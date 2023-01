Le marché de l’année civile augmentera à un taux de 18 172,7 millions USD d’ici 2029 et se développera à un TCAC de 5,0 %. Le marché de l'année civile devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché sera évalué à 18 172,7 millions USD d'ici 2029 et croîtra à un TCAC de 5,0 % sur la période de prévision mentionnée.

Les mouvements qui utilisent principalement certaines caractéristiques naturelles ou une combinaison de qualités naturelles sont appelés « mouvements naturels ». Ces activités peuvent être exercées par voie terrestre, maritime ou aérienne. Les sports de nature, y compris les activités comme le VTT, l’escalade, la randonnée, le kayak, la voile, le surf, la planche à voile, le parapente et le deltaplane, sont souvent spontanés et amusants.

Le marché devrait se développer entre 2022 et 2029 en raison de la popularité croissante de ces jeux, ainsi que d’investissements importants et de la mise en œuvre de technologies de jeu de pointe. En outre, l’augmentation des activités de marketing et de promotion des médias sociaux en raison d’une sensibilisation accrue au jeu naturel chez les enfants devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché devrait se développer à un rythme plus rapide en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et de la prise de conscience croissante des effets positifs de l’exercice.

Étendue du marché mondial Exercice naturel et taille du marché

Le marché de l’exercice naturel est segmenté en fonction du type, de l’exercice, de la source de revenus et de l’emplacement. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Selon le type, le marché des sports naturels se divise en sports-spectacles et sports participatifs.

En fonction de la source de revenus, le marché des sports de nature est segmenté en billetterie, droits médias, parrainage et merchandising.

Basé sur l’emplacement, le marché des sports naturels est segmenté en terre, eau et air.

Analyse du marché des sports naturels au niveau des pays

Le marché de l’exercice naturel est segmenté en fonction du type, de l’exercice, de la source de revenus et de l’emplacement.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des exercices naturels comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des sports naturels en raison de la pénétration croissante du mobile, du nombre croissant de compétitions sportives et de l’utilisation d’Internet, ce qui stimulera la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La région nord-américaine, en revanche, est devrait connaître le TCAC le plus élevé en raison de la participation accrue aux sports de nature parmi la population soucieuse de sa santé, ainsi que de l’augmentation des investissements au cours de la période de prévision susmentionnée. .

Analyse des parts de marché du paysage concurrentiel et des sports naturels

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des sports naturels incluent SPARK NATURE SPORTS., Touch to Nature Adventure, Hardacho, Trerè lnnovation srl, All That There Is, NATURE’S PANTRY et Get Set Sports Company, entre autres.

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

