Le Marché De L’Anti-Brouillage A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant + 7% Avec Des Acteurs Clés Renommés L3HARRIS Technologies, Inc., Cobham Limited, BAE SYSTEMS PLC, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, Groupe Thales.

La technique la plus couramment utilisée pour surmonter le brouillage est le saut de fréquence. Pour surmonter ce pré-partage de clé et augmenter la sécurité, des sauts de fréquence chaotiques ont été proposés. Les deux principales techniques de brouillage sont les techniques de bruit et les techniques de répétition. Le brouillage de tache, le brouillage de balayage et le brouillage de barrage sont les trois types de brouillage de bruit les plus courants, tandis que le brouillage de DRFM est le type de brouillage de répéteur le plus courant.

Le marché anti-brouillage des GPS est évalué à 4,0 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,9 milliards USD d’ici 2027, il devrait croître à un TCAC de + 7% de 2021 à 2027.

Pour éviter le brouillage du signal, les meilleurs systèmes d’alarmes antivol sont maintenant équipés de systèmes anti-brouillage, qui peuvent reconnaître toutes les tentatives de brouillage du signal; lorsque le niveau de bruit détecté est supérieur au niveau de seuil défini, il vous avertira d’une alarme sonore ou contactera directement la surveillance de l’alarme. Dans l’informatique mobile, un brouilleur est un dispositif de communication mobile qui transmet sur la même plage de fréquences qu’un téléphone portable pour créer une forte interférence de tour cellulaire et bloquer les signaux de téléphone portable et la transmission d’appels. Les brouilleurs sont généralement indétectables et les utilisateurs peuvent ressentir des effets minimes tels qu’une mauvaise réception du signal.

1. L3HARRIS Technologies, Inc.

2. Coblence Limitée

3. BAE SYSTÈMES PLC

4. Société Lockheed Martin

5. Raytheon Technologies

6. Groupe Thales

7. FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

8. NovAtel Inc.

9. Communications avec Mayflower

10. infiniDome Ltd.

La solution de protection contre le cyber-brouillage est utilisée pour protéger les drones, les véhicules autonomes et les systèmes de chronométrage. Son prix abordable lui donne un avantage sur d’autres solutions existantes à coût élevé qui ont été conçues pour des applications militaires.

Marché Anti-Brouillage – par Type de récepteur

– Grade militaire et gouvernemental

– Qualité commerciale

Marché Anti-Brouillage – par Technique Anti-Brouillage

– Technique d’Annulation

– Technique de Direction du Faisceau

– Techniques civiles

Marché anti-Brouillage – par Application

– Contrôle de vol

– Surveillance et reconnaissance

– Navigation de position et Chronométrage

– Cibler

– Évacuation des blessés

Marché anti-brouillage – par Utilisateur final

– Militaire

– Civil

Le rapport de marché anti-brouillage étudie le paysage concurrentiel, les détails par les fournisseurs, y compris la vue d’ensemble de l’entreprise, le chiffre d’affaires total de l’entreprise, le potentiel du marché, la présence mondiale, les revenus générés par les cryocoolers, la part de marché, le prix, les installations, l’analyse SWOT, le lancement de produit. Cette étude fournit les ventes du marché Anti-brouillage, les revenus et la part de marché pour chaque joueur couvert dans ce rapport.

Un chapitre dédié à l’analyse du COVID-19 a donc été inclus dans cette étude à multiples facettes pour encourager une discrétion commerciale prête pour l’avenir en s’alignant sur l’environnement de marché post-COVID-19.

