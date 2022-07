Le marché de l’anti-brouillage GPS devrait atteindre 6 523,7 millions de dollars d’ici 2027

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « GPS Anti-Jamming Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – By Receiver Type (Military & Government Grade and Commercial Grade), Anti-Jamming Technique (Nulling technique, technique de direction de faisceau et techniques civiles), application (contrôle de vol, surveillance et reconnaissance, navigation et synchronisation de position, ciblage et évacuation des blessés) et utilisateur final (militaire et civil) », le marché était évalué à 4 036,9 millions de dollars américains. en 2019 et devrait atteindre 6 523,7 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,4 % de 2020 à 2027.

Le marché mondial de l’anti-brouillage GPS est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché, car les pays de la région ont de solides départements militaires ; les forces militaires américaines, canadiennes et mexicaines ont adopté diverses technologies de pointe pour fournir aux soldats une version améliorée des produits et des solutions. Les États-Unis sont un leader mondial incontesté avec une base militaire solide. Le Mexique investit environ 5 000 millions de dollars américains dans la défense chaque année, et ces investissements proactifs en font la troisième nation avec un grand nombre de troupes dans le monde.

Les sociétés mentionnées sont : L3HARRIS Technologies, Inc., Cobham Limited, BAE SYSTEMS PLC, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, Thales Group, FURUNO ELECTRIC CO., LTD., NovAtel Inc., Mayflower Communications, infiniDome Ltd.

La technologie anti-brouillage GPS est utilisée pour protéger les récepteurs GPS contre les activités de brouillage et d’intrusion. L’adoption croissante des solutions anti-brouillage GPS dans le secteur militaire et de la défense stimule la croissance du marché mondial de l’anti-brouillage GPS. La demande croissante de véhicules aéroportés (UAV) sans nom est un autre facteur qui soutient la croissance du marché mondial de l’anti-brouillage GPS. Cependant, les anciens récepteurs GPS conventionnels ne sont pas compatibles avec les technologies avancées modernes ; ainsi, les problèmes de compatibilité GPS pourraient entraver la croissance du marché dans les années à venir.

Aperçu du marché – Anti-brouillage GPS Le

développement de solutions anti-brouillage GPS à faible coût alimente la croissance du marché

Le développement de solutions anti-brouillage GPS à faible coût est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de l’anti-brouillage GPS. Ces solutions sont abordables pour les petites entreprises. De nombreux acteurs du marché se présentent pour proposer des produits innovants à bas coût ; en octobre 2017, GPSdome Ltd. a présenté le GPSdome 1.0 Model T, son nouveau produit qui offre une protection anti-brouillage pour les systèmes de chronométrage basés sur GPS. La société a testé le GPSdome-T intégré avec des serveurs de synchronisation populaires tels que le MicrosemiSyncServer S650. La solution de protection contre le cyber-brouillage est utilisée pour protéger les drones, les véhicules autonomes et les systèmes de chronométrage. Son prix abordable lui donne un avantage sur les autres solutions existantes à coût élevé qui ont été conçues pour des applications militaires.

Le marché mondial de l’anti-brouillage GPS a été segmenté comme suit :

Marché de l’anti-brouillage GPS – par type de récepteur

Qualité militaire et gouvernementale Qualité

commerciale

Marché anti-brouillage GPS – par technique anti-brouillage Technique

de neutralisation Technique

de direction de faisceau Techniques

civiles

Marché anti-brouillage GPS – par application

Contrôle de vol

Surveillance et reconnaissance

Navigation et chronométrage

Ciblage

Évacuation des blessés

Marché de l’anti-brouillage GPS – par utilisateur final

militaire

civil

Marché mondial de l’anti-brouillage GPS par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Table des matières

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientation du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire Paysage du marché de l’anti-brouillage GPS

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.3 Analyse de l’écosystème

4.4 Avis d’expert Anti-brouillage GPS – Dynamique

du marché 5.1 Moteurs du marché

5.2 Contraintes du

marché 5.3 Opportunités de marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes Marché de l’anti-brouillage GPS – Analyse

globale 6.1 Aperçu du marché mondial de l’anti-brouillage

GPS 6.2 Marché de l’anti-brouillage GPS – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars)

6.3 Positionnement sur le marché – Cinq acteurs clés

……… Suite

