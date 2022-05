Le marché de l’aphérèse est prêt à établir une croissance exceptionnelle en 2022-2029 | Fresenius Kabi, Kidde-Fenwal, Asahi Kasei, Cerus

Présentation du marché mondial de l’aphérèse :

Le rapport à grande échelle sur le marché de l’aphérèse identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie des soins de santé. De plus, ce rapport de marché donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché extraits de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029. L’analyse de marché incluse ici donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Sans compter qu’avant de les remettre aux utilisateurs finaux, toutes ces informations sont évaluées et validées par les experts du marché.

Les réactions des consommateurs à un produit déjà existant sur le marché peuvent être connues grâce au rapport de premier ordre sur le marché de l’aphérèse. Cette étude de marché offre des informations clés sur l’industrie, des faits et des chiffres utiles et importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Toutes ces informations sont fournies de telle manière qu’elles expliquent correctement divers faits et chiffres à l’entreprise. Une étude analytique du rapport crédible sur le marché de l’aphérèse aide à cartographier les stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Ce rapport de marché peut être invoqué à coup sûr lors de la réflexion sur les décisions commerciales clés.

Le marché mondial de l’aphérèse devrait croître à un TCAC de 8,45 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’aphérèse est définie comme une technique de séparation des composants sanguins basée sur la technologie de filtration membranaire et la centrifugation. Les composants du sang sont séparés en fonction de leurs caractéristiques telles que la taille, le poids moléculaire et l’affinité pour la substance, entre autres facteurs. Le sang est prélevé sur le corps du patient, puis il est mélangé avec un anticoagulant et les composants sanguins sont divisés en fonction de leurs caractéristiques et de critères de mécanisme détaillés. Après avoir séparé le composant sanguin requis, le résidu du sang est retransfusé dans le corps du patient.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’aphérèse sont le besoin croissant de composants sanguins, l’augmentation de la croissance du nombre d’interventions chirurgicales complexes, l’augmentation de la prolifération des incidences de maladies chroniques et l’augmentation de la demande de plasma source. .

Segmentation globale du marché Aphérèse :

Sur la base du produit, le marché mondial de l’aphérèse est segmenté en dispositifs d’aphérèse et en produits jetables d’aphérèse.

Sur la base de la maladie, le marché de l’aphérèse est segmenté en hématologie, maladies auto-immunes, maladies cardiovasculaires, neurologie, troubles métaboliques et maladies rénales.

Sur la base de la procédure, le marché de l’aphérèse est segmenté en centrifugation et séparation membranaire.

Sur la base de la technologie, le marché de l’aphérèse est segmenté en centrifugation et séparation membranaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’aphérèse est segmenté en centres de collecte de sang, hôpitaux et centres ambulatoires.

Analyse régionale, l’Europe domine le marché de l’aphérèse en raison de la demande croissante de produits automatisés technologiquement avancés ainsi que des politiques de remboursement favorables dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché de l’aphérèse en raison de l’augmentation de l’incidence des troubles sanguins dans les économies émergentes de cette région.

Principaux acteurs clés :

Université des sciences médicales de Shiga

Fresenius Kabi SA

Kidde-Fenwal Inc.

Haemonetics Corporation

Isto Biologics (Arteriocyte Medical Systems Inc.).

Asahi Kasei Medical Co. Ltd.

TERUMO BCT INC

Otsuka Holdings Co. Ltd.

Bioelettronica Srl

HemaCare

INDUSTRIES TORAY

CORPORATION KANEKA

Braun Melsungen SA

Société Cérus

LABORATOIRES KAWASUMI INC.

Nikkiso Co. Ltd.

Grifols SA

Médica SpA

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’aphérèse

1 Aperçu du marché mondial Aphérèse

2 Global Competition Aphérèse marché par les fabricants

3 Capacité mondiale d’aphérèse, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Aphérèse (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Aphérèse, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial Aphérèse par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux d’aphérèse

8 Analyse des coûts de fabrication de l’aphérèse

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial Aphérèse (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

