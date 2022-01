Le marché de l’anti-Drone devrait afficher un TCAC modeste de +29% au cours de la période de prévision 2021-2027 Avec Top SRC, Inc., Raytheon Technologies Corp., Lockheed Martin Corp., Leonardo S.p.a, Groupe Thales

Les systèmes anti-drones sont utilisés pour détecter ou intercepter les drones non autorisés et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Les drones hostiles peuvent être utilisés pour déployer des explosifs, faire de la contrebande ou recueillir des renseignements sur des actifs sensibles, et la popularité des drones à faible coût a entraîné une augmentation des incidents illicites.

La taille du marché anti-Drone était évaluée à 524,78 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 7,75 milliards de dollars d’ici 2027, avec une croissance de + 29% de 2021 à 2027.

La technologie anti-drone est utilisée pour protéger des zones telles que les aéroports, les infrastructures critiques, les grands espaces publics tels que les stades, les installations militaires et les sites de champ de bataille. La présence de drones voyous peut être détectée par une pléthore de méthodes. Des transmissions RF spécifiques sur des fréquences spécifiques aux drones peuvent être balayées, et les drones peuvent même être identifiés par leurs protocoles de commande.

Le balayage RF a la possibilité de manquer un drone ou deux, car les avions conçus pour voler seuls peuvent ne pas envoyer ou recevoir de transmissions RF d’un pilote ou d’une station de base.

Acteurs Clés

SRC, Inc., Raytheon Technologies Corp., Lockheed Martin Corp., Leonardo S.p.a, Groupe Thales, Blighter Surveillance Systems Ltd. Israel Aerospace Industries Ltd. et autres.

Des capteurs électro-optiques (EO) et infrarouges (IR) peuvent être utilisés pour détecter les drones en fonction de leurs signatures visuelles et thermiques. Ces capteurs devront peut-être être associés à des algorithmes de vision industrielle et d’intelligence artificielle qui peuvent réduire le risque de faux positifs et négatifs.

Des capteurs électro-optiques (EO) et infrarouges (IR) pour systèmes anti-drones sont disponibles qui intègrent plusieurs caméras en une seule et peuvent être montés sur un site fixe ou un véhicule en mouvement. La détection radar peut également être utilisée pour détecter les drones.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Type De Défense

* Systèmes de Détection et de Perturbation

* Systèmes de Détection

Par utilisateur final

* Militaire et Défense

• Commercial

• Gouvernement

* Autres

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché Anti-Drone en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux d’anti-drones, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser l’Anti-Drone par rapport aux tendances de croissance individuelles, aux perspectives d’avenir et à leur contribution au marché total.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation de sous-marchés Anti-Drones, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial Anti-Drones-

– Introduction au Marché Anti-Drone et Aperçu du Marché

– Marché Anti-Drone, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché Anti-Drone

– Marché Anti-Drones, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial des Anti-Drones et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché Anti-Drone

i) Ventes mondiales sur le Marché Anti-Drones

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du marché mondial Anti-Drones

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

