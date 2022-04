Le marché de l’analyse des services devrait atteindre 1,56 milliard USD d’ici 2026 | SAP SE, SAS Institute, Agile CRM, Microsoft Corporation, etc.

Le marché de l’analyse des services devrait atteindre 1,56 milliard de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’analyse de service est la méthode de traitement, de capture et d’analyse des données produites à partir des performances d’un système de service pour étendre, améliorer et personnaliser un service afin de créer de la valeur pour les fournisseurs de services et les clients. Les analyses de haut niveau intègrent des technologies interdépendantes, dont les plus populaires sont le traitement et l’extraction du langage naturel (NLP), l’intelligence artificielle/apprentissage automatique et les technologies de mégadonnées. Ces technologies et méthodes, bien qu’elles ne soient généralement pas déployées dans les soins de santé, sont toutes pratiquées à des degrés variables par la plupart des fournisseurs. Au fur et à mesure que ces technologies se développeront, l’analyse avancée permettra des capacités prédictives et déterminées plus précises.

Le marché de la région APAC devrait connaître le TCAC le plus élevé de 14,5 % au cours de la période de prévision. Les organisations de la région développent des outils et des plates-formes de données et d’analyse pour obtenir différents ensembles de données avec des volumes plus importants et tirer des informations plus approfondies des données. Les outils et services d’investissement améliorés nécessaires au changement des méthodes commerciales existantes et à la création de produits/services innovants grâce à des informations plus approfondies produites à partir des outils d’analyse constitueront un facteur de croissance important.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’analyse des services devrait atteindre USD 1,56 milliard d’ici 2026, à un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision.

Le composant de solution représentait une part plus importante de 65,1 % du marché en 2018.

Le déploiement du cloud devrait croître à un rythme plus élevé de 13,9 % au cours de la période de prévision.

Le segment de la fonction d’analyse des services informatiques devrait croître au taux le plus élevé de 14,1 % au cours de la période de prévision.

L’application de vente au détail et de commerce électronique devrait croître au taux le plus élevé de 13,8 % au cours de la période de prévision.

La région Amérique du Nord représentait la plus grande part de 30,3% du marché en 2018. Le marché de la région devrait augmenter en raison de l’adoption croissante de solutions cloud par les entreprises pour promouvoir la gouvernance de l’information sur la période prévue. La présence des principaux acteurs du marché dans la région aide à la création et à la mise en œuvre de technologies innovantes. L’application est motivée par la nécessité de suivre les modèles de données, examinant ainsi la réalisation de l’entreprise.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

En octobre 2018, l’une des organisations technologiques les plus importantes au monde, IBM, a acquis Red Hat, basé à Raleigh, pour 34 milliards de dollars.

Les principaux acteurs du marché de l’analyse des services incluent SAP SE, SAS Institute, Agile CRM, Microsoft Corporation, BlueFletch, Aureus Analytics, Centina Systems, ClickSoftware Technologies, Microstrategy Incorporated, Numerify, Inc., Mobi, Oracle, Salesforce.com, Inc. , Sisense, Servicenow, Inc. et Tableau Software.

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché sur la base du déploiement, du composant, de la fonction, de l’application et de la région :

perspectives de déploiement (revenu, USD millions ; 2016-2026)

Perspectives des

cloud

composants

solutions

des services de

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

service client Analyse

des services informatiques

sur le terrain

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, Millions USD ; 2016-2026)

BFSI

détail et commerce électronique

Énergie et services publics

Gouvernement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

