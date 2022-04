Le marché de l’analyse des émotions (impact du COVID-19) devrait connaître une croissance massive d’ici 2030

Le rapport sur le marché de Emotion Analytics contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché mondial de l’analyse des émotions par région.

L’intelligence artificielle (IA) est la principale technologie mise en œuvre par diverses organisations et détient une énorme part de marché avec un TCAC de 83,9 % au cours de la période de prévision 2016-2022.

Bref:

Les émotions humaines sont lues et analysées par la voix, le geste et le visage. Fondamentalement, il existe sept émotions universellement acceptées – la joie, la surprise, la colère, le mépris, la tristesse, le dégoût et la peur. L’analyse des émotions est l’examen des communications verbales et non verbales d’une personne afin de comprendre l’humeur et l’attitude. Dans le monde d’aujourd’hui d’Internet, les gens expriment leurs émotions, leurs sentiments et leurs sentiments par le biais de textos, de commentaires, d’emojis, d’emojis et d’aversions.

L’analyse du produit:

Comprendre la véritable signification de ces symboles électroniques est très important – les émotions humaines sont analysées par interférence homme-machine à l’aide d’applications et d’appareils mobiles. À l’heure actuelle, l’analyse des émotions est utilisée dans les entreprises pour identifier la perception des clients envers leurs produits. Les données d’analyse des émotions sont utilisées par les entreprises pour créer des stratégies qui amélioreront leur activité. Les logiciels d’analyse des émotions sont utilisés par les organisations dans la collecte de données, la classification des données, l’analyse des données et la visualisation des données.

Analyse du marché : selon Infoholic Research, le marché mondial de l’analyse des émotions est estimé à un TCAC de 82,9 % au cours de la période de prévision 2016-2022. Le marché de l’analyse des émotions est analysé en fonction de cinq segments – technologies, types, solutions, verticaux et régions. Les technologies couvertes par le rapport sont la gestion des dossiers de l’IA, de la biométrie et des neurosciences, de la modélisation 3D, de la reconnaissance des formes et autres.

Analyse technologique :

L’intelligence artificielle (IA) est la principale technologie mise en œuvre par diverses organisations et détient une énorme part de marché avec un TCAC de 83,9 % au cours de la période de prévision 2016-2022. Il y a eu une augmentation des technologies avancées d’apprentissage automatique utilisées pour analyser le comportement humain dans différentes industries. La biométrie est l’une des technologies largement mises en œuvre par diverses organisations pour sécuriser leurs opérations commerciales. Les types d’analyse des émotions couverts dans le rapport sont l’analyse vidéo, l’analyse de la parole, l’analyse faciale et autres. L’analyse faciale est le moteur du marché de l’analyse des émotions, car de nombreuses organisations s’intéressent à l’analyse des expressions faciales des clients et de leurs émotions, ce qui les aiderait à connaître les perceptions des clients à l’égard de leurs produits.

Les solutions couvertes dans le rapport sont le cloud d’applications mobiles et Web API & SDK et autres. API & SDK est considéré comme l’épine dorsale du marché de l’analyse des émotions avec une énorme part de marché avec un TCAC de 82,6% au cours de la période de prévision 2016-2022. Les API cloud interagissent avec les applications Web et mobiles et permettent aux clients d’accéder facilement à leurs applications. Les SDK permettent aux organisations de créer des applications interactives et basées sur les émotions et de fournir des expériences numériques à leurs clients sur n’importe quel appareil en temps réel.

Les secteurs verticaux couverts dans le rapport sont les études de marché, la vente au détail, les soins de santé, les services financiers, la photographie et les événements, les médias et le divertissement, etc. Les médias et le divertissement sont l’industrie leader sur le marché de l’analyse des émotions et le secteur de l’éducation aura de nombreuses opportunités au cours des 5 prochaines années. Le secteur de la santé se concentre davantage sur la technologie des neurosciences pour offrir de meilleurs services aux patients tout en comprenant leurs émotions. La demande de biométrie faciale dans les cartes d’identité, les passeports, les permis de conduire, les cartes d’assurance maladie et les cartes de sécurité sociale a accru la croissance du marché de la biométrie. La technologie de reconnaissance faciale biométrique est mise en œuvre dans les services financiers de détail et les secteurs gouvernementaux de la santé. La demande de caméras de surveillance à des fins de sécurité et de vidéos pour les médias et

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide, où de nombreuses technologies émergent et sont mises en œuvre par diverses organisations. L’Amérique du Nord est la plus grande région du monde dans la mise en œuvre de logiciels de reconnaissance faciale basés sur le cloud. De plus, le soutien du gouvernement à la mise en œuvre de la biométrie aide le marché à se développer davantage. L’APAC devrait détenir la plus grande part de marché avec un TCAC de 85,8 % dans l’analyse des émotions, suivi de l’EMEA.

Joueurs clés:

Certains des acteurs clés sont Microsoft’ IBM’ Retinad Virtual Reality’ Neuromore’ Imotions A/S’ Kairos’ Beyond Verbal’ Affectiva’ Eyris (EmoVu)’ etc. vivre. De nombreuses startups et grands acteurs entrent sur le marché.

Analyse concurrentielle : de grands acteurs tels que Google, Apple, Facebook, IBM et Microsoft acquièrent de plus petits acteurs pour augmenter leur part de marché. Même si l’analyse des émotions est un marché de niche, de nombreux acteurs s’y concentrent pour comprendre et analyser les émotions des clients et proposer des produits et services qui les satisfont.

Avantages:

L’IoT dans l’analyse des émotions aide les organisations à mieux comprendre les émotions humaines et constituera une nouvelle dimension du marketing. Les technologies biométriques mobiles et basées sur le cloud sont largement mises en œuvre dans de nombreuses organisations. De nombreuses organisations mettent en œuvre des technologies d’analyse des émotions en raison de l’augmentation du nombre de vidéos de prise de décision critique, comprenant que le comportement humain est le principal moteur de la croissance du marché de l’analyse des émotions.

L’étude couvre et analyse le marché « Worldwide Emotion Analytics ». En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide les investisseurs en capital-risque à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Amérique du Nord’Canada’EMEA- Royaume-Uni’Allemagne’France’Israël’EAU’Turquie’Asie-Pacifique-Inde’Russie’Japon’Chine

Amérique latine-Brésil et Mexique.

Principaux acteurs couverts dans le rapport

Kairos AR’Inc’Affectiva Inc’Beyond Verbal’Eyeris(EmoVu)’iMotions A/S’ Emotient (Apple)’Microsoft Corp’Neuromore Inc

Retainad Virtual Reality Inc’Realeyes’nViso SA’SAP AG’SAS Institute Inc’IBM Corp .

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

