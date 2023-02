Le marché de l’analyse de l’épigénome devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2030

L’épigénétique est l’étude des modifications de la fonction des gènes qui se produisent sans modification de la séquence d’ADN. Plusieurs études antérieures ont montré que les changements épigénétiques peuvent être hérités. Ce sous-projet se concentre sur les mécanismes épigénétiques de la méthylation de l’ADN, qui peuvent être mesurés en interne à l’aide de la puce Infinium HumanMethylation450 BeadChip ou d’un protocole de séquençage au bisulfite représentatif réduit (RRBS) basé sur NGS. Tous les outils bioinformatiques nécessaires pour détecter les régions différentiellement méthylées dans les données RRBS NGS sont disponibles.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché de l’analyse épigénomique , évalué à 1,47 milliard USD en 2022, augmentera à un TCAC de 15 % sur la période de prévision 2023-2030, pour atteindre 4,5 milliards USD d’ici 2030. Outre des informations sur le scénario de marché, le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research, tel que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les principaux acteurs, comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix. et cadre réglementaire.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’analyse de l’épigénome sont Illumina, Inc., Merck KGaA, QIAGEN, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Eisai Co., Ltd., Novartis AG, Abcam plc, Diagenodes, Active Motif, Zymo Research, Thermo Fisher Scientific Inc., Celcentric, Syndax, New England Biolabs, Epizyme, Inc., Domainex, Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., AsisChem Inc., Enzo Life Sciences, Inc. . , EpiGentek Group Inc., BioVision Inc., Biotechnologie, Promega Corporation, GeneTex, Inc. et California Pacific Biosciences. etc. sont actifs au niveau national et mondial. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Étendue du marché et taille du marché pour les tests pygénomiques

Le marché de l’analyse de l’épigénome est segmenté en fonction de la technologie, du composant, de la méthode et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Basé sur la technologie, le marché de l’analyse de l’épigénome est segmenté en ELISA, chIP-qpcr, chIP-on-chip et autres.

Selon les composants, l’analyse de l’épigénome est classée en éthylation, acétylation, phosphorylation, ubiquitination et sumoylation.

Sur la base de la méthode, le marché des tests épigénomiques est segmenté en tests de méthylation de l’ADN, tests d’interaction ADN/protéine et tests d’accessibilité et de morphologie de la chromatine.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’analyse épigénomique est segmenté en institutions universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie et organismes de recherche sous contrat.

Analyse du marché national des tests de pygénome

Comme mentionné ci-dessus, le marché de l’analyse d’épigénome est analysé avec la taille du marché et les informations sur les tendances par pays, technologie, composant, méthode et utilisateur final. Les pays inclus dans le rapport sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie en Amérique du Nord, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon en Amérique du Nord, l’Inde et l’Amérique du Sud. Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Pièces Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché de l’analyse de l’épigénome en raison de la disponibilité d’installations médicales de pointe et de l’avancement continu des procédures de diagnostic. La section par pays du rapport sur le marché d’Epigenome Analysis fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des modifications réglementaires du marché national affectant le marché actuel et futur. Tendance de la consommation, origine et quantité, analyse des importations et des exportations, analyse de la tendance des prix, coût des matières premières,

