Le marché de l’analyse des véhicules devrait atteindre 12,18 milliards USD d’ici 2028

Le marché de l’analyse des véhicules devrait atteindre 12,18 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les technologies, les applications et les services changent les automobiles grâce à l’adoption de plusieurs éléments, tels que l’intelligence artificielle, les capteurs et l’analyse des mégadonnées. Les véhicules produisant aujourd’hui des gigaoctets de données en quelques instants, la possibilité d’offrir d’excellentes expériences client et une excellente méthode commerciale est plus vitale que jamais. En dehors de cela, l’augmentation de l’industrie de la voiture connectée devrait apporter un nombre important de difficultés ainsi que des possibilités au secteur automobile, y compris l’analyse.

L’analyse des véhicules est une technologie qui permet au constructeur ou aux utilisateurs d’obtenir des données en temps réel sur l’état actuel du véhicule ainsi que sur les modes de fonctionnement du conducteur. Il permet également le comptage des véhicules, l’inspection de l’état des routes, la détection de la marque, le suivi, ainsi que la découverte de la mauvaise direction. Il a besoin de beaucoup d’espace pour le stockage des données. Elle est largement pratiquée dans les petites et moyennes entreprises ainsi que dans les grandes entreprises. Les besoins croissants en services de transport efficaces créent une demande pour l’analyse des véhicules.

Le marché de la région APAC devrait connaître le TCAC le plus élevé de 23,1 % au cours de la période de prévision. L’approbation de la technologie et la révolution numérique dans la région ont rendu le marché extrêmement attrayant pour les fournisseurs, car le volume d’affaires a augmenté. Les gouvernements prévoient de construire une industrie de production de pièces, telles que des capteurs et des puces implantées.

Les acteurs clés du marché de l’analyse des véhicules comprennent Sap Se, Genetec Inc., IBM Corporation, Cloudmade, Harman International, Inquiron Ltd., Intelligent Mechatronic Systems Inc., Teletrac Navman Us Ltd., Microsoft Corporation, Acerta Analytics Solutions sont des acteurs clés dans le marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’analyse des véhicules devrait atteindre 8,57 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 21,9 % au cours de la période de prévision.

On s’attend à ce que les futurs véhicules fassent preuve d’une intelligence gigantesque avec une connectivité étendue. De plus, l’analyse des données permettra aux véhicules de naviguer, de collaborer et d’interagir sans intervention humaine et de créer un grand volume de données. En dehors de cela, l’application de la télématique des véhicules et les améliorations de l’apprentissage automatique et de l’IA devraient propulser la croissance du marché.

Le composant logiciel représente une part plus importante de 63,8 % du marché en 2018.

Le déploiement du cloud devrait croître à un rythme plus élevé de 22,3 % au cours de la période de prévision.

Le segment des applications de maintenance prédictive devrait croître au taux le plus élevé de 22,0 % au cours de la période de prévision.

L’utilisateur final OEM devrait croître au taux le plus élevé de 22,0 % au cours de la période de prévision.

La région Amérique du Nord représente la plus grande part de 32,3% du marché en 2018.

Les progrès technologiques dans le secteur manufacturier en raison d’une automatisation plus importante et d’un excellent transport sont parmi les facteurs cruciaux qui propulsent la demande de produits. L’Amérique du Nord est le chef de file du marché de l’analyse des véhicules, en particulier des économies développées du Canada et des États-Unis.

La part importante est due aux niveaux élevés de notoriété et au pouvoir d’achat de la nouvelle technologie.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

Par exemple, la plate-forme TRACKER de Foray Motor Group présenterait des informations concernant le temps et la distance parcourus ainsi que les renouvellements d'assurance, la consommation de carburant, les rappels d'entretien et les taux de rejet. Il prend également en charge Google Maps, qui fournit des indications vers toutes les installations à proximité.

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché sur le sur la base du déploiement, du composant, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives de déploiement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

cloud

sur site

perspectives des composants

logiciels

de services

(chiffre d’affaires, USD Million ; 2018-2028)

Maintenance prédictive

garantie

Gestion du trafic

Analyse des performances des concessionnaires

Infodivertissement

Assurance basée

Tarification routière

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

FEO

Fournisseurs de services

Concessionnaires automobiles

Propriétaires de flottes

Autres

Regional Outlook (Revenu, USD Million; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

et Afrique

Nous offrons également la personnalisation des rapports selon la demande du client.

