilite l’accès au centre mondial de connaissances en fournissant des salles de classe virtuelles et diverses ressources d’apprentissage. L’intégration de technologies perturbatrices en évolution pour fournir une plate-forme en ligne personnalisée et conviviale devrait offrir un environnement d’apprentissage efficace aux apprenants. La numérisation a un impact considérable sur le secteur de l’éducation, où la puissance de la technologie a été exploitée pour simplifier les processus d’apprentissage en les rendant plus interactifs pour les étudiants. Classiquement,

Les partenaires Insight présentent une nouvelle recherche sur l’apprentissage numérique mondial des langues couvrant le niveau micro d’analyse par les concurrents et les segments commerciaux clés (2020-2027). Le Global Digital Language Learning explore une étude approfondie sur divers segments tels que les opportunités, la taille, le développement, l’innovation, les ventes et la croissance globale des principaux acteurs. La recherche est effectuée sur des sources statistiques primaires et secondaires et consiste en des détails qualitatifs et quantitatifs.

Le rapport segmente le marché mondial de l’apprentissage numérique des langues comme suit :

Par type de langue

Anglais

Allemand

Espagnol

mandarin

Les autres

Par type de déploiement

Sur site

Nuage

Par type d’entreprise

Entreprise à entreprise

Entreprise à client

Par utilisateur final

Académique

Non académique

Par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique (APAC)

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Brésil

Aperçu du marché – Marché de l’apprentissage des langues numériques

Tirer parti des technologies avancées et simplifiées pour attirer les étudiants vers l’éducation numérique

Dans les pays développés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, le système d’éducation numérique a acquis une immense popularité car les étudiants des écoles, des universités et d’autres institutions sont parfaitement conscients des technologies. Cependant, dans les pays APAC et SAM, les élèves ne sont pas sensibilisés à l’apprentissage axé sur la technologie. Plusieurs écoles, universités et institutions de coaching implémentent les technologies numériques dans leurs classes. Alors que les développeurs de plateformes éducatives numériques améliorent constamment leurs technologies pour offrir des solutions robustes, les adopteurs de l’APAC améliorent continuellement leur infrastructure technologique. Les applications éducatives, sites Web et autres services innovants basés sur le cloud devraient créer un marché important pour l’éducation numérique, y compris les solutions numériques d’apprentissage des langues.

Table des matières

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientation du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire Paysage du marché de l’apprentissage numérique des langues

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse de l’écosystème

4.3 Analyse PEST Marché de l’apprentissage numérique des langues – Dynamique clé du marché

5.1 Principaux moteurs du marché

5.2 Principales contraintes du marché

5.3 Opportunités clés du marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes

……..Suite

