Le marché de l’apprentissage automatique commence à mordre dans la croissance à long terme versionnée

Selon l’étude de marché d’Insight Partners intitulée ‘Machine Learning Market to 2025 – Global Analysis and Forecasts by Solution (Software and Services); Type de déploiement (Cloud / MLaaS et sur site) et utilisateur final (BFSI, vente au détail, soins de santé, fabrication, gouvernement et autres) », le marché mondial de l’apprentissage automatique était évalué à 1,29 milliard de dollars américains en 2016 et devrait atteindre les États-Unis. 39,98 milliards de dollars d’ici 2025. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial de l’apprentissage automatique et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui ont un effet dissuasif sur sa croissance.

Cliquez pour obtenir un exemple de copie PDF de l’étude de marché mondiale sur l’apprentissage automatique ici @ : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000804/

Aperçu du marché de l’apprentissage automatique

: la disponibilité d’une quantité massive de données est attribuable à la croissance du marché. La disponibilité d’une quantité massive de données provenant de différentes sources de données est l’une des principales raisons qui a alimenté la croissance de la technologie d’apprentissage automatique. Cette énorme augmentation de la quantité de données en croissance exponentielle d’année en année est due à la prolifération de capteurs mesurant une grande quantité de données à différents paramètres. De même, avec l’avancement de l’IoT, qui a permis la connectivité Internet à une gamme variée d’appareils dotés d’une technologie intégrée pour communiquer et interagir avec l’environnement externe, les appareils connectés augmentent de façon exponentielle. Ces appareils connectés communiquent et génèrent en continu une quantité gigantesque de données chaque seconde.

De plus, avec les progrès de la technologie informatique et de stockage, la puissance de calcul a été multipliée par plusieurs au cours de la dernière décennie. Cela a créé de nouvelles capacités pour gérer et calculer les grands ensembles de données et, lorsqu’il est associé à la technologie d’apprentissage automatique, a fourni les meilleures informations aux entreprises.



Aperçu du marché–

Marché de l’apprentissage automatique

Adoption de l’automatisation des processus robotisés

La demande croissante d’apprentissage automatique est alignée sur la progression du marché mondial de l’automatisation robotique des processus (RPA). Cela est principalement dû au fait que la RPA, ainsi que d’autres perturbateurs numériques comprenant la main-d’œuvre numérique et l’automatisation logicielle avancée, devraient stimuler de manière significative la nouvelle génération d’installations basées sur le cloud qui offrent une main-d’œuvre virtuelle. En outre, l’apprentissage automatique activé par RPA devrait également déplacer les services commerciaux vers l’élimination de la main-d’œuvre à partir d’une réduction de la main-d’œuvre à grande échelle et partagée, accompagnée d’une réduction substantielle des coûts.

Renseignez-vous pour la personnalisation dans le rapport @ https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000804

Le marché de l’apprentissage automatique a été segmenté comme suit :

Marché de l’apprentissage automatique – par solution

Logiciel

Prestations de service

Marché de l’apprentissage automatique – par type de déploiement

Nuage/MLaaS

Sur site

Marché de l’apprentissage automatique – par utilisateur final

BFSI Fraude et gestion des risques Analyse prédictive des clients Commerce d’algorithmes Les autres

Vendre au détail Expérience client et aperçu Planification de l’offre et de la demande Les autres

Soins de santé Systèmes de diagnostic et de traitement Analyse et diagnostic d’images Les autres

Fabrication Maintenance prédictive Gestion de la chaîne logistique

Gouvernement Fraude et paiements irréguliers Sûreté et sécurité publiques

Les autres

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial de l’apprentissage automatique dans le monde, le marché mondial de l’apprentissage automatique est analysé dans les principales régions du monde. Les partenaires Insight fournissent également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants.

• Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

• Amérique du Sud et Centrale : Argentine, Chili, Colombie et Brésil.

• Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

• Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas et Russie.

• Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Singapour et Australie.

Achetez maintenant @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000804/



Quelques points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de l’ apprentissage automatique :

1 Table des matières 2

1.1 Liste des tableaux 11

1.2 Liste des figures 14

2 Introduction 19

2.1 Portée de l’étude 19

2.2 Directives du rapport de recherche d’Insight Partners 19

3 points clés à retenir 21

4 Paysage du marché de l’apprentissage automatique 24

4.1 Aperçu du marché 24

4.2 Segmentation du marché 25

4.3 Analyse PEST 29

4.4 Analyse PEST 29

5 Marché mondial – Dynamique clé de l’industrie 42

5.1 Principaux moteurs du marché 42

5.2 Principales contraintes du marché 43

5.3 Opportunités clés du marché 44

5.4 Tendances futures 44

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes 45

6 Marché mondial de l’apprentissage automatique 46

6.1 Aperçu du marché mondial de l’apprentissage automatique 46

6.2 Prévisions et analyse du marché mondial de l’apprentissage automatique 46

7 Global Machine Learning Market Analysis – By Solution 48

……Continued

Actual Numbers & In-Depth Analysis, Business opportunities, Market Size Estimation Available in Full Report.

Thanks for reading this article, you can also get individual chapter wise section or region wise report version like North America, Europe or Asia.

About Us:

The Insight Partners is a one-top industry research provider of actionable intelligence. We help our clients in getting solutions to their research requirements through our syndicated and consulting research services. We specialize in industries such as Semiconductor and Electronics, Aerospace and Defense, Automotive and Transportation, Healthcare, Manufacturing and Construction, Media and Technology, Chemicals, and Materials.

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876