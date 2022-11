Le marché de l’anesthésie et des appareils respiratoires devrait croître à un TCAC de 7,35% au cours de la période de prévision

La prévalence croissante des maladies respiratoires telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l’apnée obstructive du sommeil (SAOS) entraînera la demande d’anesthésie et de ventilateurs. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’anesthésie et des équipements respiratoires augmentera à un TCAC d’environ 7,35 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les ventilateurs sont utilisés pour fournir les niveaux d’oxygène nécessaires aux patients dont les organes respiratoires sont compromis. Les appareils d’anesthésie sont utilisés pour traiter la douleur, contrôler la respiration et la pression artérielle, et surveiller le débit sanguin et la fréquence cardiaque. Les machines d’anesthésie aident à la perte temporaire de sensation. Cela permet à son tour d’effectuer des interventions chirurgicales avec une plus grande précision. L’anesthésie et les ventilateurs sont utilisés dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires, les soins à domicile et les cliniques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils d’anesthésie et respiratoires sont Masimo, FUKUDA DENSHI, INFINIUMMEDICAL, Medtronic, General Electric Company, NIHON KOHDEN CORPORATION., Koninklijke Philips NV, Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd., Drägerwerk AG & Co. KGaA, Schiller, Datenschutz, ACUTRONIC Medical Systems AG, Air Liquide Medical Systems India, Ambu A/S., B. Braun Melsungen AG, Baxter., BD, Claris Lifesciences Ltd., Fisher & Paykel Healthcare Limited., Halocarbon Products Corporation, Pfizer, Intersurgical Inc., Pall Corporation, Getinge AB. et OSI Systems, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Monde, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC),

Étendue du marché mondial des appareils d’anesthésie et respiratoires et taille du marché

Le marché des appareils d’anesthésie et respiratoires est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché de l’anesthésie et des équipements respiratoires a été segmenté en marché des équipements de surveillance d’anesthésie, marché des systèmes d’administration d’anesthésie et équipement respiratoire. Le marché des équipements de surveillance d’anesthésie est segmenté en moniteurs d’anesthésie de base, moniteurs d’anesthésie avancés et postes de travail d’anesthésie complets. Le segment des équipements respiratoires est segmenté en équipements thérapeutiques, équipements de surveillance, équipements de diagnostic, consommables et accessoires, et accessoires d’anesthésie et produits jetables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements respiratoires et d’anesthésie a été segmenté en hôpitaux, centres de services ambulatoires, soins à domicile et cliniques.

Analyse par pays du marché Anesthésie et équipement respiratoire

Comme indiqué ci-dessus, le marché Anesthésie et appareils respiratoires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, produit et utilisateur final sont fournies. Les pays couverts par le rapport sur le marché Anesthésie et appareils respiratoires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, l’Europe, la Chine et le Japon dans le reste du L’Europe . , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA ) ) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de l’anesthésie et des équipements respiratoires en raison de la prolifération des infrastructures de soins de santé de pointe, des compétences accrues en R&D des sociétés pharmaceutiques et de l’adoption rapide de nouvelles technologies de soins de santé qui améliorent la vie. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses d’expansion des infrastructures de soins de santé, de la prévalence croissante des maladies respiratoires et de la prévalence croissante des maladies respiratoires dans la population gériatrique.

